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يعاني الكثيرون من الناس أثناء رحلة فقدان الوزن من استعادة الكيلوجرامات التي فقدوها بنجاح في الدايت، لذا نقدم في هذا التقرير نصائح فعالة لتثبيت الوزن والحفاظ على الوزن المثالى، بحسب موقع "تايمز ناو".

بعد نجاح الدايت.. نصائح فعالة لتثبيت الوزن حافظ على انضباطك

يصل الكثير من الناس إلى نمط حياتهم المثالي، ثم يفقدون الزخم الذي بنوه على مر السنين أو الأشهر، أنت بحاجة إلى مراجعة منتظمة، والتمسك بنفس الثبات والانضباط قبل تناول أي سعرات حرارية إضافية.

لا تُفرط في الأكل

الأكل الواعي هو المفتاح، لستَ مضطرًا للانغماس في تناول ما يحلو لك كل يوم، بغض النظر عما تأكله، لا تُفرط في الأكل.

عندما تُدير السعرات الحرارية، عليك فقط أن تأكل ما تحرقه يوميًا، وهذا يكفي.

ممارسة الرياضة ليست مهمة فقط لفقدان الوزن، بل للحفاظ على صحتك بشكل عام.

بعد الوصول إلى الوزن المطلوب على الميزان، يبدأ الكثيرون بتخطي التمارين الرياضية وعدم حضورها نهائيًا، لأن غريزتك تدفعك للاسترخاء، لكن عليك أن تجعل التمارين الرياضية جزءاً من روتينك اليومي.