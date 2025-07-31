شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 20 فلسطينيا بينهم 15 من منتظرى المساعدات فى قصف إسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد اليوم الخميس 20 فلسطينياً، بينهم 15 من منتظري المساعدات الإنسانية، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن خمسة مواطنين استشهدوا نتيجة قصف طائرة استطلاع تابعة للاحتلال لخيمة قرب مخيم "حياة" غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وأضافت أن 15 مواطناً آخرين استشهدوا، وأُصيب 65، معظمهم من الأطفال، إثر استهداف قوات الاحتلال لتجمعات المدنيين قرب إحدى نقاط توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين، جنوب منطقة وادي غزة، وسط القطاع.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت في وقت سابق أن عدد الشهداء من منتظرى المساعدات الذين وصلوا إلى المستشفيات ارتفع إلى 1,239 شهيداً، وأكثر من 8,152 مصاباً منذ بدء العدوان.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 60,138 فلسطينياً، وإصابة 146,269 آخرين.

وفى وقت سابق، استشهد 12 فلسطينيا، اليوم الخميس، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء استمرار قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى، مناطق متفرقة من قطاع غزة.