أول 40 يوماً بعد الولادة: ما الذي تحتاجينه فعلاً؟ 

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 07:28 صباحاً - لقد مرَّ جسمكِ بتجربةٍ صعبة، وربما تشعرين بألمٍ وكدمات. قد يستغرق التعافي بعض الوقت؛ لذا احرصي على التروي والتحدث إلى القابلة أو الطبيب إذا شعرتِ بأي قلق. يتناول هذا الموضوع التجارب والأسئلة الشائعة خلال الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة. كما نوفر معلومات حول التغيرات الجسدية المحتملة خلال الـ 40 يوماً بعد الولادة، بعد استشارة الأطباء والمتخصصين.

العودة إلى المنزل بعد الولادة

العودة إلى المنزل بعد الولادة



إذا أنجبتِ في المستشفى أو المستوصف، وكنتِ أنتِ وطفلكِ بصحة جيدة، يُفترض أن تتمكني من العودة إلى المنزل بعد حوالي 6 إلى 24 ساعة من الولادة. قد تحتاجين إلى البقاء لفترة أطول إذا خضعتِ لعملية قيصرية أو ولادة معقدة وفترة مخاض طويلة.

إذا كنتِ قد أنجبتِ في المنزل؛ فستقدم لكِ القابلة الدعم في إرضاع طفلكِ، وستتأكد من أنكِ وطفلكِ بخير. كما ستزودكِ بمعلومات حول ما يمكن توقعه في الأيام القادمة، والدعم المتاح، ومن يمكنكِ التواصل معه في حال وجود أي استفسارات.

مهما كانت طريقة ولادتك، ينبغي للقابلة زيارتك عدة مرات خلال أول أسبوعين من حمل طفلك. وستتولى الزائرة الصحية المهمة بعد ذلك؛ إذ سيستغرق جسمكِ بعض الوقت ليعتاد عدم الحمل. اسألي القابلة عن أي أسئلة لديكِ حول ما يحدث. مهما كانت المشكلة؛ فهي تتمتع بخبرة واسعة في مساعدة الأمهات الجدد، وهي موجودة لمساعدتكِ.

إذا خضعتِ لعملية قيصرية؛ فعليكِ أخذ الأمور ببساطة في البداية، وقد تحتاجين إلى تجنب بعض الأنشطة، مثل القيادة، حتى زيارة طبيبكِ العام. تعرفي إلى كيفية التعافي في المنزل بعد الولادة القيصرية .

طفلك حديث الولادة: ما يمكن توقعه في الأسبوع الأول من حياته

ماذا إذا عانيت من اكتئاب ما بعد الولادة؟

من المرجح أن تشعري بتوتر عاطفي شديد لفترة بعد الولادة. قد تعانين أيضاً من "كآبة ما بعد الولادة"، التي قد تجعلك تشعرين بالقلق، أو الاكتئاب، أو الانفعال، أو الرغبة في البكاء دون سبب واضح. جميع هذه الأعراض طبيعية، وعادةً ما تستمر بضعة أيام فقط.

حاولي الاعتناء بنفسكِ وبمولودكِ الجديد، واطلبي المساعدة إذا شعرتِ بالقلق أو الإرهاق. إذا كنتِ تعتقدين أنكِ قد تعانين من الاكتئاب؛ فتحدثي إلى القابلة أو الزائرة الصحية أو طبيبكِ العام في أقرب وقت ممكن للحصول على بعض المساعدة.

يعاني ما يصل إلى واحدة من كل خمس أمهات أنجبن، وواحدة من كل ثمانية من شركائهن، من مشاكل في الصحة النفسية في السنة الأولى مع أطفالهن. هناك الكثير من الدعم المتاح؛ فلا تُعانِي في صمت.

أحياناً، قد تختلف ولادة طفلكِ عما كنتِ تتمنين. هذا قد يجعل من الصعب عليكِ أو على شريككِ، وربما على كل من حولك؛ إذ يشعر بعض الآباء والأمهات بصدمة نفسية نتيجة ما مروا به. يتوافر الدعم إذا كنتِ تواجهين صعوبة في التعبير عن مشاعركِ تجاه الولادة.

