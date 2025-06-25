هل يسبب النعناع الأخضر ارتجاع المرىء؟

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يمكن أن يساعد تناول مضادات الحموضة في تخفيف أعراض ارتجاع المريء (GERD) مثل حرقة المعدة، ولكن اتباع نظام غذائي صحي يُعد خطوةً أساسيةً في إدارة هذه الأعراض.

من بين العلاجات العشبية الشائعة التي يستخدمها الكثير من الأشخاص النعناع الأخضر لعلاج ألم البطن وتخفيف أعراض الانتفاخ في كثير من الأحيان، ولكن وفقا لموقع " healthgrades"، فإنه على الرغم من النكهة المنعشة التي يُضفيها النعناع الأخضر على الأطعمة والمشروبات، إلا أنه قد يُحفز أعراض ارتجاع المريء، لذا يجب على المرضى الذين يعانون من هذا المرض مراقبة نوعيات أكلهم وتجنب نكهة النعناع قدر الإمكان.

أطعمة أخرى تجنبها لو بتعانى من ارتجاع المرىء الطماطم

قد تكون الطماطم مفيدة لصحة القلب، إلا أن محتواها العالي من الحموضة يُسبب حرقة المعدة، للسيطرة على ارتجاع المريء، تجنب تناول الطماطم الطازجة، واعلم أن الطماطم المعلبة وعصير الطماطم ومنتجات الطماطم الأخرى تُصنف أيضًا ضمن الأطعمة التي تُسبب ارتجاع المريء، مع ذلك، قد تجد أنه يمكنك تناول كميات صغيرة من منتجات الطماطم المختلفة دون أن تُسبب حرقة المعدة، جرّب كمية الطماطم التي تتناولها لمعرفة مدى تحمّل جسمك لها.

الكافيين

إذا كنت تعتمد على كوب كبير أو كوبين من القهوة لبدء يومك بنشاط، فقد تكون هذه العادة هي السبب وراء أعراض ارتجاع المريء، وبالطبع، ليست القهوة المشروب الوحيد الذي يحتوي على الكافيين، للسيطرة على ارتجاع المريء، عليك أيضًا تجنب الشاي والكولا والشوكولاتة التي تحتوي على الكافيين.

كبديل، حاول تقليل المشروبات التي تحتوي على الكافيين تدريجيًا واستبدالها بالأنواع الخالية من الكافيين.

المشروبات الغازية

حتى المشروبات الغازية الخالية من الكافيين قد تُسبب أعراض ارتجاع المريء، مثل حرقة المعدة، فالكربونات، بمفردها، قد تُثير أحماض المعدة وتُسبب مذاقًا مُرا في الفم، إذا كنت تشعر باليأس من الإقلاع عن عادة المشروبات الغازية، فلا تيأس، فالمشروبات الغازية لا تُضيف أي قيمة غذائية لجسمك، لذا فإن استبدالها بمشروبات غير غازية، مثل المياه المُنكّهة والشاي منزوع الكافيين وغيرها من المشروبات، سيُحسّن من تغذيتك العامة ويساعدك على تجنب حرقة المعدة في الوقت نفسه.

منتجات الألبان كاملة الدسم

كان الحليب علاجًا منزليًا شائعًا لحرقة المعدة، لكننا نعلم اليوم أن منتجات الألبان كاملة الدسم، مثل الحليب كامل الدسم، تساهم في الواقع في أعراض ارتجاع المريء.

للتحكم في ارتجاع المريء، حاول تجنب الحليب كامل الدسم أو قليل الدسم، واستبدله بالحليب الخالي من الدسم، وينطبق الأمر نفسه على الجبن والزبادي والجبن القريش؛ استبدل الأنواع قليلة الدسم بالأنواع كاملة الدسم، يمكنك أيضًا التوقف عن تناول منتجات الألبان تمامًا بتجربة حليب الصويا أو أنواع أخرى من الحليب غير المشتق من الألبان (مثل حليب اللوز أو جوز الهند أو البازلاء أو الشوفان).

الأطعمة الدهنية

قد لا يدرك الكثير من المصابين بالارتجاع المعدي المريئي أن الأطعمة الدهنية تُسبب الأعراض ، فالأطعمة المقلية، مثل قطع الدجاج السريعة، والأطعمة الغنية بالدهون الطبيعية، قد تُسبب حرقة معدة شديد، لذا، يُنصح بتجنب الزبدة، والمايونيز، والقشدة الحامضة، والشوربة، والأطعمة المقلية، بدلاً من ذلك، يُنصح باختيار صلصات قليلة الدسم أو خالية الدسم قدر الإمكان، واختيار السمن النباتي الصحي بدلاً من الزبدة.

الحمضيات

الأطعمة ذات المحتوى الحمضي العالي قد تُسبب أعراض ارتجاع المريء، ولذلك يُنصح بالحد من تناول الحمضيات مثل البرتقال والليمون والليمون الحامض واليوسفي والجريب فروت.