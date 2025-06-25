شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة.. التعرض للتبغ تسبب فى وفاة 7 ملايين شخص عالميا خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة أجراها باحثون بمعهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، أن التعرض للتبغ أدى إلى وفاة أكثر من 7 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم في عام 2023.

وبحسب موقع الجارديان، اشارت الدراسة التى قام بها الباحثون، عن طريق تحليل على بيانات من دراسة العبء العالمي للأمراض، أن التبغ مرتبط بنحو واحد من كل ثمانية وفيات في جميع أنحاء العالم، وأن الأرقام ترتفع بشكل حاد في بعض البلدان.

في حين شهدت المملكة المتحدة انخفاضًا بنسبة 45% في الوفيات المنسوبة إلى التبغ منذ عام 1990، بما في ذلك التدخين ومضغ التبغ والتدخين السلبي، فقد ارتفع المعدل العالمي بنسبة 24.4%.

وقال الباحثون أن مصر سجلت أعلى قفزة، حيث كانت معدل الوفيات في عام 2023 أعلى بنسبة 124.3% مقارنة بعام 1990.

بينما تشهد بعض الدول انخفاضاتٍ مُشجعة في الوفيات المرتبطة بالتبغ، تسير دولٌ أخرى في الاتجاه المعاكس، و تبرز هذه الاتجاهات الحاجة المُلحة إلى تسريع تطبيق الاستراتيجيات التي أثبتت فعاليتها في الحد من تعاطي التبغ، وتعزيز تطبيقها.

وفي بحث منفصل، نظر فريق من معهد الفعالية السريرية والصحية ( IECS) في الأرجنتين، إلى تأثير استخدام التبغ في بوليفيا وهندوراس ونيجيريا وباراغواي وأوروغواي.

وقد حسب الباحثون أن التبغ تسبب في أكثر من 41 ألف حالة وفاة في البلدان الخمسة ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وكلف ما يقرب من 4.3 مليار دولار في النفقات الطبية وفقدان الإنتاجية والرعاية غير الرسمية.

وحث تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية الدول على بذل المزيد من الجهود، لمعالجة مشكلة التبغ ومنتجات النيكوتين الجديدة، مثل السجائر الإلكترونية، بما في ذلك زيادة الضرائب وفرض تحذيرات رسومية على العبوات، حيث أن الضرائب المرتفعة على التبغ يمكن أن تستخدم لسد الفجوات في تمويل الصحة الناجمة عن انخفاض المساعدات الخارجية في العديد من البلدان.