كيف أتحكم بالمشاعر السلبية حول جسدي بعد الولادة؟

كيف أتحكم بالمشاعر السلبية حول جسدي بعد الولادة؟



قد يكون لدى بعض النساء مشاعر سلبية تجاه أجسامهن بعد الولادة. قد تشعرين بضغط وكأنكِ لم تُرزقي بطفل قط. في الواقع، تتغير أجسام معظم النساء بعد الولادة. مع مرور الوقت، قد تعتبرين ذلك علامة على الإنجاز؛ ففي النهاية، لقد أنجزتِ عملاً رائعاً بخلق حياة جديدة!

حاولي التركيز على شعورك الآن، لا على مظهرك. صحتكِ ورعاية مولودكِ الجديد أهم بكثير.

نعلم أن أصعب الأمور أن ملابسك التي بدت غريبة/مختلفة/غير مناسبة! سيكون جسمك مختلفاً تماماً، وستسعين للشعور بالثقة والراحة.

ماذا إذا شعرت بانقباضات ما بعد الولادة؟

قد تشعرين ببعض آلام البطن وتقلصات الرحم بعد الولادة. يعود ذلك إلى انقباض الرحم وعودته إلى حجمه الطبيعي.

تستمر هذه الآلام عادةً يومين أو ثلاثة أيام. قد تشتد قليلاً في أثناء الرضاعة الطبيعية، بسبب الهرمونات التي يفرزها جسمكِ أثناء الرضاعة. في هذه الحالة قد يفيدكِ الباراسيتامول. استشيري القابلة أو الطبيب قبل استخدام أي مسكنات ألم أخرى إذا كنتِ مرضعة.

كيف أتصرف مع ألم الحزام الحوضي بعد الولادة؟

عادةً ما يزول ألم الحزام الحوضي خلال شهر بعد الولادة، ولكن واحدة من كل عشر نساء قد تعاني من ألم مستمر. إذا كنتِ تعانين من ألم؛ فمن المهم مواصلة العلاج، وتناولي مسكنات الألم بانتظام، واستخدمي أي وسائل مساعدة تُعطى لكِ لمساعدتكِ على الحركة. إذا لم يختفِ الألم؛ فتحدثي إلى طبيبك العام الذي قد يحيلك إلى مختص.

كيف أتصرف إذا عانيت من النزيف؟

ستنزفين -بعد الولادة الطبيعية أو القيصرية، هذا النزيف -المعروف باسم النفاس- سيكون غزيراً جداً في البداية، وقد يزداد غزارة في أثناء الرضاعة الطبيعية؛ ما قد يؤدي إلى انقباض الرحم.

سيستمر نزول الدم بضعة أسابيع، ثم يتحول تدريجياً إلى اللون البني، ثم يتناقص حتى يتوقف تماماً. من المفترض أن يتوقف تماماً بحلول الأسبوع الثاني عشر من عمر طفلك.

لا تستخدمي السدادات القطنية قبل إجراء فحص الأسبوع السادس؛ لأنها قد تزيد من فرص إصابتك بالعدوى.

أخبري طبيبكِ العام إذا كان النزيف مفاجئاً أو غزيراً، أو إذا خرجت جلطات دموية، أو كانت رائحة نفاسكِ كريهة، أو إذا شعرتِ بتوعك؛ فقد تحتاجين إلى علاج.

كيف أتصرف مع الغرز بعد الولادة؟

ربما خضعتِ لغرز بعد التمزق أو لشق العجان "حيث يُجري الطبيب أو القابلة شقاً لتوسيع فتحة الولادة قليلاً" في أثناء الولادة. أخبري القابلة إذا كانت الغرز مؤلمة أو غير مريحة. يمكنها تقديم المشورة لكِ بشأن تخفيف الألم ومناقشة علامات العدوى التي يجب الانتباه إليها.

للمساعدة في منع العدوى، من الجيد تغيير الفوط الصحية الخاصة بك بشكل متكرر، والاستحمام أو الدش في الماء العادي كل يوم -وتجفيف نفسك بعناية بعد ذلك.

ماذا عن صعوبات في الذهاب إلى المرحاض؟

ماذا عن صعوبات في الذهاب إلى المرحاض؟



قد تجدين صعوبة في التبول بعد الولادة. سترغب القابلة في قياس كمية البول الأول للتأكد من أن مثانتك تعمل بشكل جيد.

