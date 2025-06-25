شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للبهاق.. اعرف الأعراض وطرق التعامل مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل العالم اليوم الموافق 25 يونيو باليوم العالمى للبهاق، ويُسبب البهاق فقدان لون البشرة أو تصبغها، تظهر على الجلد بقع بيضاء ناعمة أو فاتحة اللون تُسمى بقعًا، يبدأ عادةً على اليدين والساعدين والقدمين والوجه، عالميًا، يُصاب حوالي 1% من الناس بالبهاق، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

كيف يبدأ البهاق ويتطور؟

يبدأ البهاق عادةً ببضع بقع بيضاء صغيرة قد تنتشر تدريجيًا في جميع أنحاء الجسم، يبدأ عادةً في اليدين والساعدين والقدمين والوجه، ولكنه قد يصيب أي جزء من الجسم، بما في ذلك الأغشية المخاطية (البطانة الرطبة للفم والأنف والأعضاء التناسلية والمستقيم) والعينين والأذنين الداخليتين.أحيانًا، تستمر البقع الأكبر في الاتساع والانتشار، لكنها عادةً ما تبقى في مكانها لسنوات.

أما البقع الأصغر، فتتغير مواقعها بمرور الوقت، حيث تفقد مناطق معينة من الجلد صبغتها ثم تستعيدها.تختلف مساحة الجلد المصابة باختلاف الشخص المُشخَّص بالبهاق. يعاني بعض الأشخاص من فقدان بعض المناطق للصبغة، بينما يعاني آخرون من فقدان واسع النطاق للون.

أعراض البهاق

تشمل علامات وأعراض البهاق ما يلي:

بقع من الجلد أو الأغشية المخاطية تفقد لونها. قد تبدو بيضاء أو أفتح من لون بشرتك الطبيعي.

تتحول بقع الشعر على جسمك إلى اللون الفضي أو الرمادي أو الأبيض.

قد تكون الأعراض خفيفة وتؤثر فقط على منطقة صغيرة من الجسم، أو شديدة وتؤثر على مساحة كبيرة من الجلد.

يعاني بعض المصابين بالبهاق من حكة جلدية قبل بدء فقدان التصبغ.

علاج البهاق

لا داعي لعلاج البهاق، فهو ليس ضارًا بالجسم، وهو مجرد مشكلة تجميلية.

إذا كنت تعاني من انتشار البهاق أو إذا أثرت أعراضك الجسدية على صحتك النفسية، فيمكن للطبيب مساعدتك في إيجاد خيار علاجي لتوحيد لون بشرتك، إما عن طريق استعادة اللون (إعادة التصبغ) أو إزالة اللون المتبقي (إزالة التصبغ)، تشمل العلاجات الشائعة للبهاق ما يلي:

-الأدوية.

-العلاج بالضوء.

-علاج إزالة التصبغات.

-الجراحة.