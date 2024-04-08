شكرا لقرائتكم خبر عن لو نفسك مسدودة آخر رمضان.. إزاى تتغلب على قلة الشهية بأكلات صحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشعر معظم الأشخاص بقلة الشهية وعدم الرغبة في تناول الطعام في أواخر أيام شهر رمضان، ويمكننا التغلب على "سدة النفس" أو قلة الشهية بنصائح بسيطة نتعرف عليها في السطور التالية.

لو نفسك مسدودة آخر رمضان.. إزاي تتغلب على قلة الشهية بأكلات صحية ونصائح؟ ابدأ بتناول كميات صغيرة في الإفطار

لا تحتاج إلى إرباك نفسك بمحاولة تناول وجبة كاملة في إفطار رمضان، لكن تناول كميات صغيرة من الطعام، مثل وجبة خفيفة صغيرة أو نصف الوجبة العادية، يمكن أن يساعد في تغذية الجسم، ، بحسب موقع " goodrx".

تناول الطعام بقدر ما تستطيع

حاول أن تأكل بعد الافطار كل بضع ساعات إذا استطعت، حتى لو كانت حصة صغيرة جدًا من الطعام يمكن أن يساعد ذلك في تدريب عقلك على توقع الطعام في أوقات منتظمة، وقد يساعد تدريجيًا في تحسين شهيتك.

تناول أكبر وجبة لديك عندما تكون شهيتك في أفضل حالاتها

حاول الاستفادة من الجوع الطفيف عن طريق تناول وجبة غنية بالعناصر الغذائية أو وجبة خفيفة عندما يكون ذلك أكثر جاذبية، قد يكون ذلك في الصباح عندما تكون قد قضيت أطول فترة من الوقت دون طعام، أو قد يكون في وقت لاحق من اليوم.

المشروبات بين الوجبات

يمكن للكثير من السوائل أن تملأ معدتك في كثير من الأحيان دون توفير التوازن الصحيح للعناصر الغذائي. قد يجد بعض الأشخاص أنه من المفيد الشرب فقط بعد أو بين الوجبات من أجل توفير مساحة كافية للطعام أولاً.

مارس تمرينًا بسيطًا

تشير بعض الأبحاث إلى أن التمارين الرياضية قد تساعد في تحفيز الشهية بمرور الوقت. يمكن لبعض أنواع التمارين أن تساعد أيضًا في بناء العضلات، مما قد يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك ويحسن شهيتك.

اجعل الطعام شهياً

في بعض الأحيان، قد تؤدي إضافة ألوان أو نكهات جديدة إلى الطعام إلى جعله أكثر جاذبية ويجعلك أكثر عرضة للرغبة في تناوله.

أطعمة يجب تناولها عندما لا يكون لديك شهية

قد يكون تناول بعض أنواع الأطعمة أسهل أو أفضل من غيرها عندما لا تكون لديك شهية ومن هذه الأطعمة التي تساعد على تحسين شهيتك:

-الخبز المحمص:

الخبز المحمص سهل الهضم بالنسبة لمعظم الناس إن اختيار خبز الحبوب الكاملة وإضافته إلى مصدر دهون صحي (مثل الأفوكادو أو زبدة الجوز) سيمنح جسمك المزيد من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية الصحية مقارنة بالخبز المحمص الأبيض العادي.

-العصائر:

العصائر يمكن أن توفر مصدرًا كثيفًا للعناصر الغذائية من السعرات الحرارية في حجم صغير.

حاول إضافة الفواكه والخضروات المختلفة يمكنك أيضًا إضافة مصدر للدهون الصحية والبروتين – مثل الأفوكادو وزبدة الفول السوداني – للحصول على أكبر قدر من التغذية.

الحساء



الحساء يمكن أن يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم. إذا تم إعدادها بشكل صحيح، فإنها يمكن أن توفر أيضًا مصدرًا جيدًا للسعرات الحرارية من الكربوهيدرات والبروتين والدهون.

حاول اختيار الحساء الذي يحتوي على مصدر للخضروات والحبوب الكاملة والبروتين يمكنك تناول الحساء قليلًا في كل مرة إذا لم تتمكن من تناوله كله مرة واحدة.

الزبادي كامل الدسم

الزبادي له العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك توفير البروتين والمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم. كما توفر بعض أنواع الزبادي — مثل الزبادي اليوناني مصدرًا طبيعيًا للدهون الصحية والبروبيوتيك (البكتيريا الصحية).

للحصول على وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية، اخلط الزبادي العادي مع الإضافات مثل التوت بالإضافة إلى المكسرات والبذور.

البيض

البيض غني بالعناصر الغذائية بشكل طبيعي ويوفر مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والمعادن الأساسية.