إذا خضعتِ لتخدير فوق الجافية؛ فقد لا تشعرين بامتلاء مثانتكِ. هذا لأن التخدير فوق الجافية يؤثر في الأعصاب المحيطة. قد تحتاجين إلى قسطرة حتى يزول مفعوله. وقد تشعرين بلسعة أو ألم خفيف في أثناء التبول في البداية. شرب الكثير من الماء يُخفف من كثافة البول؛ ما يُخفف من لسعته. كما يُنصح برش الماء على المنطقة في أثناء التبول.

لستِ وحدكِ إذا كنتِ تشعرين ببعض القلق حيال أول تبرز لكِ بعد الولادة، خاصةً إذا كان لديكِ غرز أو تمزق. على الأرجح لن تتبرزي بضعة أيام. إذا كانت لديكِ غرز؛ فمن غير المرجح أن تتمزق أو تفتحي الجرح أو تتمزق مرة أخرى، فقد تشعرين بتحسن إذا وضعتِ منديلاً نظيفاً على الغرز في أثناء التبرز. حاولي ألا تجهدي نفسكِ.

من المهم تجنب الإمساك بعد الولادة، وهو أمر شائع جداً. حاولي شرب الكثير من الماء وتناولي أطعمة غنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات الطازجة، والخبز والحبوب الكاملة. إذا كنتِ لا تزالين تعانين من الإمساك؛ فقد تنصحكِ القابلة بتناول الملينات "أدوية لعلاج الإمساك".

أخبري قابلتك أو ممرضة الصحة إذا شعرت بألم في مكان الولادة أو حوله، أو إذا لاحظت رائحة كريهة؛ لأن هذه قد تكون علامات على وجود عدوى.

ماذا إذا عانيت من سلس البول بعد الولادة؟

من الشائع تسرب البول "المعروف باسم سلس البول" بعد الولادة، خاصةً إذا ضحكتِ أو سعلتِ أو تحركتِ فجأة. يزداد احتمال حدوث ذلك إذا كانت ولادتك طبيعية، ولكنه قد يحدث أيضاً إذا خضعتِ لعملية قيصرية. والأشياء التي يمكن أن تساعدك:

قومي بتمارين قاع الحوض

قللي من الكافيين

اشربي من 6 إلى 8 أكواب من السوائل يومياً، ولكن ليس أكثر "لا تتجنبي شرب السوائل لأن هذا يقلل من سعة المثانة".

لا تدخني.

تجنبي رفع الأشياء الثقيلة.

قد يكون من المفيد أيضاً محاولة إنقاص الوزن تدريجياً إذا كنتِ تعانين من السمنة. هذا أسهل قولاً من فعل بعد الولادة، ولا داعي للعجلة. تذكري أن جسمكِ يحتاج إلى وقت للتعافي.

في حالات أقل شيوعاً، قد تواجه صعوبة في التحكم في حركة الأمعاء "المعروفة باسم سلس البراز أو الشرج". ويزداد احتمال حدوث ذلك بعد تمزق من الدرجة الثالثة أو الرابعة.

إذا كنت تعانين من تمزق من الدرجة الثالثة أو الرابعة؛ فيجب أن يُعرض عليك موعد متابعة في المستشفى بعد 6 إلى 12 أسبوعاً، وتُحالين إلى مختص إذا كنت تعانين من مشاكل في التحكم في حركة الأمعاء بعد الولادة. تتعافى معظم المصابات بتمزق من الدرجة الثالثة أو الرابعة تماماً من دون أي مضاعفات دائمة.

لا تترددي في التحدث مع القابلة أو طبيبك العام حول أي مشاكل تتعلق بسلس البول. يمكنهم مساعدتك في الحصول على الرعاية المناسبة، مثل تدريب المثانة والأمعاء، والعلاج الطبيعي، أو الجراحة إذا لزم الأمر.

هناك تطبيقات للتحكم في قاع الحوض والمثانة يمكنكِ تنزيلها لتذكيركِ بممارسة تمارين قاع الحوض. يمكنكِ طلب المساعدة من القابلة لترشيح أحدها.

