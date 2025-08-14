لماذا انتقد الداعية الكويتي سالم الطويل المذهب الإباضي ومفتي عُمان؟

الرياص - اسماء السيد - قررت السلطات الكويتية فصل الشيخ، سالم الطويل، وهو إمام وخطيب مسجد الصقر بمنطقة هدية، بمحافظة الأحمدي من وظيفته، بعد هجومه على المذهب الإباضي الذي يعتنقه أغلب سكان سلطنة عمان.

ونشرت صحف محلية مضمون قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بتاريخ 12 من أغسطس/ آب الجاري، الذي يقضي بفصله من عمله وسحب المنزل المخصص له بمقتضى وظيفته، وذلك بعد ثبوت مخالفته الصريحة للتعليمات المنظمة لميثاق المسجد في البلاد.

ويتضمن ميثاق المسجد بنوداً تؤكد على أهمية الاعتدال والوسطية ونبذ كل أشكال الكراهية والعنف، وعلى احترام المذاهب والآراء الفقهية وعدم انتقاد أو التشهير بأي مذهب إسلامي معتبر، وتجنب الخوض في قضايا خلافية قد تُثير الفتنة.

وكان الطويل قد أثار موجة استياء في سلطنة عُمان ودول عربية أخرى، بعد انتقاده المتكرر للمذهب الإباضي، متهماً إياه بأنه يحتوي على "ضلالات وأباطيل"، وكذلك انتقاده مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي.

من هو سالم الطويل؟

Facebook صورة مُتداولة لسالم الطويل على منصات التواصل الاجتماعي

داعية كويتي ولد عام 1962، ينتمي للمذهب السني، درس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، في المملكة العربية السعودية.

يعمل إماماً وخطيباً بمسجد الصقر بمحافظة الأحمدي بالكويت.

يعتبر الطويل من الدعاة البارزين وأثار الجدل مراراً، ففي أواخر عام 2020 انتقد حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية، التي جاءت رداً على رسوم كاريكاتورية مسيئة الإساءة لنبي الإسلام محمد نشرتها صحف فرنسية، قائلاً إن هذه المقاطعات تسبب الفوضى. كما واجه دعوى قضائية بتهمة ازدراء المذاهب وضرب الوحدة الوطنية.

وأثار الجدل أيضاً بتصريحات عن حرب غزة، إذ هاجم حركة حماس الفلسطينية لشنها هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023 على إسرائيل، "دون امتلاكها أي عناصر قوة تمكنها من مواجهة متكافئة"، حسب قوله. وبيّن أن غزة كانت آمنة ومستقرة قبل أن "يفسدها المقاومون" بحربهم مع إسرائيل.

ما هو المذهب الإباضي؟

الإباضية مذهب إسلامي نشأ في القرن الأول الهجري، وسُمي نسبة إلى الإمام عبد الله بن إباض، وينتشر في سلطنة عُمان بشكل أساسي وزنجبار ومناطق من شمال إفريقيا، لا سيما في ليبيا وتونس والجزائر.

يعتبر الإباضيون أنفسهم جماعة معتدلة في الإسلام. الأرقام ليست دقيقة بخصوص الإباضيين حول العالم، لكن يعتقد أن عددهم ربما يزيد الآن عن ثلاثة ملايين.

تعد سلطنة عمان، التي تقع في الطرف الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، المعقل الرئيسي للإباضيين وتتسم بالتنوع الثقافي والديني منذ زمن بعيد.

وتعرّف الدولة العُمانية نفسها اليوم بأنها دولة غالبيتها العُظمى من المسلمين، يتبع معظمهم المذهب الإباضي، ويوجد بها أيضاً عمانيون من السنة والشيعة.

كما يضم المجتمع العماني "مواطنين ومقيمين من الهندوس والبوذيين والمسيحيين واليهود والبهائيين والمورمون"، وذلك بحسب موقع وزارة الخارجية العُمانية.

ماذا قال الطويل؟

اتهم سالم الطويل العقيدة الإباضية بأنها من الخوارج – وهي فرقة متشددة تكفر مخالفيها من المسلمين – وقال إنها عقيدة "فاسدة وعقيدة إلحاد".

وقال الطويل إن "كبير المذهب الإباضي"، في إشارة إلى الشيخ أحمد الخليلي مفتى سلطنة عمان، التحق بتنظيم الإخوان المسلمين وسار بركبهم، وإنه تولى منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي كان يرأسه الداعية المصري الراحل يوسف القرضاوي، أبرز مفكري الإخوان المسلمين خلال العقود الأخيرة.

يذكر أن عدة دول عربية تحظر تنظيم الإخوان وتعتبره تنظيماً إرهابياً وأبرزها مصر.

وانتقد الطويل ما سماه "تلميع" البعض للخليلي باعتباره "عالم الأمة"، على خلفية "مناصرته لقضايا الأمة وخاصة قضية فلسطين".

انقسام بين مستخدمي مواقع التواصل

غضب مستخدمون من تصريحات الطويل، باعتبارها "تمزق صف الأمة الإسلامية بدعوى الخلافات المذهبية"، وطالب مغردون عمانيون وعرب حكومة الكويت بمحاسبته، حفاظاً على العلاقات بين شعوب دول الخليج ومنع الفتن الطائفية.

ومن ثم رحب أولئك بقرار فصله من عمله الدعوي، باعتباره خطوة إيجابية نحو احتواء الخلافات المذهبية، وتعزيز العلاقات بين الدول العربية والإسلامية، لا سيما الكويت وسلطنة عمان.

وأظهر مستخدمون فرحتهم بقرار السلطات الكويتية بحق الطويل، وكتب أحدهم: "الحمد لله والفضل له وحده. تم فصل سالم الطويل وانهاء عمله في وزارة الاوقاف بدولة الكويت وانذاره بترك السكن"، متهما إياه بسب العلماء ورميهم بالفسق والبدع.

وكتب حساب عمران عمران: "يُذكَر أنّ سالم الطويل لم يتذكر مفتي سلطنة عمان والإباضية من قبل، تذكرهم فقط بعد خروج مفتي السلطنة و دفاعه عن أهل الرباط في غزة".

وهاجمه مستخدم آخر، مشيراً إلى أن الطويل "قال في تصريح سابق إن من واجب الفلسطينيين أن يهجروا وطنهم و يتركوه لليهود!!"

وفي شهر فبراير/ شباط 2025، اتهم مغردون سالم الطويل بأنه دعا في مقطع فيديو أهل غزة إلى ترك أرضهم لليهود، إذا لم يتمكنوا من إقامة دينهم فيها، ورد الطويل على ذلك قائلاً إن ما أورده في الفيديو القديم هو مجرد نقل لرأي شيخ آخر، واتهم "الخبثاء" باجتزاء كلامه لتشويه صورته.

وكتب آخر ساخراً من الطويل: "لا اعتراض على قول ولي الأمر"، في إشارة إلى دعوة الطويل لطاعة الحاكم، ومن ثم عليه الامتثال لقرار فصله وتقبله بصدر رحب.

وكتب حساب أحمد ولي الكرار: "لما ذا لم تفصله الإدارة حين كان يثرثر في شأن غزة؟! لما ذا هذه الهبّة والفزعة من أجل مفتي الاباضية؟! هل المفتي أهم من غزة؟!"

وعبر مغردون كويتيون على موقع إكس عن "التبرؤ" من تصريحات الداعية الكويتي، واحترامهم لـ"أشقائهم" العمانيين.