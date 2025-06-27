شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات يومية تدمر الدماغ في صمت.. نصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على صحة الدماغ أمر بالغ الأهمية لصحتك العامة وعافيتك، ولكن هل تعلم أن بعض عاداتك اليومية قد تُلحق الضرر بصحتك العقلية، فبعض العادات اليومية، التي يظنها معظمنا غير ضارة، تُدمر الدماغ في الواقع ، وقد تؤدي هذه العادات إلى فقدان الذاكرة، وتدهور الإدراك، وحتى الأمراض العصبية، وإليك ما يجب الانتباه إليه وكيفية حماية عقلك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 عادات يومية قد تدمر صحة دماغك في صمت.. وكيفية التغلب عليها:

هو أسوأ فكرة، صحيح أن ممارسة الرياضة فالرياضة ليست مفيدة لصحتك البدنية فحسب، بل لصحتك النفسية أيضًا، فالنشاط البدني المنتظم يزيد من إنتاج عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ، وهو بروتين يُحسن الذاكرة ويدعم تكوين مشابك عصبية جديدة، ويُحسن التعلم أيضًا، وبدونه، يُعرض دماغك لخطر الضمور، وتقلص مناطق حيوية فيه مع مرور الوقت، لذلك احرص على المشي السريع لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا لتحسين صحة دماغك.

عدم ممارسة الرياضة التخلي عن ممارسة الرياضةعدم الحصول على قسط كاف من النوم

تصفح منصات التواصل الاجتماعي بلا وعي ليلًا، وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، يُعد مؤشرًا خطيرًا، فالنوم الجيد لا غنى عنه لصحة الدماغ، وخلال هذه الفترة، يُشكل دماغك مسارات أساسية للتعلم والذاكرة، ويُضعف الحرمان المزمن من النوم التركيز وسرعة رد الفعل، كما يرتبط الحرمان من النوم باضطرابات عصبية مثل الزهايمر، لذلك احرص على النوم من 8 إلى 9 ساعات كل ليلة لصحة أفضل.

تناول الأطعمة التي تسبب الالتهاب

ما تأكله يؤثر مباشرة على صحة دماغك، حيث إن تناول الأطعمة المقلية والمصنعة الغنية بالسكريات والدهون غير الصحية تُسبب التهابًا مزمنًا، ويرتبط تناولها بفقدان الذاكرة، وتقلبات المزاج، والارتباك، والاكتئاب، كما تزيد هذه الأطعمة من خطر الإصابة بالأمراض العصبية، وبدلًا من ذلك، اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا ومغذيًا، حيث يمكنك تجربة النظام الغذائي المتوسطي، الذي يُركز على الكثير من الخضراوات والفواكه والفاصوليا والعدس والمكسرات والحبوب الكاملة والأسماك الدهنية والزيت البكر.

قضاء وقت طويل في الداخل

قضاء وقت طويل في الداخل قد يؤثر سلبًا على دماغك وصحتك العامة، فالبقاء في الداخل يحد من التعرض لأشعة الشمس، مما يؤدي إلى نقص فيتامين د، حيث إن التعرض 15 دقيقة فقط لضوء الشمس يوميًا كفيل بتحسين مزاجك وحماية عقلك، كما أن البقاء في الداخل لفترة طويلة قد يُسبب اضطرابًا في الساعة البيولوجية ويُخفض مستويات السيروتونين، مما قد يُسبب الاضطراب العاطفي الموسمي والاكتئاب واضطرابات المزاج، لذلك احرص على الخروج إلى الطبيعة.

الإجهاد المزمن

يُدمر التوتر والإجهاد المزمن الدماغ في صمت، فجميعنا نتعرض للتوتر من حين لآخر، ولكن خلال هذه الفترة، يُفرز الكورتيزول، المعروف أيضًا باسم "هرمون التوتر"، وفي حين أن التوتر العرضي لا يُسبب الكثير من الضيق، إلا أن التوتر المزمن قد يُغرق جسمك بهرمون الكورتيزول، مما يُضعف الذاكرة والانتباه والوظائف الإدراكية، كما أنه مرتبط بالأمراض العصبية التنكسية، بما في ذلك مرض باركنسون، يُمكنك التحكم في التوتر من خلال ممارسات اليقظة الذهنية مثل اليوجا والتنفس العميق أو العلاج الطبيعي.