كيف أتصرف إذا كنت شديدة التعرق بعد الولادة؟

قد يُصاب ما يصل إلى ثلث النساء بالتعرق الليلي أو الهبات الساخنة بعد الولادة. قد يكون هذا بسبب التغيرات الهرمونية مع اعتياد الجسم عدم الحمل. وقد يكون بعض التعرق بعد الولادة طبيعياً، لكن زيادة التعرق قد تكون أيضاً علامة على مشاكل طبية أخرى، مثل القلق أو فرط نشاط الغدة الدرقية. إذا كنت تتعرقين بسبب ارتفاع درجة حرارتك؛ فقد يدل ذلك علامة على وجود عدوى. تحدثي إلى قابلتك أو طبيبك العام إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن التعرق.

كيف أتخلص من البواسير بعد الولادة؟

إذا كنتِ تعانين من ألم أو حكة حول فتحة الشرج، أو نزيف عند التبرز بعد الولادة؛ فقد تكونين مصابة بالبواسير. وهي عبارة عن كتل تحتوي على أوعية دموية منتفخة داخل فتحة الشرج وحولها. وهي شائعة جداً بعد الولادة.

حاولي زيادة تناولك للألياف بتناول الفاكهة والخضروات الطازجة، والخبز والحبوب الكاملة. وحاولي أيضاً شرب الكثير من الماء وممارسة بعض التمارين الخفيفة. سيساعدك ذلك على تجنب الإمساك وتسهيل دخول الحمام. من المهم أيضاً ممارسة تمارين قاع الحوض، وعند دخولك الحمام، حاولي ألا تُجهدي نفسك، فقد يُفاقم ذلك البواسير. بعد ذلك، ربتي على المنطقة برفق بورق تواليت مبلل لتنظيفها.

هناك أيضاً كريمات يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض البواسير، ولكن يجب عليك دائماً استشارة القابلة أو الصيدلي قبل استخدام أي منها.

هل هناك علاجات للصداع بعد الولادة؟

هل هناك علاجات للصداع إذا أُصبت به؟



يُصاب نحو 4 من كل 10 النساء بالصداع بعد الولادة. يمكن أن تُسبب التغيرات الهرمونية، وقلة النوم، وعدم انتظام تناول الطعام، وزيادة التوتر، الصداع. يزداد احتمال الإصابة بالصداع مع التقدم في السن، وعدد مرات الحمل، ووجود صداع سابق، ومرحلة ثانية قصيرة من المخاض "مرحلة الدفع في الولادة الطبيعية".

تذكري أن تتأكدي من استشارة القابلة أو الممرضة قبل استخدام مسكنات الألم غير الباراسيتامول إذا كنتِ مرضعة.

إذا كنت تعانين من صداع أو تغيرات في الرؤية أو غثيان أو قيء، أخبري طبيبك العام من الفور؛ لأن هذه قد تكون علامات على إصابتك بتسمم الحمل.

ما الأعراض الأكثر خطورة التي قد تمرين بها؟

النزيف وفقدان الدم المفاجئ أو الشديد.

ألم في البطن أو الحوض بعد الولادة أو المنطقة التناسلية.

ارتعاش ودوخة وإغماء، حيث يبدأ قلبك بالنبض بسرعة كبيرة.

العدوى التي ترافق درجة حرارة عالية "فوق 38 درجة مئوية".

ألم في البطن أو الحوض أو المنطقة التناسلية.

إفرازات ذات رائحة كريهة أو نزيف.

الصداع والتغييرات في رؤيتك، الذي قد يعني تسمم الحمل.

الغثيان أو القيء والإنتان.

تشوش في الذهن أو غير منطقي، وكلام غير واضح.

لم تتبولي في الـ12 إلى 18 ساعة الماضية.

أُصبتِ بطفح جلدي لا يتلاشى، أو أصبح جلدك رمادياً أزرقَ متبقعاً أو شاحباً -على الجلد البني أو الأسود قد يكون من الأسهل رؤية ذلك على راحة اليدين أو باطن القدمين.

تجلط الأوردة العميقة، حيث يُعَدُّ الخثار الوريدي العميق "DVT" حالة خطيرة حيث تتشكل جلطة دموية في الوريد، وعادةً في الساق؛ فالأسابيع الستة الأولى بعد الولادة هي الوقت الذي تكونين فيه أكثر عرضة للإصابة بجلطة وريدية عميقة.

ألم وتورم في ساق واحدة، وعادة ما يكون في الجزء الخلفي من أسفل الساق "الساق" -قد يكون الألم أسوأ عند المشي.

