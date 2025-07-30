شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يؤكد الأهمية البالغة لنتائج المؤتمر الدولى للسلام فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس الأهمية البالغة للنتائج التى أسفر عنها المؤتمر الدولى للسلام فى نيويورك، وضرورة متابعتها بجدية، مشددا على ثقته الكاملة بأن الخطوات المحددة التى تم الإعلان عنها ستدخل حيز التنفيذ، وأن هذا المؤتمر، بما خلقه من حراك دبلوماسي وديناميكية سياسية، ستكون له نتائج إيجابية ملموسة على طريق إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره للدول التي أعربت عن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين ودعوة الدول الأخرى أن تقوم بذلك، مرحبًا -في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بالنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، مثمنا إعلان نيويورك حول التسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الذي صدر عن الرئاسة المشتركة للمؤتمر، الجمهورية الفرنسية والمملكة العربية السعودية.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره وتقديره للجهود الصادقة والمخلصة التي بذلتها الرئاسة المشتركة، فرنسا والمملكة العربية السعودية، في جميع مراحل التحضير والتنسيق وعقد هذا المؤتمر التاريخي، متوجها بالشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة وطواقم الأمانة العامة، كما شكر الدول التي ترأست مجموعات العمل، وشاركت بفاعلية وقدمت أوراق العمل التي تم إدراجها والإعلان عنها.

كما ثمن مواقف الدول المشاركة في جلسات المؤتمر التي أكدت خلال كلماتها دعمها للسلام العادل والشامل، بما يعكس إرادة دولية موحدة لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين، وتأكيدهم على أولوية إنهاء الحرب والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية ووقف التجويع والحصار ومنع التهجير، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة وانسحاب قوات الاحتلال والذهاب لإعادة الإعمار، ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين والذهاب إلى تنفيذ خطوات لا رجعة عنها لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة في فترة زمنية محددة.

وفي السياق أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن تقديره العالي وترحيبه بما جاء في نداء نيويورك الصادر عن وزراء خارجية كلاً من: أندورا، أستراليا، كندا، فنلندا، فرنسا، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، سان مارينو، سلوفينيا، إسبانيا، التي أكدت على اعترافها بدولة فلسطين، وعن رغبة الدول التي لم تعترف منها بالاعتراف بدولة فلسطين، مثمنا المواقف الشجاعة لهذه الدول الصديقة التي أكدت التزامها برؤية حل الدولتين، وبالسلام القائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددًا التزامه بما تعهد به من أجل تنفيذ ذلك.

وأكد عباس أن اعتراف هذه الدول بدولة فلسطين، أو إعلانها استعدادها الإيجابي للاعتراف بدولة فلسطين، يمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق السلام العادل والشامل، ويعزز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا الدول الأخرى إلى الانضمام لهذا النداء، والإسهام في دفع العملية السياسية على أساس حل الدولتين، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.