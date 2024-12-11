شكرا لقرائتكم خبر عن اخدع شهيتك.. حيل بسيطة عشان تقلل من تناولك للعيش لو بتحبه والان مع تفاصيل الخبر

الخبز هو الطعام الذى يضعف أمامه الكثير من الأشخاص، ولا يتمكن أغلبهم من الالتزام بنظام غذائى صحى أو إنقاص الوزن بسبب حبه وعشقه للخبز بأنواعه، ولا شك أنه مثلما للخبز الكثير من الفوائد مثل غناه بالألياف وأنه يشعرك بالشبع المؤقت، لكن له الكثير الأضرار التى ترتبط بأنه يزيد من النهم الشديد إلى الطعام، ويعزز من ارتفاع نسب السكر في الدم، كما أنه يكسبك المزيد من الوزن، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع penarthnutrion.

وأوضح التقرير أنه لابد لك من خداع شهيتك ورغبتك في تناول الخبز بكميات كبيرة، إذا طبقت مجموعة من النصائح والحيل الغذائية والعقلية التي يمكن أن تطبقها بسهولة، حيث يمكنك حينها التخلص من تلك الشراهة ناحية الخبز بأنواعه..

لماذا تأكل الكثير من الخبز لا تحرم نفسك منه لكن ضع دوما القليل جدا منه أمامك

اجعل الخبز محمصا وليس طريا وضع قطعة صغيرة أمامك ولا تأكل غيرها

قطعة الخبز الواحدة قسم عليها وجبتك مهما كانت كبيرة

ضع على شريحة الخبز الكثير من الأطعمة المشبعة التي تشعرك بالشبع والاكتفاء بقطعة واحدة مثل الأفوكادو والبيض المسلوق على سبيل المثال.

من السهل جدا الإفراط في تناول الخبز الأبيض نتيجة احتوائه على الدقيق الأبيض لأنه يستهلك الكثير من الطاقة وبالتالي يشعرك دوما بالجوع والرغبة في تناوله، لذا استبدله بنوعيات جيدة وصحية مثل خبز القمح والدقيق الكامل وخبز الشوفان وخبز الذره، وكل أنواع الدقيق الصحية أو خبز الحبوب المتنوعة.

لا تأكل الخبز في كل وجبة، فقط اجعله في وجبة الصباح على سبيل المثال.

لا تتناول الخبز أكثر من ثلاث مرات أسبوعيا

لا تتناول الخبز كل يوم

استبدل الساندوتشات بفكرة الطبق الكامل

تجنب الأطباق الجانبية التى تحتاج للخبز لكى تأكلها فقط استمتع بوجبتك الرئيسية والتزم بها بجانبها طبقا من السلطة الصحي أو الخضراوات

لا تستبعد فكرة استبدال ساندوتش الخبز بطبق الخضراوات فالخس والكرنب وغيرها من الخضراوات الورقية

لا تجعل الخبز أساس وجبتك وإذا نفذ من عندك لا تسرع بشرائه تناول وجبتك بدونه وسوف تعتاد