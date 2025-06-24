شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتعملى فروت سلاط.. لا تخلطى هذه الفواكه معا والان مع تفاصيل الخبر

قد يبدو خلط الفاكهة في العصائر أو السلطات "فروت سلاط" عادة صحية، لكن ليست كل الخلطات مفيدة لصحة الأمعاء، فبعض الفواكه لا تتناغم جيدًا مع بعضها البعض عند الهضم، وقد يؤدي خلطها إلى أعراض مزعجة مثل الانتفاخ والغازات، أو حتى فقدان بعض العناصر الغذائية، ويحذر خبراء التغذية الحديثة من بعض خلطات الفاكهة التي قد تُعيق عملية الهضم أو تُربك بكتيريا الأمعاء، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 خلطات من فواكه يجب عليك تجنبها:

الفواكه الحمضية مع الفواكه الحلوة

مثال: البرتقال والموز والفراولة والتين

هذا هو الخطأ الأكثر شيوعًا، حيث تُهضم الفواكه الحمضية وشبه الحمضية، مثل البرتقال والفراولة والتفاح، بشكل أسرع، بينما تستغرق الفواكه الحلوة، مثل الموز والتين، وقتًا أطول، قد يُسبب خلط المجموعتين معًا تخمرًا في المعدة، مما يؤدي إلى أعراض الغازات والانتفاخ، وحتى حموضة المعدة.

الفواكه النشوية مع الفواكه الغنية بالبروتين

مثال: الموز الأخضر والأفوكادو

وتحتاج النشويات إلى بيئة هضمية قلوية، في حين تحتاج البروتينات إلى بيئة حمضية، وعند اجتماعهما معًا يُجبر جهازك الهضمي على أداء مهام متعددة بطريقة غير مُصممة له، مما قد يؤدي إلى عسر الهضم، وسوء امتصاص العناصر الغذائية، والإرهاق.

البطيخ مع أي فاكهة أخرى

مثال: البطيخ والتفاح

البطيخ أسرع الفواكه هضمًا نظرًا لمحتواه الغنى من الماء، عند خلطه مع فواكه أخرى خاصة البطيئة في الهضم مثل التفاح أو الكمثرى، غالبًا ما يتخمر في المعدة، مما قد يسبب الانتفاخ والغثيان وحتى الإسهال، لذلك يُنصح دائمًا بتناول البطيخ وحده.

البابايا مع الليمون

مع أن البابايا معروفة بإنزيماتها الهضمية، إلا أن تناولها مع الليمون قد يُخل بتوازن درجة الحموضة في الجسم، فالطبيعة الحمضية لليمون تتعارض مع التركيبة القلوية للبابايا، مما قد يؤدي إلى اضطراب في المعدة أو ارتجاع حمضي، وهذا المزيج خطير بشكل خاص على الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من حساسية في الهضم.

الجوافة مع الموز

على الرغم من أن كليهما غني بالعناصر الغذائية، إلا أن الجوافة والموز يُسببان مشاكل هضمية، فمحتوى الألياف العالي في الجوافة، بالإضافة إلى قوام الموز النشوي، قد يسببان أعراضًا مزعجة مثل الانتفاخ والحموضة، ومع مرور الوقت، قد يُهيّج هذا بطانة الأمعاء ويُعيق امتصاص العناصر الغذائية.

الفواكه مع الخضراوات

مثال: البرتقال والجزر

تختلف الفواكه والخضراوات اختلافًا كبيرًا في طريقة هضمها، فالفواكه، وخاصةً الحلوة أو الحمضية، تتحلل بسرعة، بينما تستغرق الخضراوات وقتًا أطول، وقد يؤدي خلطها إلى هضم غير كامل وتخمر في الأمعاء، مما يؤدي إلى غازات أو حتى صداع.