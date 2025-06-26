شكرا لقرائتكم خبر عن لو مضطرة تخرجى مع طفلك في الشمس.. نصائح لحمايته والان مع تفاصيل الخبر

مع استمرار الارتفاع التدريجى في درجات الحرارة بعد دخول فصل الصيف رسميا، قد تواجه الكثير من الأمهات تحديا عند الخروج بطفلها في هذا الطقس الحار، ولكن مع التعرض لأشعة الشمس خاصةً في يوم حار، يجب عليك حسب موقع " kidshealth" اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

كيف أحمي طفلي من التعرض لأشعة الشمس؟

حاولى إبقاء الأطفال الصغار بعيدًا عن الشمس خلال ساعات الذروة من 10 صباحًا حتى 4 عصرًا، فهي الفترة التي تكون فيها الشمس في أوجها، عند الخروج، ابحثى عن الأشجار والمناطق المظللة طبيعيًا ليلعب الأطفال، إن أمكن، استخدمى مظلة شمسية إذا لم تجدى مكانًا مظللًا، إذا لم تتمكنى من حماية طفلك من الشمس، فتأكدى من حماية بشرته بملابس واقية من الشمس وواقي شمس.

ارتداء ملابس للحماية من الشمس

شجّعى طفلك على تجنّب الشمس، واحرصى على تغطيته بملابس فضفاضة ومناسبة، توفر الأقمشة القطنية المنسوجة بإحكام حماية طبيعية من الشمس، إذا كان بإمكانك الرؤية من خلال الملابس بسهولة، فقد تخترق الأشعة فوق البنفسجية أيضًا، يُنصح بارتداء قبعة واسعة الحواف بدون أربطة، وخاصةً تلك التي تغطي الرقبة.

وضع واقي الشمس

ينصح أطباء الجلدية بشدة باستخدام واقي شمسي يوفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة (UVA) ومعامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30 إذا كنتِ أنتِ وطفلكِ تحت أشعة الشمس، استخدم أيضًا مرطب شفاه بمعامل حماية 30.

بالنسبة لعدد قليل من الأطفال، قد تُسبب المواد الكيميائية الموجودة في بعض واقيات الشمس طفحًا جلديًا أو حروقًا عند التعرض لأشعة الشمس، اختبر المنتج على منطقة صغيرة من الجلد قبل وضعه على نطاق أوسع، أو استخدم واقيًا شمسيًا معدنيًا يحتوي على الزنك أو التيتانيوم لتقليل خطر حدوث رد فعل جلدي.

ضعى واقي الشمس قبل 30 دقيقة من التعرض لأشعة الشمس ليمتصه الجلد ويقل احتمال إزالته بالغسل، ضعى واقي الشمس وفقًا للتعليمات الموجودة على العبوة، وأعيدى وضعه كل ساعتين أو بعد السباحة أو اللعب، يُنصح السباحون ومن يتعرقون بغزارة باستخدام لوشن مقاوم للماء.

بالنسبة للأطفال الذين يرتدون ملابس السباحة، تأكدى من وضع واقي الشمس حتى حواف الملابس وتحتها لحماية المناطق الحساسة، مثل أعلى الفخذين والصدر، انتبهى بشكل خاص للأذنين، ومؤخرة الرقبة، وأعلى القدمين، ومؤخرة الركبتين، توخى الحذر عند وضع واقي الشمس بالقرب من العينين، فقد يُسبب تهيجًا، لذا تجنب الجفنين العلوي والسفلي.

شرب المزيد من المياه

يعد شرب الماء جزءا أساسيا من الحفاظ على الصحة، خاصةً في الطقس الحار، فعندما تتعرق ، تفقد الماء الذي يحتاجه جسمك للعمل، وإذا كنت تمارس الرياضة أو تركض تحت أشعة الشمس، فإنك تفقد كميةً أكبر من الماء، لأنك تتعرق أكثر.

لذا قدمى لطفلك المياه بغزارة ولا تنتظرى حتى تشعرى بالعطش - فالشرب قبل الشعور بالعطش يساعد على منع انخفاض مستوى الماء في جسمك (الجفاف) عند ارتفاع درجات الحرارة أو عند التعرق الشديد أثناء ممارسة الرياضة.

إذا نسيت شرب الماء وشعرتَ بالعطش فجأة، فابدأى بالشرب فورًا، هناك العديد من زجاجات الماء الرائعة، لذا احصل على واحدة تُعجبك، املأها، واشرب بغزارة

هل أحتاج إلى اتخاذ احتياطات إضافية لحماية طفلي من الشمس والحرارة؟

نعم الأطفال دون سن 12 شهرًا حساسون بشكل خاص للأشعة فوق البنفسجية والحرارة، فمن الأفضل إبعاد الأطفال دون سن 12 شهرًا عن الشمس، وحاول إيجاد ظل لطفلك أو توفيره إذا كنت ستبقى في الخارج، مع الحرص على استخدام عربة أطفال مزودة بمظلة شمسية إن أمكن.

إذا كان من الضروري أن يكون طفلك في الشمس، يمكنك وضع واقي الشمس على مناطق صغيرة من الجلد غير مغطاة بالملابس أو القبعة، لا يُنصح باستخدام واقي الشمس للأطفال دون سن 6 أشهر

لا تدعى طفلك يُصاب بالجفاف أو ارتفاع درجة حرارته، وتأكدى من ترطيب جسمه جيدًا في الطقس الحار بتقديم حليب الثدي أو أي مشروب آخر كل ساعة تقريبًا، لا تتركى طفلك بمفرده في السيارة أبدًا.