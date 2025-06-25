شكرا لقرائتكم خبر عن عشان صحة قلبك.. أكلات مشبعة ومفيدة أكثر من الشوفان والان مع تفاصيل الخبر

يشتهر الشوفان بقدرته على إشعارك بالشبع لمدة ساعات، نظرًا لغناه بالألياف الكثيرة التي تحتاج إلى وقت طويل في الهضم، فلا تحتاج معها للمزيد من الطعام.ولكن ما لا يعلمه البعض أن هناك أطعمة يمكن أن تشعرك بالشبع أكثر من الشوفان ذاته، تلك الأطعمة غير شائعة ولكنها مفيدة للغاية، وتحتوي على فوائد وعناصر أكثر بكثير من التي يحتوي عليها الشوفان، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع health.

الزبادي اليوناني

أحد أهم أنواع الزبادي قليلة الدسم للغاية ولكنها مليئة بالبروتين، فهي تحتوي على حوالي 20 جرام منه صافيًا، وتحتوي على بعض الكربوهيدرات الصحية والبروبايوتيك الصحية المفيدة للأمعاء والتي تعزز من الشعور بالشبع لفترات طويلة.

يمكن إضافة قطعة من الخيار أو بهارات الزعتر أو عصير الليمون مع القليل من زيت الزيتون للحصول على وجبة متكاملة من الدهون الصحية للقلب والوزن وللشبع أيضًا. الأفوكادو

يشعرك بالشبع لفترات طويلة، فهو يحتوي على 3 جرام من البروتين ومصدر جيد للدهون الأحادية غير المشبعة، يحتوي على 10 جرام كاملة من الألياف التي تجعلك غير قادر على تناول المزيد من الطعام.

نصف حبة أفوكادو ومضاف إليها ملعقة من الجبنة القريش وجبة غذائية صحية تحتوي على 12 جرام كامل من البروتين وتشعرك بالشبع لفترة طويلة.

العدس

نصف كوب من العدس المطبوخ يحتوي على 8 جرام من الألياف الكاملة، فضلًا عن 9 جرام كاملة من البروتين المشبع، يعتبر وجبة إفطار لذيذة إذا تناولت العدس مع البيض المسلوق وأضفت القليل من الجرجير يجعلها وجبة غذائية جيدة عالية البروتين والألياف وتشعرك بالشبع لساعات طويلة.

بودنج الشيا

هذه البذور التي يتم نقعها غنية بالألياف المشبعة بشكل جيد للغاية، لأنها إذا تركت حتى تتكاثف بالنقع تصبح بودنج كريمي كثيف يحتوي على حوالي 16 جرام من البروتين الكامل وحوالي 10 جرام من الألياف الغذائية الصحية، وجبة غذائية متكاملة تجعلك نشيطًا ومشبعًا لفترة طويلة.

سمك السردين

يحتوي على 18 جرام من البروتين الكامل، إذا أضفت إليه الليمون والأعشاب والبصل يعتبر وجبة غذائية متكاملة مشبعة لفترة طويلة من الوقت بعد عدة ساعات إضافية، فضلًا عن السعرات الحرارية الصحية التي تحصل عليها.

البيض

البيض يحتوي على 7 جرام من البروتين، بيضتين كافيتان لشعورك بالشبع على أطول فترة ممكنة، فضلًا عن كم المغذيات الموجودة بها، فضلًا على الدهون الصحية التي يحتاجها القلب.

الجبن القريش

كوب واحد من الجبن القريش يحتوي على 24 كاملة من البروتين، وهي نسبة عالية جدًا تشعرك بالشبع لفترات طويلة وتجعلك تشعر بالقوة والطاقة على مدار اليوم، خيار جيد وممتاز أفضل من الشوفان بكثير.

زبدة الفول السوداني

تحتوي على حوالي 8 جرام من البروتين والدهون الصحية المفيدة للقلب والمشبعة للأمعاء التي تظل قابعة في المعدة لفترات طويلة، تحتوي على مغذيات طبيعية وتعتبر خيارًا صحيًا رائعًا لمن يريد الشبع والاستفادة في الوقت ذاته.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة تحتوي على 5 جرام من الألياف والبروتين، لها الكثير من الفوائد الصحية خاصة للقلب، تعزز صحة الأمعاء