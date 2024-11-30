شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتعافى السريع بعد عملية جراحة الشريان التاجي للقلب والان مع تفاصيل الخبر

هل خضعت مؤخرًا لجراحة مجازة الشريان التاجي؟ تتساءل عن الاحتياطات التي يجب اتباعها بعد الجراحة هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، بحسب موقع تايمز ناو.

جراحة مجازة القلب، المعروفة باسم مجازة الشريان التاجي (CABG)، هي إجراء لاستعادة تدفق الدم إلى القلب عندما تضيق شرايينه أو تسد، غالبًا ما تكون هذه الحالة ناتجة عن تصلب الشرايين، وقد تحد من وصول الدم الغني بالأكسجين إلى مناطق حيوية من عضلة القلب، مما يؤدي إلى ألم في الصدر أو حتى أحداث قلبية أكثر شدة، وبالتالي، قد يحتاج الشخص إلى جراحة مجازة القلب.

ما يميز جراحة مجازة القلب ليس فقط هدفها المباشر المتمثل في تحسين الدورة الدموية ولكن أيضًا إمكاناتها التحسينية للصحة العامة للمرضى. يبلغ العديد من الأفراد عن تحسنات عامة في نوعية حياتهم بعد الجراحة وهم قادرون على العودة إلى الأنشطة دون أي صعوبات.

تبدأ قدرتك على المشي بعد 24 ساعة من الجراحة بالجلوس على حافة السرير ثم على الكرسي ثم تبدأ في المشي بعد يومين من الجراحة، الألم طبيعي بسبب الغرز الجديدة، وينخفض بنسبة 50% بعد يومين ثم إلى 10% في اليوم، وعندما تكون في المستشفى، يعتني بك الطبيب والممرضة وأخصائي العلاج الطبيعي وأعضاء الفريق الآخرون، في وقت الخروج، يُطلب من المريض والأسرة اتباع خطة التعافي.

وعادة ما يتطلب الجرح التضميد لمدة 2 إلى 3 أسابيع حتى تتم إزالة جميع الغرز، وفيما يلي.. بعض الخطوات الأخرى التي يجب اتباعها:

- الإقلاع عن التدخين وأشكال التبغ الآخر بالتركيز على نظام غذائي مغذي من خلال دمج مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة مع تقليل

- تناول السكر والملح والدهون المشبعة.

- الحفاظ على وزن الجسم، فزيادة الوزن بعد الجراحة هي عبارة عن ماء، نحتاج إلى تقييد تناول الماء لبضعة أسابيع أثناء التعافي.

- ممارسة النشاط البدني بانتظام، حيث تلعب التمارين الرياضية دورًا حاسمًا في إدارة مرض السكري وارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وهي عوامل خطر لأمراض القلب، احصل على 30 دقيقة على الأقل من التمارين الخفيفة بعد موافقة الطبيب.

- احترم وقت التعافي بعد الجراحة حتى تتعافى جيدًا وتصبح أقوى مع كل يوم يمر.