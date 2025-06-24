شكرا لقرائتكم خبر عن فطر قاتل فى مقبرة توت عنخ آمون قد يساعد فى علاج السرطان والان مع تفاصيل الخبر

اكتشف العلماء أن الفطريات السامة التى تكمن وراء "لعنة" مقبرة توت عنخ آمون، قادرة على محاربة السرطان، حيث وجدوا أنه يمكن لفطر Aspergillus flavus، وهو نوع من العفن تم العثور عليه ينمو فى المقابر المغلقة منذ فترة طويلة، أن يسبب مشاكل تنفسية مميتة أو ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة.

وبحسب جريدة "التيليجراف" البريطانية يعتقد أن هذه الفطريات السامة مسئولة جزئيًا عن وفاة العديد من الأشخاص الذين دخلوا المقابر، بما فى ذلك وفاة توت عنخ آمون فى عام 1923، ومقتل الملك البولندى كازيمير الرابع جاجيلون فى القرن الخامس عشر فى عام 1973.

والآن اكتشف العلماء، خلال الدراسة التى نشرت فى مجلة Nature Chemical Biology أن الفطريات القاتلة فعالة لعلاج لسرطان الدم، ويأملون فى البدء فى اختبارها على الحيوانات، قبل الانتقال فى النهاية إلى البشر.

وقالت شيرى جاو، الأستاذة المساعدة فى الهندسة الكيميائية والبيولوجية الجزيئية بجامعة بنسلفانيا: "لقد منحتنا الطبيعة هذه الصيدلية المذهلة، ويتعين علينا اكتشاف أسرارها".

وأضافت: "الفطريات هى التى أعطتنا البنسلين، وتُظهر هذه النتائج أنه لا يزال هناك الكثير من الأدوية المشتقة من المنتجات الطبيعية التى لم تُكتشف بعد".

ويمكن لفطر الرشاشيات الصفراء أن يبقى خامدًا لقرون، ولا ينشط إلا بعد إزعاجه، ومن المعروف أنه ينمو على الحبوب، التى غالبًا ما كانت تُحفظ داخل المقابر كمواد جنائزية.

بعد أن فتح علماء الآثار مقبرة توت عنخ آمون، أدت سلسلة من الوفيات المبكرة بين فريق التنقيب - بما فى ذلك اللورد كارنارفون، الراعى البريطانى للتنقيب، وجورج جاى جولد، الممول، وآرثر ميس، عالم المصريات - إلى تأجيج الشائعات حول لعنة الفراعنة، لكن الخبراء افترضوا بعد ذلك أن السبب قد يكون الفطريات، التي ربما ظلت خاملة لآلاف السنين.

في سبعينيات القرن الماضي دخل 12 خبيرًا في مجال الحفاظ على الآثار مقبرة كازيمير الرابع في بولندا، وفي غضون أسابيع، توفي عشرة منهم، وكشفت التحقيقات اللاحقة أن المقبرة تحتوي على فطر الرشاشيات الصفراء.

في الدراسة الجديدة درس العلماء 12 سلالة من فطر الرشاشيات لمعرفة ما إذا كانت تُنتج أي شيء يمكن إعادة استخدامه كدواء، واكتشفوا جزيئات فعالة في مكافحة السرطان، أطلقوا عليها اسم الأسبريجيميسين.

حتى مع عدم وجود أي تعديل، أظهرت الأسبيريجيمايسينات إمكانات طبية قوية ضد خلايا سرطان الدم، وعندما أضاف الباحثون جزيئًا موجودًا في غذاء ملكات النحل - المادة التي تغذي النحل النامي - كان أداء الأسبريجيمايسين جيدًا مثل الأدوية التي تم استخدامها لعقود من الزمن لعلاج سرطان الدم.

ومن خلال المزيد من التجارب، اكتشف الباحثون أن الأسبيريجيمايسين يبدو أنه يعمل عن طريق تعطيل عملية انقسام الخلايا السرطانية .

وأضاف الدكتور جاو: "تنقسم الخلايا السرطانية بشكل لا يمكن السيطرة عليه، هذه المركبات تعيق تكوين الأنابيب الدقيقة، وهي ضرورية لانقسام الخلايا".

ووجد الفريق أيضًا أن خصائص مكافحة السرطان بدت فعالة فقط في علاج سرطان الدم، ولم يكن لها تأثير يذكر على أنواع أخرى من السرطان مثل سرطان الثدي أو الكبد أو الرئة.

ومن الأدوية المحتملة من الفطريات التي يتعين اكتشافها ويشير ذلك إلى أن العلاجات الطبيعية لأنواع معينة من السرطان قد تكون موجودة بالفعل في الطبيعة، ويرغب العلماء في استكشاف ما إذا كانت الفطريات الأخرى تنتج أيضًا جزيئات مماثلة.

وقال تشيويوي ني، من قسم الهندسة الكيميائية والبيولوجية الجزيئية في جامعة بنسلفانيا الأمريكية: "على الرغم من أنه لم يتم العثور إلا على عدد قليل منها، إلا أن جميعها تقريبًا تتمتع بنشاط حيوي قوي".