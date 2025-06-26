عادات صباحية تساعدك على تنظيم مستويات السكر في الدم

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تلعب بعض العادات الصباحية دورًا فعالًا في تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي، حيث لا يقتصر تنظيم سكر الدم على تجنب الحلويات فحسب، بل يشمل أيضًا اتباع نمط حياة متوازن يدعم وظيفة الأنسولين الصحية، ويضمن استقرارًا في الطاقة، ويقلل من ارتفاعها المفاجئ على مدار اليوم.

وفقا لموقع " NDTV" تُحسّن العادات الصباحية عملية الأيض، وتوازن الهرمونات، واستهلاك الطاقة، مع تغييرات بسيطة، مثل تناول وجبة فطور غنية بالعناصر الغذائية، والتعرض لأشعة الشمس، والنشاط البدني في الصباح، تُعزز حساسية الأنسولين والتحكم في مستوى الجلوكوز، وهو أمر بالغ الأهمية لمرضى ما قبل السكر أو داء السكر من النوع الثاني.

عادات صباحية تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي 1. ابدأ يومك بكوب من الماء

يلعب الترطيب دورًا حيويًا في الحفاظ على مستوى صحي لسكر الدم، شرب الماء أول الصباح يساعد على طرد السموم ويدعم وظائف الكلى، مما يُحسّن تنظيم مستوى الجلوكوز، قد يؤدي الجفاف إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، لذا فإن بدء يومك بشرب الماء يُنشط عملية الأيض ويزيد من استجابة الجسم للأنسولين.

2. تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين ومنخفضة الكربوهيدرات

قد يؤدي تخطي وجبة الإفطار أو تناول أطعمة غنية بالسكر أولًا إلى ارتفاع سكر الدم، تناول فطور متوازن غني بالبروتين والدهون الصحية والألياف، مثل البيض مع الأفوكادو، أو الزبادي اليوناني بالبذور، يُبطئ امتصاص الجلوكوز ويُحافظ على استقرار مستويات السكر لساعات، تجنب الحبوب المُصنّعة، والخبز الأبيض، والمشروبات السكرية.

3. الحركة الخفيفة أو ممارسة تمارين التمدد

الحركة الخفيفة في الصباح، كالمشي لعشر دقائق، أو ممارسة اليوجا، أو تمارين التمدد البسيطة، تساعد العضلات على استهلاك الجلوكوز بكفاءة أكبر، مما يخفض مستويات السكر في الدم، حتى ممارسة التمارين الخفيفة بعد الإفطار تُسهّل الهضم وتمنع ارتفاع السكر في الدم.

4. تجنب تناول الكافيين على معدة فارغة

قد يؤدي شرب القهوة قبل الأكل إلى رفع مستويات الكورتيزول، مما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين مع مرور الوقت، لذا، تناول وجبة صغيرة أولًا، أو اختر الشاي الأخضر أو المشروبات العشبية في وقت مبكر من اليوم إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الكافيين وتأثيره على سكر الدم.

5. مارس التنفس الواعي أو التأمل

يمكن أن يُحفّز التوتر الصباحي إفراز الكورتيزول، مما يرفع مستوى السكر في الدم، خمس دقائق من التنفس العميق، أو التأمل، أو تدوين الامتنان تُهدئ جهازك العصبي وتُحافظ على توازن مستويات الجلوكوز طوال اليوم.

6. أضف خل التفاح إلى روتينك

تناول ملعقة كبيرة من خل التفاح المخفف بالماء قبل الإفطار قد يُحسّن حساسية الأنسولين ويُقلّل من ارتفاع سكر الدم بعد الأكل، وهو مفيدٌ بشكل خاص لمرضى السكر من النوع الثاني أو الذين يُعانون من مقاومة الأنسولين.

7. تحقق من نسبة السكر في الدم

بالنسبة لمرضى السكري أو من يعانون من مرحلة ما قبل السكر، فإن فحص مستويات السكر في الدم أثناء الصيام صباحًا يُتيح فهمًا دقيقًا لكيفية استجابة الجسم خلال الليل، وهذا يُساعد على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن النظام الغذائي والنشاط اليومي.

8. تناول الطعام في أوقات ثابتة

إن الحفاظ على روتين صباحي منتظم، بما في ذلك مواعيد ثابتة للوجبات، يساعد جسمك على تطوير أنماط إنسولين منتظمة، قد يُربك تناول الطعام غير المنتظم عملية الأيض لديك ويؤدي إلى تقلبات غير منتظمة في سكر الدم.

9. أضف القرفة أو الحلبة إلى وجبة الإفطار

لقد ثبت أن هذه التوابل الطبيعية تدعم استقلاب الجلوكوز، رشّ القرفة على العصائر أو الشوفان أو الشاي، أو إضافة بذور الحلبة إلى روتينك الصباحي، قد يساعد على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات الجلوكوز أثناء الصيام مع مرور الوقت.