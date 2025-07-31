شكرا لقرائتكم خبر عن عون: سحب"سلاح حزب الله"ضمن مسودة ستعرض على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال رئيس لبنان جوزاف عون "عرض علينا مسودة افكار اجرينا عليها تعديلات جوهرية ستطرح على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل ومن ابرز بنودها سحب السلاح من القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله وتسليمه للجيش". وفق وكالة الأخبار اللبنانية .



وأضاف عون : واجبي وواجب الاطراف السياسية كافة عبر مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع ان نقتنص الفرصة التاريخية وان ندفع على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الامنية دون سواها وعلى كافة الاراضي اللبنانية اليوم قبل الغد.



ليس أضمن من سلاح الجيش لمواجهة العدوان على ارضنا ؛ ولن نسمح لأي إرهابي بأن يهدد شعبنا وسلمنا، داعيا الجميع الى مقاربة موضوع حصر السلاح بكل مسؤولية؛ وقال أوجه ندائي إلى من واجه العدوان أن يكون رهانكم على الدولة فقط وأنتم أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة وانبل من ان تقدموا الذرائع لعدوان يريد ان يستمر على أرضنا.



وأكد عون أن المرحلة مصيرية ولا تحتمل مزايدات تضر ولا تنفع والخطر لن يطال فئة دون أخرى.



ومن جهة ثانية قال إن حكومة نواف سلام أعطت أولوية لإعادة بناء ثقة الناس بالقضاء وثقة القضاء بذاته وشكلنا مجلس قضاء جديداً يشهد الجميع على مناقبية أعضائه وهيئة تفتيش قضائي جاهزة للمحاسبة وسأوقع مرسوم التشكيلات القضائية فور ورودها.

ونعمل على إعادة لبنان إلى محيطه العربى.