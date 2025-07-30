شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السلم والأمن الإفريقى يؤكد رفضه تشكيل حكومة موازية في السودان والان مع تفاصيل الخبر

أكد مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الإفريقي، رفضه لتشكيل حكومة موازية في السودان، موجها الدعوة لدول القارة الإفريقية لعدم التعامل معها ومقاطعتها.

وشدد مجلس الأمن والسلم، في بيان عقب اجتماعه، على إدانته ورفضه إعلان تحالف تأسيس، الذي تقوده ميليشيا الدعم السريع إنشاء حكومة موازية في السوان، ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد والمجتمع الدولي إلى رفض تفتيت السودان وعدم الاعتراف بما يسمى الحكومة الموازية، نظرًا لآثار الخطوة الخطيرة على جهود السلام ومستقبل البلاد على حد وصفه.

وحث المجلس الدول الأعضاء في التكتل القاري والمجتمع الدولي على الامتناع عن تقديم الدعم والمساعدة لأي جماعة مسلحة أو سياسية فيما يتعلق بالحكومة الموازية.

وجدد مجلس السلم والأمن الإفريقي التزامه باحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان.

وأكد في البيان أن الاتحاد الإفريقي يعترف بمجلس السيادة الانتقالى والحكومة المدنية التي شُكّلت بقيادة رئيس الوزراء كامل إدريس، إلى حين التوصل إلى ترتيبات توافقية تلبي تطلعات السودانيين في عودة النظام الدستوري.

وكرر المجلس دعوته أطراف النزاع إلى ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري، والعودة إلى المفاوضات وإطلاق حوار وطني وانتقال شامل، مشيرا إلى عدم وجود حل عسكري مستدام وقابل للتطبيق للنزاع الحالي.