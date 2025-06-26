شكرا لقرائتكم خبر عن الأرز والملوخية ممكن تاكلهم بايتين بشرط.. أستاذ تغذية يوضح والان مع تفاصيل الخبر

الأرز والملوخية من الأطعمة الأساسية على السفرة، وطبق رئيسي في العزومات بجانب الأطعمة والوجبات الرئيسية، وأحياناً تترك كثير من ربات البيوت الأرز الفائض "يبات" في الثلاجة، وكذلك "الملوخية"، لكن تداول الكثيرون أنباء عن خطورة تناول الأرز البايت وكذلك الملوخية البايتة فهل حقاً تناول الأرز والملوخية "بايتة" مضراً لصحتك؟.. هذا ما نتعرف على إجابته في السطور التالية.

قال الأستاذ الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، إنه يمكننا أن نتناول الأرز البايت بدون أضرار، وأنه لا مشكلة من تناوله ولا صحة لنمو بكتيريا عليه.وأوضح أن الأرز البايت طالما أنه محفوظ في الثلاجة أو في مكان جيد التهوية خارج الثلاجة، فلا مخاطر من تكون بكتيريا عليه ولا أضرار من تناوله.

وأشار إلى أنه إذا كانت التهوية غير جيدة وترك الأرز خارج الثلاجة فقد يسبب تكون نمو الميكروبات عليه، لذا إذا أردت أن تتناوله دون ضرر الأفضل أن تضعه في الثلاجة.

أما عن طبق الملوخية قال الدكتور حسن حسونة أن الملوخية يمكن أن "تبات" في الثلاجة دون مخاطر من تناولها، كما يشاع، مضيفاً أنه يمكننا تسخينها وتناولها حتى لو باتت في الثلاجة.

وأوضح أنه ليست كل أنواع البكتيريا مضرة، فهناك بكتيريا مرضية وبكتيريا غير مرضية مثل: اللبن المبستر.

وأشار إلى أن الطعام الطازج بالطبع هو أفضل لصحتك، لأنه يكون محتفظاً بقيمته الغذائية الكاملة خاصة الفواكه والخضراوات الطازجة.