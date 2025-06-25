شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار دواء جديد يؤخر تطور سرطان الثدى وحل بديل للجراحة والان مع تفاصيل الخبر

ابتكر العلماء حبة دواء جديدة تُؤخذ مرة واحدة يوميًا، وقد أثبتت الأبحاث أن هذا الدواء لديه القدرة على تأخير تطور سرطان الثدي لدى المصابات في مراحله المتقدمة، إلى جانب طفرات جين ESR1، وذلك وفقًا لتجارب المرحلة الثالثة، كما قد يكون حلاً بديلاً للجراحة، بحسب ما ذكر موقع "تايمز ناو".

وجدت الدراسة، أن الحبة الجديدة من إنتاج شركة أسترازينيكا، يُمكن أن تُؤخر أيضًا العلاج الكيميائي وتُخصص العلاج إذا تمت الموافقة على استخدامها.

يُروَّج لهذا الدواء كعلاج طويل الأمد للنساء المصابات بسرطان الثدي في المرحلتين الثالثة والرابعة قبل أن ينتشر المرض أو يصبح العلاج الكيميائي ضروريًا، جاء هذا الإعلان بعد تجارب المرحلة الثالثة التي اختُتمت مؤخرًا والمعروفة باسم SERENA-6، والتي أظهرت اختبار كاميزسترانت مع مثبط كيناز معتمد على السيكلين (CDK) أو مثبط 4/6.

ويقول العلماء إنه أظهر تحسنًا ذا دلالة إحصائية عالية وهامًا سريريًا في نقطة النهاية الأولية للبقاء على قيد الحياة دون تطور المرض، قيّمت التجربة الانتقال إلى مزيج كاميزسترانت مقابل الاستمرار في العلاج التقليدي أو علاج سرطان الثدي المتقدم السلبي لـ HER2 لدى المريضات اللاتي تعاني أورامهن من طفرة ESR1 ناشئة.

وقالت سوزان جالبريث، نائبة الرئيس التنفيذي لقسم البحث والتطوير في علم الأورام وأمراض الدم في شركة أسترازينيكا، في بيان: "تُظهر هذه النتائج المذهلة تعدد استخدامات كاميزسترانت عند استخدامه مع جميع مثبطات CDK4/6 المعتمدة على نطاق واسع، لتوفير خيار علاجي جديد محتمل وجيد التحمل في المرحلة الأولى من العلاج، وذلك لواحدة من كل ثلاثة مريضات مصابات بسرطان الثدي المتقدم إيجابي مستقبلات الهرمونات وسالب مستقبلات HER2، والذين تُطور أورامهم طفرات في جين ESR1 أثناء العلاج بمثبط الأروماتاز مع مثبط CDK4/6".

وأضافت: "تُقرّبنا هذه النتائج المهمة خطوةً أخرى من تحقيق إمكانات كاميزسترانت ليصبح معيارًا جديدًا للرعاية، بينما نتطلع إلى تغيير نموذج العلاج وإنشاء هذا العمود الفقري الجديد للعلاج الهرموني لسرطان الثدي إيجابي مستقبلات الهرمونات".

كيف يعمل كاميزسترانت؟

وفقًا للخبراء، يمنع كاميزسترانت هرمون الإستروجين من الارتباط بمستقبلات الإستروجين وتنشيطها، مما يُعزز نمو الخلايا السرطانية، تختلف آلية عمل كاميزسترانت تمامًا عن العلاجات الهرمونية السابقة التي تُركز بشكل أكبر على حجب هرمون الإستروجين أو تقليل إنتاجه.يُعتبر كاميزسترانت من الجيل التالي من مُحللات مستقبلات الإستروجين الانتقائية (SERD)، ويجري البحث فيه لمعرفة مدى فعاليته وآثاره الجانبية الأقل من الأدوية القديمة في هذه الفئة.

تُعدّ الطفرات في جين ESR1 عاملًا رئيسيًا لمقاومة الغدد الصماء، وتُختبر على نطاق واسع في الممارسة السريرية، وبينما يعتقد الخبراء أن هذه الطفرات تتطور أثناء علاج المرض، إلا أنها تزداد انتشارًا مع تقدم المرض وترتبط بنتائج سيئة.كما يتميز كاميزسترانت بفعالية عالية ضد كل من مستقبلات الإستروجين البرية والمتحولة، مما قد يُقدم حلاً لمجموعة أوسع من المرضى.

ويُعد سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا التي تُصيب النساء، ويحدث عندما تتكاثر الخلايا السرطانية في الثديين وتُصبح أورامًا.



أكثر من 80% من حالات سرطان الثدي هي حالات غزوية، أي أن الورم قد ينتشر من الثدي إلى مناطق أخرى من الجسم، وفقًا للخبراء، يصيب سرطان الثدي عادةً النساء في سن الخمسين فما فوق، ولكنه قد يصيب أيضًا النساء الأصغر سنًا، ويحدد الأطباء أنواع السرطان وأنواعه الفرعية ليتمكنوا من تصميم علاج فعال قدر الإمكان مع أقل قدر ممكن من الآثار الجانبية.