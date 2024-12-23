شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الظهر فى الشتاء.. احمِ نفسك منها بهذه الحيل والان مع تفاصيل الخبر

برودة الشتاء تؤدى إلى تفاقم مشاكل العمود الفقري مثل التصلب والألم بسبب قلة النشاط البدني ودرجات الحرارة الباردة، في هذا التقرير نتعرف على حيل بسيطة ونظام غذائي صحي لحماية صحة العمود الفقري خلال الشتاء، بحسب موقع "تايمز ناو".

لماذا يؤثر الشتاء على صحة العمود الفقرى؟

أثناء الشتاء، تتسبب درجات الحرارة الباردة في شد العضلات والأربطة حول العمود الفقري، مما يؤدي إلى التصلب وعدم الراحة هذه استجابة طبيعية للجسم للحفاظ على الحرارة، لكنها يمكن أن تزيد من خطر آلام الظهر.

يؤدي انخفاض النشاط البدني خلال الموسم إلى تفاقم المشكلة، وغالبًا ما تؤدي ساعات النهار الأقصر والميل إلى البقاء في الداخل إلى انخفاض الدورة الدموية والقدرة على الحركة، مما قد يجهد العمود الفقرى.

الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل التهاب المفاصل والانزلاق الغضروفي وتضيق العمود الفقري معرضون للخطر بشكل خاص، حيث يمكن أن يؤدي البرد إلى تفاقم أعراضهم.

حتى بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم مشاكل سابقة في العمود الفقري، يمكن أن يكون للتغييرات الموسمية في نمط الحياة تأثير.

فترات طويلة من الخمول والجلوس لفترات طويلة ووضعية الجسم السيئة أثناء العمل من المنزل أو الاستلقاء على الأريكة يمكن أن تؤدي إلى آلام الظهر.

إن تمارين التمدد البسيطة والحفاظ على وضعية الجسم المناسبة والبقاء نشطًا يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً في منع عدم الراحة في العمود الفقري المرتبط بالشتاء.

إن اتخاذ تدابير صغيرة ولكن فعالة، مثل ارتداء ملابس دافئة، والبقاء رطبًا، والمشاركة في تمارين منخفضة التأثير، يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة العمود الفقري وخلوه من الألم طوال فصل الشتاء.

نصائح لحماية العمود الفقري

إليك بعض النصائح العملية والفعالة لضمان بقاء العمود الفقري بصحة جيدة طوال الأشهر الباردة:

1. ارتدِ ملابس دافئة وطبقات متعددة - يؤدي الطقس البارد إلى تصلب العضلات والعمود الفقري، مما يزيد من احتمالية الألم وعدم الراحة. يساعد ارتداء الملابس الحرارية والأوشحة والشالات في الاحتفاظ بحرارة الجسم.

لمزيد من الراحة، فكر في استخدام وسادات التدفئة أو زجاجات الماء الساخن للحفاظ على ظهرك دافئًا أثناء وجودك في المنزل. يعد التأكد من تغطية أسفل ظهرك جيدًا أمرًا بالغ الأهمية.

2. إعطاء الأولوية لوضعية الجسم الصحيحة - إن قضاء ساعات طويلة في الداخل يعني غالبًا زيادة الجلوس، سواء كان ذلك للعمل على الكمبيوتر المحمول أو مشاهدة التلفاز. إن وضعية الجسم السيئة تضغط على العمود الفقري وتزيد من آلام الظهر. اجلس وظهرك مستقيمًا وكتفيك مسترخية وقدميك مسطحتين على الأرض. استخدم الكراسي المريحة لدعم أسفل الظهر. تقلل هذه العادات من الضغط على العمود الفقري، وتحافظ على سلامته.

3. حافظ على نشاطك من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام - قد يثبط الشتاء ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق، لكن البقاء نشطًا أمر حيوي لصحة العمود الفقري. تعمل التمددات والتمارين اللطيفة على تحسين الدورة الدموية والحفاظ على مرونة عضلات العمود الفقري. تعمل ممارسات مثل المشي السريع على تقوية الظهر ومنع التصلب تضمن التمارين المنزلية، باستخدام الدعائم البسيطة أو تمارين وزن الجسم، حركة ثابتة حتى أثناء فترات البرد.

4. تناول نظامًا غذائيًا صحيًا للعمود الفقري - تلعب التغذية دورًا محوريًا في الحفاظ على قوة العمود الفقري. أدرج الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية في وجباتك. تعتبر الأطعمة مثل الحليب واللبن والخضراوات الورقية والمكسرات والأسماك الدهنية خيارات ممتازة. لا تنسَ ترطيب الجسم؛ حيث يساعد الماء في الحفاظ على ترطيب الأنسجة ويمنع الانزعاج الناجم عن الجفاف. بالإضافة إلى ذلك، فكر في استشارة الطبيب للحصول على مكملات فيتامين د خلال فصل الشتاء عندما يكون التعرض لأشعة الشمس محدودًا.

5. التركيز على النوم الجيد - يعد ترتيب النوم المريح أمرًا ضروريًا لتجنب آلام الظهر. استخدم مرتبة ثابتة ونم على جانبك مع وضع وسادة بين ركبتيك لتقليل ضغط أسفل الظهر. يعمل النوم السليم على تجديد شباب الجسم، مما يسمح بحدوث عمليات الإصلاح الطبيعية، وهو أمر مهم بشكل خاص خلال الأشهر الباردة.

6. إدارة الإجهاد بشكل فعال - يمكن أن يؤدي الشتاء إلى الإجهاد بسبب انخفاض الأنشطة الخارجية والطقس القاتم. ترتبط مستويات الإجهاد العالية بتوتر العضلات، والذي غالبًا ما يؤثر على الظهر. مارس تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق لتخفف من التوتر وتحسن المرونة في نفس الوقت.

الوقاية من آلام الظهر خلال فصل الشتاء

- ارتدِ ملابس دافئة، وخاصة حول الظهر.

- خذ فترات راحة للتمدد إذا كنت تجلس لفترات طويلة.

- استخدم أجهزة الترطيب لمقاومة جفاف الهواء والحفاظ على تنفس صحي.