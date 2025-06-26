شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع الأكواب الأكثر صحة للمشروبات الدافئة والباردة من البلاستيك للزجاج والان مع تفاصيل الخبر

ليس هناك أفضل من كوب من الماء المنعش البارد الذي يرطب جسمك وجوفك فى الحر، ولكن هل تساءلت يومًا ما هي أفضل أنواع الأكواب التي يمكن أن تحرص على استخدامها في شرب المياه على الدوام؟ وهل هي صحية أم لا؟

الأكواب مختلفة الأشكال والأنواع يوضحها تقرير نشر في موقع garboglass كالتالى:

- السيراميك أو الصيني، تلك المصنوعة على درجة حرارة عالية، والتي يكون منها الملون وغير الملون، كما أن لها تأثير عزل حراري عن المشروب بداخلها.

- الأكواب البلاستيكية التي تحتوي على بعض المواد الكيميائية، تختلف درجاتها وفقًا لطبيعة صنعها ونوع المواد المصنعة منها.

- الأكواب الاستانلس أو ما يسمى بالفولاذ المقاوم للصدأ، تلك التي تستخدم لأغراض عديدة ولها درجات وأشكال عديدة.

- الكوب الزجاجي، وهو الأشهر والأكثر استخدامًا، والذي يصنع من الزجاج النقي، وغالبًا ما يكون شفافًا ولا توجد به ألوان أو تغييرات في طبيعته.

وبحسب الدكتور محمود بخيت استشاري الباطنة بقصر العيني، أن سواء شرب المياه أو المشروبات الدافئة أو الساخنة يجب أن يكون في كوب صحي ونوعه غير قابل للتفاعل مع تلك المشروبات، لتجنب ترسب المواد الكيميائية وتفاعلاتها في جسم الإنسان على المدى الطويل، ما يرفع فرص الإصابة بأمراض خطيرة على المدى البعيد، مثل:

- رفع فرص الإصابة بالمشكلات المعوية.

- أو حتى بعض الأورام.

الكوب الزجاجي الشفاف

هو الأفضل كخيار لشرب المياه، شريطه أن يكون من الأنواع جيدة التصنيع ويكون شفافًا، وذلك لأن الزجاج لا تلتصق به أي عوالق، فضلًا عن أنه سهل التنظيف ولا يتفاعل مع المشروبات الباردة ولا المياه ولا المشروبات الساخنة حتى.

الكوب السيراميك أو الصيني

من الأكواب الصحية للغاية، شريطة أن يكون جيد الصنع وأبيض تمامًا وغير ملون.

الكوب الاستانلس

أحد أكثر الأكواب تفضيلًا عند البعض، نظرًا لأنها تحتفظ بدرجة حرارة الماء باردًا، وبالفعل هذا الكوب هو كوب صحي شريطة أن يكون من نوعيات جيدة غير قابلة للصدأ، فإن كان قابلًا للصدأ فلا ينصح به على الإطلاق، بل يكون مصدرًا للتسمم وقد يسبب مشكلات معوية.

أما الأكواب الاستانلس الصحية

فهي خيار جيد جدًا لا يتفاعل مع المشروب البارد أو الساخن، ولا يعتبر سطحًا جيدًا للبكتيريا والأوساخ، لذا يعد خيارًا صحيًا.

الكوب البلاستيكي

لا ينصح به على الإطلاق، فتلك المواد البلاستيكية خاصة الملونة منها لا تتفاعل فقط مع المشروبات الساخنة بل تتفاعل أيضًا مع المشروبات الباردة، فضلًا عن أنها سطح يمكن أن يعلق به الكثير من البكتيريا أو الجراثيم أو غيرها، ويفضل عدم اللجوء لها.

الأكواب الكرتون

من تعليماتها أنها لا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة، ويُفضل أيضًا ألا يتم استخدامها على الإطلاق لأنها سطح يمكن أن يعلق به الكثير من الجراثيم والبكتيريا، فضلًا عن أنها تتفاعل مع السوائل وفقًا لطبيعة المشروب.

وأكد استشاري الباطنة على أن اختيار الأكواب الصحية يقي من الكثير من المشكلات المرضية التي يمكن أن يسببها كوب غير صحي متفاعل مع المشروبات والمياه، مثل:

- اضطرابات معوية نتيجة البكتيريا على جدار الأكواب.

- اضطرابات إخراجية.

- اضطرابات هضمية وعدم الشعور بالراحة في الأمعاء.

- بالتدريج تتركز السموم والمواد الكيميائية داخل الجسم فيصبح عرضة للأمراض وانخفاض المناعة واضطرابات العمليات الأيضية، وتأكسد الخلايا.

نصح بضرورة الاهتمام بالاعتناء بكوب أو زجاجة المياه الخاصة بك من خلال:

نصائح هامة

غسلها على الدوام بشكل يومي لأكثر من مرة في اليوم، غسيل الكوب يكون باستخدام المياه والقليل جدًا من سائل التنظيف، وشطفها جيدًا جدًا بالمياه الجارية.

لا تضع أكوابك الخاصة بالشرب.

في بيئة ساخنة مثل الميكرويف أو مسلط عليها أشعة الشمس بشدة.

اهتم بتغيير أكواب الشرب بين الحين والآخر، لا تتخطى بضعة أشهر، أما إذا كانت من الأنواع البلاستيكية فلا يُفضل على الإطلاق مرور ثلاثة أشهر إلا وقد تم تغييرها.

اهتم باستخدام الأنواع ذات الجودة العالية لأن استخدامها يومي ومستمر.