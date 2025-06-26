شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يكون البعض أكثر عرضة لدوار الحركة.. نصائح وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

سواء كنت في سيارة أو طائرة أو تركب قطارًا، فإن دوار الحركة يمكن أن يسبب لك القىء والتعرق وشحوب البشرة مصحوبا بالغثيان أو الدوار والتعب.

بالنسبة للبعض، قد يُسبب مشاهدة مشاهد في برنامج تلفزيوني أو مجرد التفكير في الحركة شعورًا بالدوار، كما أن لعب ألعاب الفيديو أو استخدام نظارات الواقع الافتراضي قد يُسبب دوار الحركة (ويُسمى في هذه الحالة "دوار الإنترنت").

ما هو دوار الحركة؟

وفقا لموقع " NDTV"، يمكن أن يحدث دوار الحركة استجابة لحركة حقيقية أو متصورة، لا تفهم الآليات الدقيقة التي تكمن وراء دوار الحركة، على الرغم من وجود فرضيات مختلفة.

في الدماغ، يُساعد "الجهاز الدهليزي"، الذي يشمل أعضاءً حسية في الأذن الداخلية، على الحفاظ على التوازن، ويواجه صعوبة في القيام بذلك عند التحرك باستمرار (مثلاً، داخل السيارة)، فيرسل إشارات إلى جميع أنحاء الجسم تُشعرنا بالدوار.

ودعماً لهذه النظرية، فإن الأشخاص الذين يعانون من تلف في بعض أجزاء أنظمة الأذن الداخلية قد يصبحون محصنين تماماً ضد دوار الحركة.

لماذا يؤثر دوار الحركة على بعض الأشخاص دون غيرهم

الحركة العنيفة جدًا قد تُسبب دوار الحركة لأي شخص تقريبًا، لكن بعض الأشخاص أكثر عرضة لذلك.

تميل النساء إلى الإصابة بدوار الحركة أكثر من الرجال، وهناك أدلة على أن التقلبات الهرمونية - على سبيل المثال أثناء الحمل أو بعض مراحل الدورة الشهرية - قد تزيد من احتمالية الإصابة.

كما أن بعض الحالات الأخرى، مثل الدوار والصداع النصفي، تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بدوار الحركة.

لدى الأطفال، يبلغ دوار الحركة ذروته عادةً بين سن السادسة والتاسعة، ثم يتراجع تدريجيًا في سن المراهقة، وهو أقل شيوعًا لدى كبار السن.

هل بعض وسائل النقل أسوأ

عادةً ما يُحفز دوار الحركة حركات بطيئة، صعودًا وهبوطًا، ومن اليسار إلى اليمين (حركة جانبية ورأسية منخفضة التردد)، كلما زادت حدة الحركة، زاد احتمال الإصابة بالدوار.

لهذا السبب قد تشعر بالراحة خلال بعض مراحل الرحلة الجوية، لكنك تشعر بالغثيان خلال الاضطرابات الجوية، وينطبق الأمر نفسه على البحر، فكلما كانت الأمواج أكبر وأكثر تموجًا، زادت احتمالية شعور الركاب بالغثيان.

علاج دوار الحركة

بالنسبة لبعض الأشخاص، لا يختفي هذا المرض أبدًا، ويظلون عرضة للإصابة بدوار الحركة طوال حياتهم.

ولكن هناك طرقٌ لإدارة الأعراض، مثل تجنب السفر في الأحوال الجوية السيئة، والنظر من النافذة والتركيز على نقاط ثابتة (مثل جناح الطائرة أثناء الطيران) أو جسم ثابت بعيد، هذا يُقلل من الإشارات المتضاربة في الدماغ.

وقد يساعد أيضًا :

تجنب القراءة أو استخدام الهاتف المحمول

اجلس في المقعد الأمامي

القيادة (بدلاً من أن تكون راكبًا)

ممارسة التنفس الواعي

استمع إلى الموسيقى اللطيفة.

يمكن للأدوية أن تُساعد، فيمكن لطبيبك أو الصيدلي أن يوصي بمجموعة متنوعة من الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية، مثل مضادات الهيستامين، والتي قد تُساعد في تخفيف الأعراض.

يجد بعض الناس علاجات بديلة مفيدة، بما في ذلك الزنجبيل وهناك خيارات طويلة الأمد، مثل الأدوية الموصوفة طبيًا واللصقات الجلدية، مع ذلك، قد يكون للعديد منها آثار جانبية، لذا يُنصح بمناقشة هذه الآثار مع أخصائي رعاية صحية.

ليست كل هذه الأدوية مناسبة للأطفال، مع ذلك، هناك بعض الخيارات التي قد تساعد في تخفيف الحالات الخطيرة، ويمكن مناقشة هذه الخيارات مع الطبيب.