شكرا لقرائتكم خبر عن كسر أساطير الحميات الغذائية.. نظام نجم بوليوود عامر خان الصحى لبناء العضلات والان مع تفاصيل الخبر

يعد عامر خان واحدا من أشهر نجوم السينما الهندية "بوليوود"، ومن النجوم المعروفين بالقدرة على التحول الجسدي من أجل أداء الأدوار السينمائية المختلفة، أشهرها التحول الذى قام به من أجل تجسيد فيلم "Dangal".

ووفقا لموقع "The economic India times" ، النظام الصحى الذى يتبعه خان من أجل بناء العضلات والوصول إلى الشكل المطلوب، إلى 50% نظام غذائى، و25% أداء تمرينات رياضية، و25% لفترات الراحة البدنية.

ويدعو خان إلى اتباع نهج تقليص السعرات الحرارية، والذى يعتمد على استهلاك سعرات حرارية أقل مما يُحرق، لإدارة الوزن بشكل آمن ومستدام، مُحذِّرًا في الوقت نفسه من القيود المُفرطة التى يفرضها البعض على تناول الطعام، لأنها قد تأتى بنتيجة عكسية.

النظام الصحى لعامر خان

وقال خان عن تجربته لبناء عضلاته فى أداء فيلم دانجال، بعدما اكتسب وزنا كبيرا لأداء مرحلة عمرية متقدمة لنفس الشخصية، أنه خصص لنفسه خمسة أشهر للوصول إلى مستوى اللياقة البدنية المطلوب، حيث كانت التغذية هي العامل الرئيسي.

وأضاف، يعتقد الكثيرون أن التمرين وحده كافٍ، لكن الحقيقة هي أنه بدون عادات غذائية صحيحة، لن يكون التدريب البدني فعالاً، وذلك لأن 50٪ من الجهد يأتي من ما تأكله، و25٪ من التمرين، و25٪ المتبقية من الراحة المناسبة، والتى تقوم على النوم لمدة ثماني ساعات متواصلة، مشيرا إلى أنه بدون ذلك، لن يستجيب جسمك بالطريقة التي تتوقعها.

كسر الأساطير حول الحمية الغذائية

تحدث خان أيضًا عن الأخطاء التى يرتكبها البعض فى حمياتهم الغذائية، أهمها تفويت وجبات الطعام، أو الامتناع عن تناول الأرز ليلًا، أو تقليل تناول الطعام بشكل كبير، أملًا في الحصول على نتائج سريعة، ومع ذلك يتجنب هذه الحميات الغذائية المتطرفة أو الرائجة، ويلتزم عامر بأسلوب كلاسيكي قائم على أسس علمية، وهو الحفاظ على عجز في السعرات الحرارية .

وأوضح أن الجسم يحرق 2000 سعرة حرارية يوميًا، و إذا استهلكتَ 2000، فلن يتغير وزنك، أما إذا استهلكتَ 1500 سعرة حرارية يوميًا، فهذا يعني نقصًا قدره 500 سعر حرارية، و على مدار أسبوع، يتراكم هذا النقص ليصل إلى 3500 سعرة حرارية، أي ما يعادل تقريبًا نصف كيلوجرام من الوزن المفقود.



وإذا مشيتَ أيضًا حوالي 7 كيلومترات يوميًا، فسيزداد هذا النقص، ولكن يجب أن تكون وجباتك متوازنة ، مع الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية والألياف الغذائية والأملاح الأساسية مثل الصوديوم.