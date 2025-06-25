تعرف على أفضل تمرين لصحة القلب

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تلعب صحة القلب الدور الأهم في الصحة العامة، وإجراء تغييرات في نمط الحياة يساعد في إطالة عمر قلبك والحفاظ على لياقته ، في هذا التقرير نتعرف على أفضل تمرين للحفاظ على صحة قلبك.

أثبتت التمارين الهوائية أنها الأفضل لبناء كفاءة القلب والأوعية الدموية والحفاظ عليها، وأشارت الأبحاث إلى أن ممارسة التمارين الهوائية تزيد من كفاءة القلب والأوعية الدموية، وتؤدي مباشرةً إلى انخفاض في حالات أمراض القلب والأوعية الدموية. ويُقاس ذلك أيضًا من خلال ما يسمى بـ VO2 max."

ما هو VO2 max؟

إنه مؤشر رئيسي على مدى كفاءة الجسم في استخدام الأكسجين أثناء أي تمرين. وقد ارتبطت مستويات VO2 max المرتفعة بتحسن صحة القلب، وهذا بدوره يُترجم إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، وبالتالي، يمكن أن ترفع تمارين مثل ركوب الدراجات والسباحة وحتى الجري من VO2 max كما أنها تساعد على تقوية القلب وتحسين قدرته على التحمل بشكل عام.

وقد أشارت دراسات مختلفة إلى أن ممارسة التمارين الهوائية بانتظام تُحسّن وظائف القلب لدى مرضى القلب التاجي، كما يُساعد هذا النشاط بشكل عام على تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية ثانية لدى الأشخاص الذين سبق وأن عانوا منها.

ووفقًا للدراسات، يُنصح بممارسة 150 دقيقة من التمارين الهوائية متوسطة الشدة، أو حتى 75 دقيقة منها أسبوعيًا، أو مزيج من كليهما على مدار الأسبوع، للحفاظ على صحة القلب العامة والصحة البدنية.