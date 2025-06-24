شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب من جامعة هارفارد يكشف عن 3 مشروبات تحميك من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

في خضم سيل النصائح الصحية المنتشرة على الإنترنت، يصعب التمييز بين ما هو صحيح وما هو مجرد أحدث صيحة، ولكن عندما تكون النصائح من الأطباء المتخصصين فيجب أخذها بعين الاعتبار، ويُشير طبيب أمراض الجهاز الهضمي، وخريج جامعة هارفارد، الدكتور سوراب سيثي، إلى وجود 3 مشروبات بسيطة لدعم دفاعات الجسم الطبيعية ضد السرطان، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ويُسلط الدكتور سيثي، المعروف بدمجه بين العلم والتغذية العملية، الضوء على ثلاثة مشروبات مُحددة قد تُساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، وما يُميز هذه المشروبات هو كيفية تفاعلها مع الجسم من خلال تقليل الالتهاب، ودعم إصلاح الخلايا، وتقوية المناعة من الداخل إلى الخارج.

شاي "ماتشا" الأخضر

لطالما أشيد بالشاي الأخضر كمشروب "معجزة" لإنقاص الوزن، والتخلص من السموم، والوقاية من السرطان، وقد أظهر هذا المضاد للأكسدة قدرته على قطع تدفق الدم إلى الخلايا السرطانية، مما قد يُبطئ أو حتى يُوقف نمو الورم في مراحله المبكرة، أما شاى الماتشا، المُحضّر بطحن ورقة الشاي كاملةً، فيُقدّم جرعة أكثر تركيزًا من EGCG مقارنةً بالشاي الأخضر العادي.

وهنا قد لا تكمن الفوائد في كثرة عدد الأكواب، بل في قوامها وجودتها، ويُوفّر الماتشا الياباني، كمية أكبر من الكاتيكين لكل جرام./ لذل فإن تناول حتى كوب واحد يوميًا مُخفوق بعناية، قد يُوفر حماية مُستمرة.

ودرجة حرارة الشاي مُهمة أيضًا، فالتسخين الزائد قد يُؤدي إلى تدهور مُركبات البوليفينول فيه، حيث يُحافظ الماء الدافئ قليلًا (وليس المُغلي) على هذه المُركبات المُكافحة للسرطان.

العصير الأخضر

العصائر الخضراء موجودة في كل مكان، والتي تساعد جسمك على التخلص من السموم، ويتم تسويقها على أنها جرعات رائعة لإنقاص الوزن، مثل عصير السبانخ، فهى غنية باللوتين وحمض الفوليك، وكلاهما مرتبط بإصلاح الحمض النووي ودعم الجهاز المناعي، وأيضًا عصير الكرفس والخيار الذى يرطب الجسم ويوفر الأبيجينين، وهو مركب طبيعي ذو خصائص محتملة مضادة للأورام.

كما يمكنك دعم مشروبك الأخضر بإضافة رشة من الزنجبيل، ليس فقط لتعزيز النكهة، ولكنه يحتوى على مركب جينجيرول، الذي أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يؤثر على الجينات المرتبطة بنمو الخلايا السرطانية، وهذه المكونات مجتمعة لا تخلصك من السموم فحسب، ولكنها تدعم صحة الأمعاء، وتقلل الالتهاب المزمن، وتقوي الأجهزة الداخلية التي تدافع ضد السرطان.

وللحصول على أفضل تأثير، يجب أن يكون هذا المزيج منخفضًا في السكر، ولا تضف إليه أي فاكهة مثل الموز أو التفاح من أجل تحسين المذاق، حيث أن الإفراط في السكر يمكن أن يلغي الفوائد المضادة للالتهابات.

لاتيه الكركم

يتم تسويق لاتيه الكركم أو الحليب الذهبي، على أنه مشروب مثالي قبل النوم لمحاربة الالتهابات واسترخاء الجسم، لكن الكركم وحده غالبًا لا يمتص جيدًا في مجرى الدم، مما يثير الشكوك حول فوائده الحقيقية.

ويُعرف المركب النشط في الكركم، الكركمين، بصعوبة امتصاصه في الجسم، ويؤدي الجمع بين الكركم والفلفل الأسود إلى زيادة الامتصاص بشكل كبير بنسبة تصل إلى 2000٪، وذلك بفضل مركب في الفلفل يسمى البيبيرين، وبمجرد امتصاصه، لا يقلل الكركمين الالتهاب فحسب، بل تمت دراسته أيضًا لدوره في تعطيل مسارات إشارات الخلايا السرطانية، وفي حين أنه لا يمكن لأي نوع من التوابل أن يمنع السرطان، فإن إدراج الكركم بانتظام وبوعي في النظام الغذائي، وخاصة مع الدهون الصحية والفلفل الأسود، يمكن أن يكون طريقة خفية ولكنها فعالة لتعزيز مرونة الخلايا.

ولأن لاتيه الكركم الذى يتم شراؤه من المتاجر محمل بالسكر أو النكهات الاصطناعية، تكمن الفائدة الحقيقية في تحضيره في المنزل باستخدام حليب اللوز أو الشوفان غير المحلى، وقليل من زيت جوز الهند (للمساعدة على الامتصاص)، وقليل من الفلفل الأسود.