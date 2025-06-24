شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: هذا السبب يجعل الزجاجات الزجاجية تحتوى على جزيئات بلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

يعتقد الجميع أن الزجاجات الزجاجية أفضل صحياً من الزجاجات البلاستيكية، لكن كشفت دراسة فرنسية جديدة أن الزجاجات الزجاجية قد تحوى كمية أكبر من جزيئات البلاستيك الدقيقة مقارنة بالزجاجات البلاستيكية، بحسب ما ذكر موقع "تايمز ناو .

وقال الباحثون إن الزجاجات الزجاجية قد تحتوي في الواقع على جزيئات بلاستيكية دقيقة أكثر بكثير من الزجاجات البلاستيكية، وفي بعض الحالات، تصل إلى 50 ضعفًا.

نُشرت الدراسة، التي أجرتها وكالة سلامة الأغذية الفرنسية (ANSES) بعنوان "التلوث بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة في مجموعة من المشروبات المباعة في فرنسا" في مجلة "مكونات وتحليل الأغذية".

وفحصت الدراسة مشروبات شائعة تُباع عادةً، مثل الشاي المثلج والمشروبات الغازية وحتى الماء، وحلل الباحثون عينات المشروبات الغازية والماء والشاي المثلج والليمونادة، وقد عُبّئت جميعها في مواد مختلفة، مثل البلاستيك وعلب الطوب والزجاج وأوعية المكعبات.

ووجد الباحثون أن الزجاجات الزجاجية تحتوي على أعلى نسبة تلوث بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة مقارنةً بمعظم المشروبات، في المتوسط، كانت هذه هي الإحصاءات التي سجلوها:

سجّلت المياه أقل نسبة تلوث، حيث بلغ 2.9 جسيمًا بلاستيكيًا دقيقًا لكل لتر، لكن الزجاجات الزجاجية احتوت على مستويات أعلى من البلاستيك.

احتوت المياه الغازية على 31.4 جسيمًا بلاستيكيًا دقيقًا لكل لتر.

تلتها مشروبات الليمون بـ 45.2 جسيمًا بلاستيكيًا دقيقًا لكل لتر.

احتوى الشاي المثلج على 28.5 جسيمًا بلاستيكيًا دقيقًا لكل لتر.

لماذا كانت الزجاجات الزجاجية الأكثر تلوثًا؟

لم يكن الزجاج نفسه هو المشكلة بقدر ما كانت الأغطية، وجدت الدراسة أن معظم جسيمات البلاستيك الدقيقة في المشروبات المخزنة في الزجاج تتطابق مع لون وتركيب الطلاء المستخدم داخل أغطية الزجاجات.

من المرجح أن الأغطية، وخاصةً تلك المصنوعة من المعدن والطلاءات المطلية، كانت تُلقي بجسيمات بلاستيكية دقيقة في المشروب.