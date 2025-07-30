شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى المجاعة.. فلسطينى يؤكد فقدانه 40 كجم بسبب التجويع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض عدد من المواطنين الفلسطينيين فى قطاع غزة وضعهم الصحى وأوزانهم قبل وبعد المجاعة مع استمرار الحصار الإسرائيلى على النازحين الذين يعانون من المجاعة وسوء التغذية.

وأرسل المواطن الفلسطيني في غزة محمود سامى صورا لـ"الخليج 365" تبرز وزنه قبل أحداث السابع من أكتوبر 2023 ووزنه الحالى مع فقدانه 40 كجم في ظل معاناة مستمرة داخل القطاع، مؤكدا أن كافة المواطنين يعانون من التجويع وسوء التغذية في غزة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي المستمر.

وأكد المواطن الفلسطيني، أنه يبلغ من العمر 29 سنة متزوج ولديه طفلان، مضيفا: كنت أعمل في سوبر ماركت قبل الحرب وليلا حارس عقار وكانت الأمور جيدة معي حتى جاءت الحرب لم يعد عمل وحالياً لا يوجد طعام.

من جانبها، أكدت الأمم المتحدة وشركاءها على الحاجة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بدون عوائق عبر جميع المعابر والممرات للسماح بتوصيل مواد الإغاثة على نطاق واسع للسكان الجوعى والمنهكين.

وأضاف المتحدث الأممي أن القيود المفروضة منذ فترة طويلة على دخول المساعدات خلقت بيئة لا يمكن التنبؤ بها تتسم بانعدام الثقة من المجتمعات بشأن وصول الإغاثة إليهم.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أعلنت عن إجراءات مبسطة للحركة من المعابر وداخل غزة، لافتا إلى إن من بين 17 مهمة، تتطلب تنسيقا مع السلطات الإسرائيلية، تم تيسير 8 منها بما في ذلك لجلب الوقود والإمدادات من معبر كرم أبو سالم بينما رُفضت 3 مهمات وألغيت اثنتان. كما عُرقلت 4 مهمات بما في ذلك لجمع شحنات غذائية.

من جهة أخرى، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن كميات متواضعة من الوقود دخلت غزة الأسبوع الماضي، مشددا على ضرورة السماح بدخول الوقود بشكل مستمر وبالكميات المطلوبة لضمان استمرار العمليات الإنسانية بما في ذلك عمل الشاحنات التي تجمع وتوزع الشحنات.

وأكد الأمين العام، أن هذا ليس سلاما ولا عدلا ولا يتفق مع القانون الدولي وهو غير مقبول"، محذرا من أن ذلك لن يؤدي سوى إلى زيادة عزلة إسرائيل المتنامية على الساحة العالمية.