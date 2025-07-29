شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل قسم العناية المركزة في مستشفى المواصى التابع للهلال الأحمر الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن تشغيل وحدة العناية المركزة في مستشفى المواصي الميداني، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأربعاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستجابة الطبية الطارئة في منطقة المواصي، التي تضم مئات الآلاف من النازحين من محافظة خان يونس.

وأوضح الدكتور حيدر القدرة، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في المحافظات الجنوبية، أن تشغيل هذا القسم الحيوي يأتي استجابةً مباشرةً للضغوط المتزايدة على المستشفى، في ظل التدفق اليومي الكبير للمصابين، الذين تتطلب حالات كثير منهم رعاية مكثفة بعد العمليات الجراحية أو نتيجة الإصابات الحرجة.

وأشار إلى أن وحدة العناية المركزة، التي تضم أربعة أسرّة عناية فائقة مزوّدة بأجهزة تنفس صناعي، وسريرين للعناية المتوسطة، تم إنشاؤها وتجهيزها بالكامل بجهود هندسية وفنية من طواقم الهلال الأحمر، وباستخدام إمكانات محلية خالصة، رغم ظروف الحصار والنقص الحاد في الموارد. وتعمل إدارة الجمعية حالياً على زيادة عدد الأسرّة وفق الإمكانيات المتاحة.

وأكد الدكتور القدرة أن افتتاح هذا القسم يمثل جزءاً من التزام الهلال الأحمر الفلسطيني المستمر بتوفير الرعاية الطبية للمواطنين في أكثر المناطق تضرراً، رغم التحديات اللوجستية والإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

ويُعد مستشفى المواصي أحد أبرز المشاريع الطبية الطارئة التي أنجزتها طواقم الهلال الأحمر بالكامل، عقب موجة النزوح الجماعي من مدينة خان يونس نحو المنطقة. وتبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية للمستشفى نحو 70 سريراً، ويضم عدة أقسام حيوية تشمل غرف عمليات، ومختبراً طبياً، وقسم أشعة، إلى جانب العيادات المتخصصة.

وتعمل طواقم الجمعية حالياً على رفع عدد الأسرّة إلى 150 سريراً في حال توفرت مولدات كهرباء كبيرة تكفي لتشغيل المرافق الطبية كافة.



