شكرا لقرائتكم خبر عن تسبب فى وفاة بلوجر تركية شابة بعد توقف قلبها.. ما هو فقدان الشهية العصبى والان مع تفاصيل الخبر

توفيت بلوجر تركية تدعى نهال كندان عن عمر يناهز 30 عامًا بعد صراع طويل مع مرض فقدان الشهية العصبى، حيث انخفض وزنها إلى 23 كيلوجرامًا فقط، لإصابتها بمرض "فقدان الشهية العصبى" وفقًا لما ذكرته قناة CNN Türk، وموقع "hindustantimes".

أفادت التقارير أن مرض فقدان الشهية العصبي تسبب فى انخفاض وزن كندان إلى 23 كيلوجرامًا فقط بعد أن فقدت ما يقرب من 37 كيلوجرامًا خلال العامين الماضيين، وأثناء خضوعها للعلاج في المستشفى، توقف قلبها، ولم يتمكن الأطباء من إنعاشها.

نشرت مصممة الأزياء بينار كريم أوجلو خبر تدهور حالتها لأول مرة، حيث كتبت على انستجرام: "اتصلت وسألتها: كيف حالها؟ للأسف، توقف قلب نهال مرة أخرى. يتم حاليًا إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لها" بعد لحظات، أكدت البلوجر سيلا دوجو وفاة نهال كندان على وسائل التواصل الاجتماعي.

ما هو مرض فقدان الشهية العصبي؟

وفقاً لموقع "WEBMD" فإن مصطلح فقدان الشهية يعني حرفيًا فقدان الرغبة في تناول للطعام ومع ذلك، فإن هذا التعريف مضلل لأن الأشخاص المصابين بفقدان الشهية العصبي غالبًا ما يكونون جائعين ولكنهم يرفضون تناول الطعام على أي حال.

ويعاني الأشخاص المصابون بفقدان الشهية العصبي من مخاوف شديدة من أن يصبحوا بدينين ويرون أنفسهم بدناء حتى عندما يكونون نحيفين للغاية.

وتعتبر اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية أكثر شيوعًا عند الإناث منها عند الذكور، ويميل المصابون بفقدان الشهية إلى أن يكونوا متفوقين للغاية، ويؤدون أداءً جيدًا في المدرسة والرياضة والعمل والأنشطة الأخرى.

أعراض فقدان الشهية غالبًا ما تشمل أعراض فقدان الشهية ما يلي: -فقدان الوزن السريع على مدى عدة أسابيع أو أشهر -الاستمرار في اتباع نظام غذائي / محدودية الأكل حتى عندما تكون نحيفة أو عندما يكون الوزن منخفضًا جدًا -الاهتمام غير العادي بالطعام أو السعرات الحرارية أو التغذية أو الطبخ -خوف شديد من زيادة الوزن -عادات أو عادات أكل غريبة ، مثل الأكل في الخفاء -عدم القدرة على تقييم وزن الجسم بشكل واقعي -السعي لتحقيق الكمال والنقد الذاتي للغاية -التأثير غير المبرر لوزن الجسم أو شكله على احترام الذات -الاكتئاب أو القلق أو التهيج -فترات الطمث غير المنتظمة أو غير المنتظمة أو حتى غيابها عند الإناث -استخدام حبوب ملينة أو مدر للبول أو أدوية التخسيس. -كثرة المرض - ارتداء ملابس فضفاضة لإخفاء فقدان الوزن -الشعور بعدم القيمة أو اليأس -الانسحاب الاجتماعي الأعراض الجسدية التي تتطور بمرور الوقت ، بما في ذلك: انخفاض تحمل الطقس البارد ، وهشاشة الشعر والأظافر ، وجفاف الجلد أو اصفراره ، وفقر الدم ، والإمساك ، وتورم المفاصل ، وتسوس الأسنان ، ونمو جديد للشعر الرقيق على الجسم. اسباب فقدان الشهية العصبي

اسباب فقدان الشهية العصبي السبب الدقيق لفقدان الشهية غير معروف ، لكن تشير الأبحاث إلى أن مجموعة من سمات الشخصية والعواطف وأنماط التفكير ، بالإضافة إلى العوامل البيولوجية والبيئية قد تكون مسئولة. غالبًا ما يستخدم الأشخاص المصابون بفقدان الشهية الطعام والأكل كوسيلة لاكتساب الشعور بالسيطرة عندما تكون مناطق أخرى من حياتهم مرهقة جدًا أو عندما يشعرون بالإرهاق. قد تساهم أيضًا مشاعر عدم الكفاءة أو تدني احترام الذات أو القلق أو الغضب أو الوحدة في تطور الاضطراب. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل علاقات مضطربة، أو لديهم تاريخ من المضايقات بشأن حجمهم أو وزنهم يمكن أن يكون لضغوط الأقران والمجتمع الذي يساوي النحافة والمظهر الجسدي بالجمال أيضًا تأثير على تطور فقدان الشهية.

من هي البلوجر التركية نهال كندان التى توفيت بسبب فقدان الشهية العصبي؟

وُلدت جولنيهال "نهال" كاندان في 15 يونيو 1995 في مرسين، تركيا، واشتهرت عام 2014 بعد ظهورها في برنامج الواقع التركي "بو تارز بنيم" ثم أطلقت لاحقًا مشروعها الخاص، مركز نهال كاندان للتجميل وبنت مسيرة مهنية ناجحة كمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مجال الموضة والجمال ونمط الحياة، حيث حصدت ما يقرب من 900 ألف متابع على إنستجرام.