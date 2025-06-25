شكرا لقرائتكم خبر عن الكركم والفلفل الأسود مزيج توابل يحميك من الأمراض ويعزز مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

الكركم من أشهر التوابل الذهبية الغنية بالفوائد الصحية المذهلة، يضفى اللون والنكهة والقيمة الغذائية على الأطعمة، خاصة عند إضافة الفلفل الأسود عليه يعزز نكهة الطعام والقيمة الغذائية له، بحسب موقع Very well health.

يحتوى الكركم على مركب الكركمين وهذا سر فائدته الصحية، كما يحتوى الفلفل الأسود على مادة البيبيرين، ويُعزّز الجمع بين هذين النوعين من التوابل تأثيرهما فى الوقاية من الأمراض وعلاجها، قد يعود ذلك إلى قدرة البيبيرين على زيادة امتصاص الكركمين.

الكركم وفوائد إضافة الفلفل الأسود على الكركم

تشمل فوائد إضافة الفلفل الأسود على الكركم الفوائد الصحية التالية..

1. يُحسن امتصاص الكركمين

أكدت العديد من الدراسات أن الكركمين الموجود في الكركم له تأثيرات مضادة للعدوى، ومضادة للالتهابات، ومضادة للبكتيريا، ومضادة للسرطان، ومع ذلك يُمكن لإنزيمات المعدة الهاضمة أن تُزيل الكركمين من مجرى الدم عن طريق استقلابه قبل امتصاصه.

تشير الأبحاث إلى أن إضافة الفلفل الأسود يُمكن أن تساعد على امتصاص الكركمين، وهناك أدلة على أن البيبيرين، المكون النشط في الفلفل الأسود، يمكن أن يزيد من التوافر الحيوي للكركمين بنسبة 2000% عند تناولهما معًا.

2. تحسين متلازمة التمثيل الغذائي

تشير الأبحاث إلى أن تناول مزيج من الفلفل الأسود والكركم قد يساهم في تخفيف متلازمة التمثيل الغذائي، وتشمل متلازمة التمثيل الغذائي وجود ثلاثة من أصل خمسة علامات أو حالات سريرية محددة: ارتفاع ضغط الدم، وفرط سكر الدم، وخلل شحميات الدم (مستويات غير طبيعية من الكوليسترول والدهون في الدم)، وزيادة دهون البطن، يزيد هذا المزيج معًا من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، والسكتة الدماغية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية.

3. يُحسّن الالتهاب والألم فى هشاشة العظام

هشاشة العظام أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا، وهو مرض تنكسي ناتج عن عوامل وراثية، وتآكل الغضاريف، وعوامل أخرى.

تشمل أعراضه الألم والالتهاب وتيبس المفاصل المصابة، يتضمن العلاج القياسي تخفيف الألم والالتهاب مع تعزيز الوظيفة.

أظهرت الأبحاث أن مزيجًا من مستخلص الكركم والفلفل الأسود والزنجبيل قد يُحسّن مستويات البروستاجلاندين E2 (PGE2) بشكل مشابه لمستويات الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، يُعد PGE2 عاملًا رئيسيًا في الاستجابات الالتهابية، بما في ذلك الألم والوذمة والحمى في هشاشة العظام.

4. يُوفر خصائص مضادة للسرطان

سواءً أُخذ الكركمين والبيبيرين معًا أو كليهما، فقد يُوفر كلٌّ منهما خصائص وقائية ضد بعض أنواع السرطان من خلال تعزيز تأثيرات الكركمين المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة،في إحدى الدراسات، اقتُرح الكركمين والبيبيرين كعلاجين مُساعدين مُحتملين في الوقاية من سرطان الثدي وعلاجه.

5. تحسين الذاكرة والإدراك

تشير الأبحاث إلى أن الجمع بين الكركمين والبيبيرين قد يكون لهما تأثيرات واعدة في حماية الأعصاب من مرض الزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف. تشير بيانات إضافية إلى أن الجمع بين تركيزات أقل من المركبين قد يُعطي نتائج أفضل من العلاج باستخدام كل منهما على حدة.

تريند الكركم

انطلقت شرارة تريند الكركم المنتشر حالياً على مواقع التواصل الاجتماعى من مقطع فيديو عفوي لطفل يضع كوبًا من الماء فوق ضوء هاتفه المحمول، ثم يضيف الملح والكركم، ليتحوّل المشهد فجأة إلى عرض بصري أشبه بالسحر، خلال ساعات، انتشر الفيديو كالنار في الهشيم، وتوالت آلاف المشاركات من مستخدمين يعيدون التجربة بلمساتهم الخاصة، من منازلهم ومدارسهم ومقاهيهم.