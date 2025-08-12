موجات غبار وحرّ شديد وأمطار متفرقة تضرب دولاً عربية

الرياص - اسماء السيد - أثارت موجات الغبار والعواصف الرملية ودرجات الحرارة العالية التي تضرب عدة دول عربية هذه الأيام تفاعلاً واسعاً، لا سيما مع التحذيرات التي أطلقتها الدول لمواطنيها للحد من أضرارها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من الأردن والأراضي الفلسطينية والسعودية والعراق، موجات غبار كثيفة اجتاحت عدة مدن ومناطق في هذه الدول، تزامنت مع موجات حر شديدة في الأردن والعراق، وترافقت مع زخّات مطرية في السعودية حسبما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

— وطــــــن (@Nabd_alwatan0)

وفي الأردن والأراضي الفلسطينية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو تبين تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، ومشاهد للمركبات وهي مغطاة بالرمل والغبار جراء الموجة.

فيما حذّر رئيس قسم مراقبة المناخ في دائرة الأرصاد الجوية الأردنية أحمد الطيار، مرضى الجهاز التنفسي من موجات الحر التي تستمر يومي الاثنين والثلاثاء، ودعاهم لارتداء الكمامات، ومحذراً أيضا من من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية، لا سيما في مناطق البادية وانعدامها أحياناً على الطرق الخارجية.

وفي ذات السياق، كشف رئيس هيئة الطيران المدني في الأردن، هيثم مستو، عن تحويل 6 طائرات تجارية عن وجهتها، من الهبوط في مطار الملكة علياء الدولي إلى الهبوط مطاري الملك الحسين الدولي في العقبة وعمّان المدني في ماركا الأحد، بسبب الأحوال الجوية المغبرة، التي أدت إلى تدني الرؤية الأفقية إلى ما دون 300 متر وهو الحد الأدنى المسموح به للهبوط كما أوضح.

كما تحدث الدفاع المدني في الأردن عن تعامله مع حالات اختناق ونقص في الأكسجين، بينما قررت عدة جامعات في الأردن تحويل دوام الطلبة "عن بُعد" نظراً للأحوال الجويّة السائدة وارتفاع درجات الحرارة.

Facebook

وفي السعودية اختلطت موجات الغبار مع زخات مطرية في عدة مناطق من بينها مكة.

ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمختصين نصائح للتعامل مع تأثير الغبار، ودعت إلى الحرص على إغلاق الأبواب والنوافذ، التزام المنزل خلال موجة الغبار، وارتداء الكمامات عند التعرض للغبار للحفاظ على الصحة، وأيضا تجنباً للتعرض لأي مضاعفات الصحية.

— د.عبدالعزيز البلاع (@dr_alballaa)

وأصدرت هيئة الأرصاد في السعودية تنبيهات بشأن نشاط الرياح المثيرة للغبار في بعض المناطق الشرقية والوسطى، مما قد يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية، ونصحت بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال النهار، خاصة في أوقات الذروة بين الساعة 11 صباحاً و3 عصراً، كما أوصت بالإكثار من شرب المياه والحفاظ على الترطيب.

كما حذرت عدة دول خليجية أخرى من موجة الغبار.

نصائح لتقليل تأثير الغبار:



- الحرص علي إغلاق الأبواب والنوافذ.



- التزام المنزل خلال موجة الغبار.



- ارتداء الكمامات عند التعرض للغبار للحفاظ على صحتك، وأيضا تجنبا للتعرض لأي مضاعفات الصحية.https://t.co/354hXLGBWD — مجتمعنا (@KSASociety) August 10, 2025

— مجتمعنا (@KSASociety)

وفي العراق، توقعت هيئات جوية، الاثنين، تسجيل درجات حرارة تلامس الخمسين درجة مئوية في محافظة الوسط والجنوب، كما توقعت طقساً مغبراً تتخلله القليل من الغيوم وفرصة لتساقط الأمطار في البصرة وميسان.

كما أشارت هيئات الأرصاد في العراق إلى أن مدناً مثل البصرة وميسان وذي قار ستشهد ذروة مستويات الرطوبة في الجو خلال هذه الأيام.

توقعت هيئة الأنواء الجوية تصاعداً للغبار وتسجيل 9 محافظات حرارة تصل الى 49 و50 مئوية اعتبارا من غدا الثلاثاء#الأنبار_بوست #العراق #غبار pic.twitter.com/uzGzAiIuvE — الأنبار بوست (@Anbarpostiq24) August 11, 2025

تحذيرات لأصحاب الأمراض التنفسية

EPA

— الأنبار بوست (@Anbarpostiq24)

وعادة ما تشهد المنطقة موجات غبار وعواصف رملية في مثل هذا الوقت من العام، إلاّ أن هذا العام كان من بين الأعوام التي شهدت موجات عنيفة من الطقس المتطرف.

إذ تقول منظمة الصحة العالمية في تقريرٍ حديثٍ لها بأنها لاحظت زيادةً في وتيرة وشدة هذه العواصف في منطقة البحر الأبيض المتوسط والمناطق القريبة، ودعت إلى بذل المزيد من الجهود العالمية للتخفيف من آثارها.

فيما تقول الجمعية الأردنية للرعاية التنفسية إن العواصف الترابية والرملية تشكل خطراً مباشراً على الجهاز التنفسي، وخاصة لدى من يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو، وحساسية الجيوب الأنفية، والانسداد الرئوي المزمن.

وأوضحت الجمعية إلى أنه عند استنشاق كميات كبيرة من الغبار، يحدث تهيج في الأغشية المخاطية للقصبات الهوائية، مما قد يؤدي إلى انتكاسات حادة في حالتهم الصحية المستقرة.

كما نصحت الجمعية بالبقاء في المنزل، وارتداء الكمامة، وإغلاق النوافذ والأبواب أثناء موجات الغبار والعواصف الرملية، كما دعت مرضى الربو إلى حمل بخاخ الطوارئ (inhaler) معهم في جميع الأوقات، وحماية العيون باستخدام النظارات الشمسية أو الطبية، وتجنب فركها.