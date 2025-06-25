شكرا لقرائتكم خبر عن يحصل إيه لو ابنك بلع مياه وهو فى حمام السباحة.. أعراض انتبهى لها والان مع تفاصيل الخبر

خلال فصل الصيف يتزايد الإقبال على حمامات السباحة، وتحديدا بالنسبة للأطفال، هربا من حرارة الجو ولقضاء وقت ترفيهى ممتع.لكن فى بعض الأحيان قد تلحق مياه حمامات السباحة أضرارا صحية، نظرا لإحتوائها على الكلور أو لعدم تطهيرها بالشكل الصحيح، خاصة فى حالة ابتلاع تلك المياه، مما يستدعى ضرورة معرفة الإجراءات الوقائية لسباحة دائمة دون أضرار.

الأضرار المحتملة لمياه حمامات السباحة

وبحسب موقع "Health care" التابع لجامعة يوتا الأمريكية، أن مياه حمامات السباحة قد تحتوى على جراثيم وبكتيريا قد لا يتمكن الكلور المستخدم فى تطهير تلك الحمامات من القضاء عليها بالكامل مثل النوروفيروس وبكتيريا الإشريكية القولونية، والتى يمكن أن تسبب إسهالًا شديدًا.

ويعد الكريبتوسبوريديوم مرض شائع ينتشر بسرعة في المسابح، ويسبب هذا الطفيلي الإسهال، وغالبا ما يصيب الأطفال، ويرتبط عادةً بتفشي المرض في المسابح العامة.

الأعراض الشائعة للأمراض المرتبطة بالسباحة

تنتشر أمراض السباحة غالبًا عند ابتلاع أو ملامسة أو استنشاق رذاذ الماء الملوث. يُعد الإسهال أكثر أمراض السباحة شيوعًا، وتشمل بعض الأمراض الأخرى:

الطفح جلدي

ألم الأذن

السعال أو الاحتقان

ألم العين

ماذا يحدث إذا شرب طفل ماء من حمام السباحة

يؤدي ابتلاع مياه المسبح إلى دخول البكتيريا والفيروسات إلى الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى. وقد يؤدي ذلك إلى الإسهال أوالغثيان والقيء، كذلك الحمى أو ألم الأذن والحنجرة.

وفى حالة وجود تلك الأعراض، يجب إعطاء الطفل الكثير من السوائل للتخلص من تلك السموم، مع العلم أن معظم تلك الأعراض سهلة العلاج ويمكن علاجها منزليا، لكن فى حالة استمرارها، فيجب استشارة الطبيب بأسرع وقت.

كيفيت وقاية الأطفال من أمراض حمامات السباحة

يمكنك اتخاذ العديد من الخطوات للحد من انتشار البكتيريا في حمامات السباحة وعدوى الأخرين بها، وتشمل هذه الخطوات ما يلى:

الاستحمام قبل الدخول إلى المسبح

ارتداء الأطفال الصغار لحفاضات السباحة، منعا لتسرب البول أو البراز للمياه

خذ طفلك إلى الحمام كل ساعة

اغسل يديك بعد استخدام الحمام وتغيير الحفاضات

لا تذهب للسباحة إذا كنت مريضًا أو تعاني من الإسهال

لا تبتلع مياه المسبح

علم طفلك عدم ابتلاع مياه حمام السباحة



