شكرا لقرائتكم خبر عن ما تزوديهاش.. أضرار صبغة الشعر على الجلد والأنسب صحيا والان مع تفاصيل الخبر

صبغات الشعر التى تفضلها أغلب السيدات لتغيير لون شعرهن بين الحين والآخر، قد تحمل الكثير من الخطر على صحة الشعر والجلد وحتى الصحة العامة، حيث من آليتها أن تقوم بتفاعل كيميائي في الشعرة ذاتها لتغيير لونها والوصول إلى اللون الذي تريده المرأة، من خلال الكثير من المواد الكيميائية بها، وهو ما يرفع بها درجة الخطر نتيجة تفاعل تلك المواد الكيميائية لسحب اللون وإضافة لون آخر للشعر.

تكمن خطورة المواد الكيميائية الموجودة في الصبغات في كونها تمتص من خلال الجلد أو يتم استنشاقها، وقد تتسبب في حدوث مشكلات صحية، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع everyday health.

أنواع صبغات الشعر

تابع التقرير موضحًا أن صبغات الشعر لها أنواع وأشكال، منها:

- صبغات الشعر المؤقتة، والتي تعتبر الخيار الأكثر لطفًا، والتي تعمل على تغطية سطح الشعرة فقط، تحتوي على مركبات قابلة للذوبان في الماء.

- الصبغات شبه الدائمة، والتي تخترق فيها جذع الشعر وذاته من خلال مركبات مشابهة للصبغات المؤقتة.

- صبغات الشعر الدائمة، وهي الخيار الأكثر شيوعًا لأنها تضم وقتًا أطول، ولأنها تستخدم أقوى المواد الكيميائية.

مواد كيميائية في صبغات الشعر

وأكد التقرير على أن صبغة الشعر

تحتوي على مجموعة من المواد الكيميائية مثل:

- الأمونيا.

- البارابين.

- العطور.

- الفورماليدهايد.

- الكبريتات.

تلك المواد الكيميائية تعمل على إحداث تفاعلات شديدة تؤثر على الجلد بشكل واضح.

أضرار الصبغة على الجسم والشعر

الكثير من الضرر يمكن أن تلحقه تلك الصبغات والتفاعلات الكيميائية المختلفة التأثير على الجلد والصحة العامة أيضا:

- تضعف من الشعر وجذوره ومنبته، وتسبب جفاف الشعر وضعف ترطيبها وتغذيته.

- تؤثر على الجلد بشكل واضح، فلها ردود فعل تحسسية جلدية مثل التهاب الجلد التماسي، وهو تهيج جلدي يظهر في شكل حكة شديدة وتورم وتغير في لون الجلد.

- انتفاخ العينين والغثيان نتيجة التحسس.

- بعض أعراض الحساسية على فروة الرأس والوجه والرقبة لتلامسها مع الصبغة. مثل الاحمرار والتورم والحكة والألم والنخز.

- عند تلف حاجز البشرة يمكن للصبغة أن تخترقه بسهولة مسببة تهيجًا وحساسية شديدة، أو تتسبب في الإصابة بالإكزيما المرضية لدى البعض.

- بينما ربط بعض العلماء بين صبغة الشعر والسرطان لسنوات من خلال أبحاثهم، فهناك صلة بين الصبغة الدائمة وزيادة خطر الإصابة بسرطان المثانة وباقي أنواع السرطانات والوفيات أيضًا المرتبطة بالسرطان.