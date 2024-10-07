5 أنواع من التهاب المفاصل عند الأطفال: إليك أعراضها وأسبابها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 01:30 مساءً - يعد التهاب المفاصل عند الأطفال، حالة يصاب فيها واحد أو أكثر من مفاصل الطفل بالالتهاب، ويسبب تورمها وقد يصاب الطفل بالتهاب المفاصل عندما يهاجمه الخلايا والأنسجة السليمة، أي المناعة الذاتية، مما يجعل المفاصل ملتهبة ومتورمة، ويمكن السيطرة على التهاب المفاصل وتخفيف الألم من خلال الفحوصات المختبرية للدم والبول باستمرار، وإجراء بعض الأشعة مثل الأشعة السينية.

أنواع وأسباب التهاب المفاصل عند الأطفال

يعد السبب الدقيق لالتهاب المفاصل لدى الأطفال غير معروف تمامًا، فيما يلي أنواع التهاب المفاصل عند الأطفال وأسبابها.

التهاب المفاصل اليفعي مجهول السبب

التهاب المفاصل اليفعي مجهول السبب هو النوع الأكثر شيوعًا لدى الأطفال - الصورة من موقع Freepik

التهاب المفاصل اليفعي مجهول السبب هو النوع الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل لدى الأطفال دون سن 16 عامًا، ولا يعرف سبب الإصابة به، وفي هذا النوع، تتضرر الطبقة الزليلية، وهي الطبقة التشحيمية للمفصل، بسبب مهاجمة الجهاز المناعي للجسم لهذه الطبقة، مما يؤدي إلى إصابة الجسم بالالتهاب.

ربما تودين التعرف كيف يواجه طفلك أعراض وألم نمو العظام في مرحلة الطفولة؟

التهاب المفاصل الإنتاني

التهاب المفاصل الإنتاني هو نوع من التهاب المفاصل الناتج عن عدوى المفاصل.

التهاب المفاصل المرتبط بالذئبة

ينجم هذا النوع عن مرض الذئبة، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية التي تجعل الجهاز المناعي يهاجم أنسجة الجسم السليمة.

التهاب المفاصل المعوي

قد يعاني بعض الأطفال المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية، مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي، من التهاب المفاصل كجزء من أعراض تطور المرض.

التهاب العضلات

يحدث هذا النوع بسبب أحد أمراض المناعة الذاتية التي تجعل الجهاز المناعي يهاجم الأوعية الدموية في الجسم، ما يؤدي إلى ضعف العضلات وظهور طفح جلدي مميز، وقد يصيب هذا المرض الأطفال بداية من عمر 5 إلى 15 عامًا.

عوامل تسبب الإصابة بالتهاب المفاصل عند الأطفال

التهاب المفاصل هو حالة يمكن أن يعاني منها الأطفال من جميع الفئات العمرية ومع ذلك، تظهر الأبحاث الحديثة أن التهاب المفاصل غالبًا ما يعاني منه الأطفال والمراهقون الذين يعانون من اضطرابات القلق أو الاكتئاب أو مشاكل في القلب.

على الجانب الآخر خطر الإصابة بالتهاب المفاصل قد يكون أعلى أيضًا لدى الأطفال الذين يفتقرون إلى تناول الطعام، ويتعرضون لدخان السجائر كما أن الأطفال الذين لديهم أحد أفراد الأسرة مصاب بالتهاب المفاصل المزمن، معرضون بشكل طفيف لخطر الإصابة به .

أعراض التهاب المفاصل عند الأطفال

يمكن أن تختلف أعراض التهاب المفاصل لدى الأطفال اعتمادًا على نوعه ومدى خطورته، إلا أن معظم حالات التهاب المفاصل عند الأطفال لا تسبب أي أعراض في البداية، وعادة ما تكون الأعراض مشابهة لأعراض أمراض أخرى، إليك عدة أعراض يمكنك الانتباه إليها كعلامات لالتهاب المفاصل عند الأطفال، وهي كالتالي:

الشعور بالتصلب في المفاصل، خاصة في الصباح.

ألم وتورم المفاصل

احمرار الجلد.

حمى لا تزول، أو حمى متكررة في كثير من الأحيان.

فقدان الوزن المفاجئ.

عيون الطفل حمراء ومؤلمة.

الشعور بالتعب.

صعوبة في ممارسة النشاط البدني.

تشخيص التهاب المفاصل عند الأطفال

اختبارات الدم يمكن أن تعد مؤشراً على الالتهاب أو نشاط المناعة الذاتية - الصورة من موقع AdobeStock

تتضمن عملية تشخيص التهاب المفاصل لدى الأطفال عدة خطوات يقوم بها فريق الرعاية الصحية، بما في ذلك أطباء الأطفال والروماتيزم، وسيقوم الطبيب بإجراء فحص بدني لتقييم حالة المفصل، بحثًا عن علامات التورم أو التيبس أو أي تغيرات أخرى، ويتضمن هذا الفحص أيضًا فحص العينين والجلد والأعضاء الأخرى.

اختبارات الدم والأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو الموجات فوق الصوتية، تساعد في تشخيص الإصابة.

في بعض الحالات، قد يقوم الطبيب بإجراء شفط للمفصل؛ لأخذ عينة من سائل المفصل لتحليلها، مما يمكن أن يساعد في تأكيد التشخيص واستبعاد الحالات الأخرى.

إجراء فحوصات العين لتقييم ما إذا كانت هناك علامات على التهاب القزحية، والذي غالبًا ما يرتبط بأنواع معينة من التهاب المفاصل لدى الأطفال.

علاج التهاب المفاصل عند الأطفال

يعتمد العلاج على نوع التهاب المفاصل وشدة الحالة التي يعاني منها الطفل، في بعض الحالات، قد يحتاج الأطفال إلى الخضوع للعديد من خيارات العلاج التي يمكن أن تشمل استخدام الأدوية مثل المسكنات والأدوية المضادة للروماتيزم لعلاج التورم والألم الناتج عن الالتهاب .

يساعد العلاج الطبيعي في تحسين قوة العضلات والمرونة ووظيفة المفاصل وتقليل الألم والتصلب.

يمكن للمعالجين الفيزيائيين مساعدة الأطفال على التغلب على التحديات اليومية التي قد تنشأ نتيجة لالتهاب المفاصل، مثل صعوبة الحركة أو القيام بالأنشطة اليومية.

بالإضافة إلى العلاجات السابقة، قد يطلب الطبيب أيضًا من الطفل الحصول على قسط كافٍ من الراحة لتعزيز عملية الشفاء.

إذا لزم الأمر، يمكن أيضًا استخدام الدعامات المناسبة أو الأجهزة المساعدة للمساعدة في حماية المفاصل من الضغط الزائد أثناء الأنشطة البدنية.

ربما تودين التعرف لماذا يصاب الأطفال بألم كعب القدم؟ ومتى يحتاج علاجاً؟

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.