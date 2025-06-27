شكرا لقرائتكم خبر عن النعناع والقرفة أبرزها..8 أعشاب تناولها منقوعة لحصد فوائدها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

تناول الأعشاب بطريقة صحيحة أمر ضروري لجني فوائدها الصحية، حيث إن بعض الأعشاب يفضل تناولها منقوعة في الماء لتحقيق أقصى فائدة منها، وهناك أعشاب يفضل تناولها بعد نقعها وكذلك غليها في الماء، وإليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول أهمية نقع بعض الأعشاب قبل تناولها، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 8 أعشاب يُفضل تناولها منقوعة:

ماء بذور الشيا

يساعد نقع بذور الشيا في الماء على تكوين مادة هلامية، مما يسهل دمجها في المشروبات والعصائر، وتحقيق أقصى فائدة.

ماء الزنجبيل

يوجد أكثر من طريقة لإضافة الزنجبيل إلى نظامنا الغذائي، ولكن يُفضل نقع الزنجبيل في الماء الدافئ، حيث يساعد تناوله بهذه الطريقة على تهدئة المعدة وتخفيف الغثيان.

ماء بذور الكتان

يساعد نقع بذور الكتان في الماء قبل تناولها على إطلاق الأحماض الدهنية أوميجا 3 والمواد المغذية الأخرى، بما يحقق أقصى استفادة منها.

ماء القرفة

يُفضل نقع القرفة في الماء الساخن وتناولها بهذه الطريقة لتحسين عملية الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم.

ماء بذور الكمون

يُفضل نقع بذور الكمون طوال الليل في الماء ثم غليها وتناولها في الصباح، حيث يساعد ذلك على تحسين الهضم وحرق الدهون.

ماء البابونج

يُفضل نقع زهور البابونج في الماء الساخن، حيث أن تناوله بهذه الطريقة يساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب.

النعناع

يُفضل نقع النعناع بدلًا من غليه في الماء، وذلك للحفاظ على نكهته ورائحته العطرية، بالإضافة إلى فوائده في تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف أعراض مثل الانتفاخ والغازات.

الزعتر

يستخدم عادة الزعتر في أغراض الطهى، حيث يتم إضافته لبعض الأطعمة لتعزيز النكهة، ويُفضل نقع الزعتر في الماء الساخن قبل تناوله للاستمتاع بفوائده الصحية، مثل تعزيز المناعة ومكافحة التهابات الجسم.