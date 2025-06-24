شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر مشاكل الصيف الجلدية.. إزاى تحمى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

الخروج للنزهات والمصايف وممارسة الرياضة في أجواء حارة قد تؤثر بشكل كبير على البشرة وصحة الجلد، وللاستمتاع الأمثل لابد أن تتبع بعض النصائح لكل مشكلة جلدية متوقعة قد تصيبك خلال هذا هذا الفصل.

المشكلات الجلدية

وفقًا لتقرير نشر في موقع ashevillederm فإن المشكلات الجلدية الشائعة فى فصل الصيف تنقسم إلى:

حب الشبابأهم المشكلات الجلدية التي تصيب الكثيرين خلال فصل الصيف، حيث يختلط العرق بالبكتيريا والزيوت التي تظهر من البشرة، ويجب أن تشمل الإجراءات الوقائية:

- تجفيف العرق بشكل منتظم.

- تغيير الملابس المتعرقة أولا بأول.

- استخدام منتجات صحية علاجية تجفف البثوروفقا لرؤية الطبيب المختص بدون رائحة على الوجه والظهر والرقبة والصدر خالية من الزيوت ولا تسد المسام.

تهيج البشرة والحساسيةالحساسية الصيفية أحد أهم المشكلات الجلدية التي تصيب البعض نتيجة حرارة الصيف ورطوبته، فقد تصاب البشرة بالجفاف والتهيج بسبب مكيف الهواء والشمس ومياه المسابح، لذلك يمكن تجنبها من خلال:

- الاستحمام بماء دافئ وليس ساخن بعد السباحة.

- استخدام منظفات وملطفات منزوعة الرائحة.

الطفح الجلدي الحراريمن أنواع الطفح التي تنتج عن انسداد الغدد العرقية نتيجة تراكم العرق تحت الجلد لعدم قدرته على الخروج إلى السطح، مما يسبب نتوءات مثيرة للحكة، وعندما تنفجر هذه النتوءات يصبح الطفح مثيرًا للحكة والقلق، ويمكن تجنب هذه المشكلة من خلال:

- ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة.

- الخروج في أوقات الليل وتجنب الشمس المباشرة.

- استخدام المراوح والتكييفات والجلوس في بيئة جيدة التهوية.

حساسية الشمسيصاب بها البعض خاصة لمن يعانون من حساسية جلدية مزمنة أو وراثية أو نتيجة بعض الأدوية، وهذه الحساسية على شكل نتوءات حمراء متقشرة وحكة شديدة، تتطلب لمكافحة هذه النوعية من الحساسية:

- البقاء بعيدًا عن الشمس بقدر الإمكان.

- ارتداء ملابس واقية.

- وضع واقي الشمس بكميات جيدة وبنوعيات مميزة.

- إذا كنت تتناول أدوية تزيد من حساسية الشمس لابد من استشارة الطبيب المختص.

حروق الشمسالتي تعد أكثر مشاكل البشرة ظهورًا خلال فصل الصيف، والإصابة بها بشكل متكرر قد يؤدي إلى سرطان الجلد وفقًا للتقرير، حيث يمكنك تجنب حروق الشمس القاسية:

- البقاء في الظل.

- ارتداء الملابس الفضفاضة الواسعة المغطية لجسمك.

- النظارات الشمسية.

- ارتداء القبعة أيضًا.

- استخدام واقي للشمس مقاوم للماء والتعرق.





طفح السباح الجلدى نوع من الطفح الجلدي يظهر في الصيف فقط نتيجة السباحة إما في المياه الملوثة أو المياه الساخنة نتيجة درجة الحرارة، أو ما يعرف بحكة السباح، وهو يظهر لدى الأشخاص الذين يسبحون في مياه البحر المالحة، للوقاية من هذه الحكة:

- عدم الإفراط في السباحة.

- البعد عن المسابح غير النظيفة.

- استخدام واقى الشمس بنسب يحددها الطبيب

- استخدام الكريمات العلاجية بعد كل مرة يسبح فيها الشخص

مع كل المشكلات الجلدية السالفة الذكر لابد من استشارة الطبيب المختص والمتابعة معه متابعة لصيقة طوال فصل الصيف، مع محاولة اللجوء للظل والبعد عن ساعات الذروة لأشعة الشمس قدر المستطاع، والترطيب المستمر بشرب المياه والسوائل المقاومة للجفاف منزوعة السكر، والترطيب الخارجى بمرطبات طبية عميقة ينصح بها الطبيب وحده.