شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة.. ما هو التسمم الشمسي وطرق الوقاية والإسعافات والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع درجات الحرارة عليك أن تكون أكثر حذرًا من تعرضك لأشعة الشمس التي يمكن أن تضر بجسمك أكثر مما تتوقع، التسمم الشمسي بشكل عام هو ليس تسممًا بالمعنى المعروف، ولكنه عبارة عن حروق شمسية بالغة التأثير والضرر تصيب من يتعرض للشمس بشكل قوي ولساعات طويلة.

وأصحاب البشرة الفاتحة هم الأكثر عرضة لهذا الخطر من الحروق الشمسية، فضلًا عن أن أصحاب التاريخ العائلي للإصابة بسرطان الجلد أيضًا أكثر عرضة لهذه المشكلة.

أعراض التسمم الشمسي

كثيرة ومتنوعة، منها أن يعاني الشخص بعد حوالي مرور ست إلى 12 ساعة كاملة تحت أشعة الشمس من مجموعة من الأعراض:

- ظهور البثور أو تقشير في الجلد واضح.

- احمرار شديد في الجلد.

- ألم شديد في الجلد.

- حمى شديدة.

- تقشر في الجلد.

- قشعريرة.

- ألم وجفاف.

- صداع حاد.

- دوخة.

- إغماء.

علاجات التسمم الشمسي

يمكن علاج هذه الحالات منزليًا من خلال:

- النقع في ماء بارد وليس بارد جدًا لتخفيف الانزعاج.

- وضع القليل من الصبار أو مرطب سميك قوي للمنطقة المحيطة للحفاظ على الرطوبة.

- تناول مضاد للالتهاب دون وصفة طبية للمساعدة في تخفيف الألم من مواد الإيبوبروفين.

- شرب كميات كبيرة من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف.

متى يجب أن تذهب للطبيب؟

اطلب العناية الفورية الطبية إذا شعرت بصداع حاد أو دوار حاد أو تورم في الوجه أو اضطراب في الإدراك.

ويصف لك الطبيب في الغالب السوائل الوريدية وأدوية موصوفة طبيًا تؤخذ عن طريق الفم للمساعدة في علاج الجلد المتقرح ومنع العدوى.

الوقاية

يمكن الوقاية من التسمم الشمسي بأخذ احتياطات معينة:

- احمي نفسك عند التعرض للشمس بقبعة وبملابس تغطي جسمك.

- تجنب الشمس قدر الإمكان.

- استخدم واقيًا للشمس وابتعد عن أشعتها المباشرة.

- اشرب الكثير من المياه.

- استخدم واقيًا بمعامل حماية 30 على الأقل.

- لا تتعرض للشمس في فترات الظهيرة.