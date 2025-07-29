بريطانيا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل ما لم تتوقف حرب غزة

الارشيف / اخبار الخليج

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن حكومة المملكة المتحدة تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال سبتمبر المقبل، إذا لم توقف إسرائيل حربها على غزة، وتسمح بإدخال المساعدات الإنسانية، وتوقف التوسع في عمليات الضم بالضفة الغربية.


وقال ستارمر - خلال مؤتمر صحفي - إن بلاده لا تزال متمسكة بموقفها تجاه حركة "حماس"، داعيًا إياها إلى الإفراج عن الرهائن، مؤكدًا أن الحركة لن تكون طرفًا في أي حكومة مستقبلية في غزة.

