شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تربط بين حجم إصبع البنصر وصحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

أشارت دراسة تحليلية جديدة نُشرت مؤخرًا في المجلة الأمريكية لعلم الأحياء البشري، أن الأشخاص الذين تكون أصابع البنصر لديهم أطول من أصابع السبابة يمكنهم تحمل التدريبات القوية والصعبة بشكل أفضل من غيرهم.وذكر التقرير الذي تناول الدراسة في موقع health أن الباحثين يعتقدون أن التقرير هو الأكثر شمولًا حتى الآن للربط بين التمارين الرياضية وأداء التحمل بشكل عام.

وصرح جراند تومي كينسون مؤلف الدراسة وأستاذ الحركة البشرية والتمارين الرياضية بجامعة جنوب أستراليا أن من تكون أصابع البنصر لديهم أطول من السبابة يكون لديهم فرص نجاح أكبر في رياضات التحمل مثل الجري لمسافات طويلة وركوب الدراجات والتجديف والمشي والرياضات الجماعية.وأكد جرانت أن الأصابع أداة فحص مفيدة وجيدة لبعض جوانب اللياقة القلبية، وتبين مدى تحمل الشخص لتمارين الرياضية.

راجع الباحثون 22 دراسة من 12 دولة وبحثوا تحديدًا ارتباط الأطراف بمدى اللياقة القلبية التنفسية وكفاءة أجسامهم في استخدام الأكسجين أثناء التمارين المكثفة ومدى شعورهم بالتعب عند ممارسة التمارين بقوة.ووجدوا أن الأشخاص الذين كانت نسبة طول أصابعهم أي السبابة أكثر من البنصر كانوا يتحملون التمارين الرياضية بشكل أفضل.

وتشير الأبحاث السابقة إلى أن حجم الأصبع مرتبط بكميه هرمون التستوستيرون الذي تعرضت له في الرحم، وأن أولئك الذين تعرضوا لكميات أكبر من هرمون التستوستيرون يكون لديهم قدرة على استخدام الأكسجين أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

قد ربطت الدراسة طول الأصابع بخصائص مختلفة منها زيادة العدوان الجسدي وزيادة القدرة التنافسية، وربطتها بمقاييس متعددة للأداء الرياضي مثل قوة القبضة وسرعة الرجل والقوة الانفجارية.وظهر تأثير هذا الأمر لدى الذكور بشكل واضح في التمارين التي تحتاج للقوة والقدرة على التحمل.

وجاء الربط بين هرمون التستوستيرون ونمو الأعضاء، حيث قال مايكل فريدريكسون دكتور الطب وأخصائي الطب الرياضي في كلية ستانفورد أن هذا الهرمون يعمل منذ الولادة على نمو وتطور العديد من أعضاء الجسم القلب والرئتين والعظام والعضلات ويحسن مستويات اللياقة القلبية.

وأكد توميكسون أن طول الأصابع لا ينبغي أن يحل محل تقييمات اللياقة البدنية المباشرة، ولكنه يفيد للغاية في مساعدة علماء الرياضة في تحديد المواهب الرياضية وفهم إمكانياتهم الرياضية أيضًا وقوة تحملهم وتحمل قلبهم للرياضة المستمرة.

إلا أن اختبارات اللياقة البدنية المتخصصة الأخرى لا تقل أهمية بل تفوق حجم الأصابع أهمية للتعرف على مدى تحمل الرياضي ولياقته البدنية.