احمرار الجلد، وخاصة في الجزء الخلفي من ساقك أسفل الركبة "قد يكون من الصعب رؤية ذلك على الجلد البني أو الأسود".

أوردة منتفخة يصعب لمسها أو تسبب الألم، قد تكون هذه علامات على الإصابة بجلطات الأوردة العميقة. عادةً ما تحدث في ساق واحدة فقط، ولكن ليس دائماً.

هل تتعرفين إلى أعراض طبيعية تظهر لك بعد الولادة؟

ماذا عن حليب الثدي الأول؟

اختيار طريقة تغذية طفلكِ يعود لكِ. اكتشفي كيفية تغذية طفلكِ حديث الولادة، كما يلي:

في الأيام الأولى بعد ولادة طفلك، يُنتج ثدياك سائلاً أصفر اللون يُسمى اللبأ. هذا غذاء مُركز؛ لذا إذا كنتِ تُرضعين طفلك رضاعة طبيعية، فقد يرغب في الرضاعة بشكل متكرر "ربما كل ساعة".

يبدأ إدرار الحليب لديكِ بعد نحو ثلاثة أيام، وستلاحظين أن ثدييكِ أصبحا أكثر امتلاءً. ستزداد كمية الحليب التي تُنتجينها أو تقل حسب احتياجات طفلكِ، وما إذا كنتِ ترضعين طفلكِ رضاعة طبيعية أو رضاعة صناعية أو تجمعين بينهما. قد يستغرق إدرار الحليب لديكِ بضعة أيام حتى يلبي هذه الاحتياجات.

إذا بدأتِ الرضاعة الطبيعية؛ فقد يصبح ثدياكِ أحياناً ممتلئين جداً "متورمين". هذا قد يجعلهما صلبين ومؤلمين. قد يفيدكِ:

إطعام طفلك كثيراً.

ارتدي حمالة صدر مناسبة للرضاعة الطبيعية.

ضعي ملابس دافئة على ثدييك أو خذي حماماً دافئاً أو دشاً.

تناولي بعض الباراسيتامول "من الآمن تناوله في أثناء الرضاعة الطبيعية".

إذا لم تكوني ترضعين طفلك رضاعة طبيعية؛ يمكنكِ عصر كمية كافية من الحليب لتخفيف أي انزعاج. لا تعصري أكثر من اللازم؛ لأن ذلك سيزيد من إدرار الحليب ويزيد من الانزعاج.

التوعية بما يحصل لثدييك

يتغير ثدياكِ كثيراً في أثناء الحمل وبعده؛ لذا من المهم فحصهما بانتظام والانتباه لأي تغيرات غير عادية. يُسمى هذا "الوعي بالثدي". يُعد الوعي بالثدي أمراً بالغ الأهمية لأن بعض تغيرات الثدي قد تكون علامة على الإصابة بسرطان الثدي.

افحصي ثدييك لتتعرفي إلى ما يجب عليك فعله إذا لاحظت أي تغييرات.

متى ستبدأ دورتي الشهرية مرة أخرى بعد ولادة الطفل؟

لا توجد إجابة دقيقة لهذا السؤال لأن كل شخص يختلف. فإذا كنتِ ترضعين طفلكِ رضاعة طبيعية أو تعتمدين على شفط الحليب حصرياً؛ فقد لا تبدأ دورتكِ الشهرية إلا بعد تقليل الرضاعة الطبيعية، ولكن يمكن أن تعود في أي وقت. إذا كنتِ ترضعين طفلكِ حليباً صناعياً، أو تجمعين بين الرضاعة الصناعية والرضاعة الطبيعية؛ فقد تبدأ دورتكِ الشهرية الأولى بعد 5 أو 6 أسابيع من الولادة.

متى يمكنني ممارسة العلاقة الزوجية بعد الولادة؟

لا تتسرعي. من الأفضل الانتظار حتى يتوقف النزيف؛ لتجنب خطر العدوى بعد الولادة. قد تشعرين بألم وتعب. إذا شعرتِ بألم في أثناء ممارسة العلاقة الزوجية؛ فتوقفي، وقد لا تشعرين برغبة لفترة بعد الولادة، وهذا أمر طبيعي تماماً.

لا تنسوا التحدث مع بعضكم بعضاً إذا كان هناك أي شيء يقلقكم. يمكنكم أيضاً التحدث مع طبيبك العام.

