الكويت ترحب بإعلان بريطانيا عزمها الاعتراف الرسمى بدولة فلسطين

القاهرة - سامية سيد - رحبت دولة الكويت بإعلان رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، عزم بلاده الاعتراف الرسمى بدولة فلسطين الشقيقة ودعمها لحل الدولتين.

وأشادت دولة الكويت، وفقا لبيان لوزارة خارجيتها اليوم الأربعاء، بهذه الخطوة المهمة التي من شأنها المساهمة في تحقيق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بشأن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الكويت ضرورة اتخاذ سائر الدول خطوات مماثلة من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

