شكرا لقرائتكم خبر عن لعلاج حرقة المعدة.. تناول هذه الأعشاب منقوعة وليس مغلية والان مع تفاصيل الخبر

حرقة المعدة عبارة عن إحساس بالحرقة في الصدر الناتجة عن ارتجاع حمض المعدة إلى أعلى، يعاني الكثيرون من هذا العرض المستمر والمتكرر للكثير من الأسباب، منها:

- الإفراط في تناول الطعام.

- تناول أطعمة حارة.

- نتيجة إصابتهم بالارتجاع الحمضي.

- أو لأي مشكلة مرضية في الأمعاء.

- أو نتيجة تناول مشروبات حمضية على سبيل المثال.

مشروب مثالى لحرقة المعدة

وفقًا لتقرير نشر في موقع health الطبي فإن هناك مشروبًا مثاليًا يمكن أن يخلصك من هذا الشعور:

مشروبات الأعشاب



أي مشروب عشبي يمكنه تخفيف حرقة المعدة، هكذا أكد التقرير واضحة أن الأعشاب في تكوينها يمكنها تخفيف حرقة المعدة وموازنة حمض الأمعاء، لأن النباتات الطبية مثل:

- الزنجبيل.

- إكليل الجبل.

- الكركم.

- وغيرها مضادة للالتهابات.

وكلها تحتوي على مضادات أكسدة صحية تعمل على امتصاص الحرقة والشعور بالالتهاب، مشروب الأعشاب المنقوعة وليس المغلي يساعد على تخفيف الانزعاج في الأمعاء ويعالج عسر الهضم ويقاوم حرقة المعدة ويقي من التهابات المريء والارتجاعات الحادة الناتجة عنه، كما أنه يساعد على تهدئة تهيج المريء ويساعد على استرخاء المعدة وأعصابها، كما أنه به خصائص مضادة للالتهابات تخفف من ارتجاع الحمض إلى أعلى.

ومن المعروف أن مشروبات الأعشاب أيا كان نوعها تساعد على الوقاية من التهاب المريء التآكلي والذي يفاقم حرقة المعدة.

بعض المشروبات التي يجب تجنبها

لابد لك من الابتعاد عن بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد على زيادة حرقة المعدة لديك، والتي من بينها:

- المشروبات الغنية بالكافيين.

- المشروبات الغنية بالسكريات الزائدة.

- المشروبات الحمضية مثل عصير البرتقال والتوت البري والعنب والبرتقال، لأنها جميعها تحتوي نسبة عالية من الحموضة.

- المشروبات الغازية التي تسبب الغازات والانتفاخات وحرقة المعدة.

- كل المشروبات القائمة على الحليب، على الرغم من كونها غنية بالكالسيوم والبروتين، إلى أن ارتفاع نسبة الدهون بها قد يمنع ارتجاع المريء وبالتالي حرقة الأمعاء.

نصائح أخرى لتخفيف حرقة المعدة

للوِقاية التامة من حرقة المعدة المستمرة:

- لابد من الكشف عن أي مشكلة معوية تصيبك بين الحين والآخر.

- لابد من الاهتمام بممارسة الرياضة بانتظام.

- لابد وأن تدير التوتر لديك بتقنيات التنفس.

- احصل على قسط وافر من الراحة.