حيث يمكنك الحمل بعد ثلاثة أسابيع من الولادة، حتى لو كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية ولم تبدأ دورتك الشهرية مرة أخرى. وما لم ترغبي في الحمل مجدداً؛ من المهم استخدام وسائل منع الحمل في كل مرة تمارسين فيها العلاقة. ستتيح لكِ القابلة فرصة للتحدث عن هذا الأمر بعد ولادة طفلكِ.

متى يمكنني القيادة بعد الولادة؟

متى تمكنني القيادة بعد الولادة؟



لا توجد قاعدة أو شرط قانوني يحدد متى يمكنكِ العودة إلى القيادة بعد الولادة الطبيعية. ولكن من الأفضل الانتظار حتى يزول تأثير أي دواء من جسمكِ، وتتحسن حالتكِ، وتشعرين بالراحة والثقة قبل القيادة. يُنصح بالتحقق من شركة التأمين الخاصة بكِ لمعرفة ما إذا كانت لديها بند يتعلق بالقيادة بعد الولادة. حيث لا ينبغي لك العودة بالسيارة إلى المنزل من المستشفى بعد الولادة. وإذا خضعتِ لعملية قيصرية، يجب عليكِ الالتزام بإرشادات وكالة ترخيص السائقين والمركبات "DVLA" للقيادة بعد الجراحة.

كيف يمكنني العناية بجسمي بعد الولادة؟

في الأسابيع والأشهر الأولى بعد الولادة، من السهل أن تنشغلي برعاية طفلكِ لدرجة أنكِ تنسين الاهتمام بنفسكِ. لكن الحفاظ على لياقتكِ وصحتكِ سيساعدكِ على تقديم أفضل رعاية ممكنة لطفلكِ؛ فليس من الأنانية الاهتمام بصحتك ورفاهيتك بوصفك أماً جديدة، بل هو الأفضل لك ولعائلتك؛ لذلك افعلي ما يلي:

مارسي بعض التمارين الخفيفة التي تحسن صحتكِ البدنية والنفسية. إذا كانت ولادتكِ طبيعية، يُمكنكِ البدء بممارسة التمارين الخفيفة حالما تشعرين بالقدرة على ذلك. قد يشمل ذلك المشي وتمارين التمدد الخفيفة. من المهم أيضاً ممارسة تمارين قاع الحوض.

انتظري حتى انتهاء فحص ما بعد الولادة بعد ستة أسابيع قبل البدء بأي تمارين رياضية عالية التأثير، مثل التمارين الرياضية أو الجري. السباحة رياضة جيدة، ولكن انتظري حتى مرور أسبوع على الأقل بعد توقف نزيف ما بعد الولادة.

اخرجي مع طفلكِ؛ فهذا مفيدٌ لعقلكِ وجسدكِ. حتى المشي الخفيف مع عربة الأطفال في حيكِ سيفيدكِ أنتِ وطفلكِ.

التزمي بتناول طعام صحي مع مولود جديد؛ فالنظام الغذائي الصحي والمتوازن سيمنحكِ الطاقة اللازمة لرعاية طفلكِ، ويساعد جسمكِ على التعافي من الولادة.

احرصي على تناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات يومياً. تُعَدُّ الفاكهة والخضروات وجبات خفيفة سهلة التحضير، يمكنكِ تناولها حتى في أثناء انشغالكِ بطفلكِ.

قومي بطهي كميات أكبر من حاجتك؛ لتجميد الكميات الزائدة. إذا سألك أصدقاؤك أو عائلتك كيف يمكنهم مساعدتك في الأسابيع الأولى مع طفلك؛ فاطلبي منهم تحضير الطعام لك. وحاولي تضمين الأطعمة الغنية بالحديد في نظامكِ الغذائي إن أمكن. وتشمل هذه الأطعمة:

الخضروات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن مثل الجرجير والكرنب المجعد.

الحبوب والخبز المحتوي على كمية إضافية من الحديد "المدعم".

اللحم

الفواكه المجففة مثل المشمش والخوخ والزبيب.

البقوليات "الفاصوليا والبازلاء والعدس".

دليل التحضير لمرحلة ما بعد الولادة والتعامل مع المولود بتفاصيل لا تفوتك

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.