شكرا لقرائتكم خبر عن قضاء 10 دقائق يوميا فى الشمس يحدث هذه التغيرات لصحتك النفسية والان مع تفاصيل الخبر

يمكن للعادات الصغيرة أن تحدث فرقًا كبيرًا في صحتك الجسدية والنفسية، ويعد الجلوس في الشمس في الصباح أحد أهم هذه العادات، ووفقا لموقع "Health" الطبى، تشير الأبحاث إلى أن التعرض لأشعة الشمس لمدة 10 دقائق فقط يوميًا له فوائد عديدة، على رأسها تحسين الحالة المزاجية، وتحسين النوم، وزيادة مستويات فيتامين د.

وتشير إحدى الدراسات إلى أن المجموعات الأصغر سناً تشهد انخفاضًا في الوقت الذي تقضيه في الهواء الطلق، بسبب ارتفاع التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.

تأثير ضوء الشمس على الصحة العامة

يتم الترويج دائما لمخاطر قضاء وقت طويل في الشمس، مثل الشيخوخة السريعة للجلد، وحروق الشمس ، والتجاعيد، وارتفاع خطر الإصابة بسرطان الجلد، لكن عدم الحصول على ما يكفي من ضوء الشمس قد يكون ضارًا بالصحة أيضًا وقد يزيد قلة ضوء الشمس من خطر الإصابة بما يلي:

نقص فيتامين د

أمراض القلب

السكر

سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم

مرض الزهايمر

من المهم ملاحظة أن قلة التعرض لأشعة الشمس ليست عامل الخطر الوحيد لهذه الحالات الصحية، فهناك عوامل وراثية وبيئية أخرى قد تلعب دورًا أيضًا، ومع ذلك، فإن الحصول على القدر المناسب من التعرض لأشعة الشمس قد يساعد في تقليل احتمالية الإصابة بهذه الحالة وتحسين صحتك العامة.

فوائد أشعة الشمس على الصحة النفسية

لأشعة الشمس فوائد أخرى عديدة، وتحديدا على الصحة النفسية، تشير الأبحاث إلى أن قضاء بضع دقائق في الشمس يوميًا قد يؤدى للتالى:

مساعدة جسمك على إنتاج مادة كيميائية تسمى السيروتونين والتي يمكن أن تعزز الحالة المزاجية والطاقة والتركيز

تقليل أعراض الاكتئاب والاضطراب العاطفي الموسمي

تقليل مستويات التوتر

خفض ضغط الدم الانقباضي

تنظيم إيقاعك اليومي وتحسين جودة نومك

زيادة متوسط العمر المتوقع بشكل عام

ما هي كمية ضوء الشمس التي تحتاجها؟

إن الأبحاث حول كمية الشمس التي تحتاجها مختلطة، ولكن معظم الخبراء يتفقون على أن 10 إلى 30 دقيقة من ضوء الشمس يوميًا كافية لتحقيق الفوائد الصحية المثالية.