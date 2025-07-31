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الخارجية الفلسطينية: إعلان كندا الاعتراف بفلسطين تاريخى ويساهم فى تحقيق السلام

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الخارجية الفلسطينية: إعلان كندا الاعتراف بفلسطين تاريخى ويساهم فى تحقيق السلام

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القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

الخميس، 31 يوليو 2025 10:03 ص

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بإعلان رئيس وزراء كندا مارك كارنى، الاعتراف بدولة فلسطين فى سبتمبر المقبل.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس - "أن الإعلان الكندي موقف تاريخي وشجاع ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويساهم في تحقيق السلام، ويؤسس لعلاقات ثنائية متطورة بين كندا ودولة فلسطين في المجالات كافة".

وجددت مطالبتها للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، أن تبادر لهذا الاعتراف وتختار الجانب الصحيح من التاريخ لوقف الظلم الذي حل بالشعب الفلسطيني، داعية جميع الدول لتوقيع واعتماد إعلان (نيويورك) وتحمل مسؤولياتها في وقف الإبادة والتهجير والضم وفي حماية حل الدولتين، بما يحقق أمن واستقرار وازدهار شعوب ودول المنطقة والعالم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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