شكرا لقرائتكم خبر عن رطب على نفسك فى الحر.. مشروبات صيفية بمكونات طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

مع بداية فصل الصيف رسميًا، من المهم الحفاظ على رطوبة أجسامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وذلك للوقاية من المشكلات الصحية المرتبطة بالطقس الحار، مثل الإجهاد الحرارى والجفاف وضربة الشمس وغيرها، ويقدم تقرير موقع "taste" مجموعة من المشروبات والعصائر الطبيعية يمكن إعدادها في المنزل لترطيب الجسم.

شرب ما يكفى من الماء

شرب الماء بالقدر الكافى أمر مهم خاصة في الطقس الحار، حيث أن تناول ما يكفى من الماء من شأنه أن يحافظ على رطوبة جسمك مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف ويحميك من الجفاف، كما لا تنتظر حتى تشعر بالعطش، فالماء هو المرطب الأول للجسم للتخلص من الأملاح الزائدة وطرد السموم.

عصير الليمون

عصير الليمون هو مشروب صيفي كلاسيكي، حيث أن الليمون معروف بمحتواه العالى من فيتامين سى لتعزيز المناعة، وسهل إعداده ويمكنك جعله أكثر صحة من خلال إضافة بعض المكونات مثل النعناع أو الريحان، كما يمكنك تحليته بالعسل بدلًا من السكر.

ماء الخيار مع النعناع

الماء المنقوع هو وسيلة ممتازة أيضًا للترطيب في الصيف، ولتحضير الماء المنقوع، قطع الخيار إلى شرائح وضعه مع الماء وأضف إليه بعض أوراق النعناع الطازجة لتعزيز النكهة.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند هو مشروب طبيعي ومنعش يحتوي على إلكتروليتات أساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، كما أنه منخفض السعرات الحرارية وعالي الترطيب، مما يجعله خيارًا ممتازًا للبقاء منتعشًا خلال الأيام الحارة، كما يعتبر ماء جوز الهند بديلاً لذيذًا للمشروبات الرياضية المحلاة خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون الرياضة.

اللبن الرائب

يعتبر اللبن الرائب مشروبًا رائعًا للوقاية من الجفاف، فهو غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، ويعوض المعادن التي يفقدها جسمك في الطقس الحار، كما أن تناول اللبن الرائب له دور كبير في تحسين الهضم، والوقاية من مشكلات المعدة والأمعاء.

عصائر الفاكهة الطازجة

يمكنك إعداد مشروبات بسيطة من الفاكهة مثل الموز والفراولة والبرتقال أو مزجهم معًا لصنع كوكتيل منعش وصحى، سواء بإضافة الماء أو الحليب، خاصىة أن الفواكه غنية بالسكريات الطبيعية وتحتوي على المعادن الأساسية التي يمكن أن تعزز مستويات الإلكتروليت.

مشروبات الأعشاب المثلجة

يمكنك تناول مشروبات الأعشاب المثلجة للتبريد في الطقس الحار، مثل النعناع والبابونج، ويمكنك إضافة قليل من ملح البحر أو عصير الليمون وتحليته بالعسل بدلًا من السكر لتعزيز مذاقه وقيمته الغذائية.

عصير الخضار الأخضر

العصائر الخضراء المصنوعة من السبانخ واللفت والكرفس والخيار هي مشروبات ممتازة غنية بالكهرباء أو الأليكتروليت، كما أنها غنية بالمعادن الأساسية وتوفر جرعة مركزة من الماء بسبب محتواها المائي العالي.

مشروب الكركديه

الكركديه من الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات، كما يساعد على خفض ضغط الدم، ويمكن تحضير الكركديه المثلج عن طريق نقع أزهار الكركديه في الماء الساخن، ثم تصفيته وتركه ليبرد قبل إضافة الثلج إليه، لصنع مشروب صيفى رائع.