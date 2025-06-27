تجربتي مع نقص الحديد لدى طفلي... وكيف عالجته

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 يونيو 2025 08:54 صباحاً - قد يؤدي النقص الحاد في معدل الحديد لدى الأطفال إلى صعوبة أداء مهامهم بشكل جيد، إلا أنّ معظم أعراض نقص الحديد لدى الأطفال لا تظهر حتى يُصاب الطفل بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، إذا كانت لدى الطفل عوامل خطورة للإصابة بنقص الحديد، فتحدثي إلى الطبيب، واشرحي له حالة طفلك.

روت لنا، سميرة، أم لثلاثة أطفال ما حصل لها مع ابنها الأوسط ذي ثماني السنوات، حيث قالت: "في البداية لاحظت أن وجهه يميل إلى الشحوب، في الشفتين واللثة وحافة الجفن أو قاعدة الظفر، ثم أخذ يشعر بالتعب وقلة النشاط، وقد وصل إلى حد الإرهاق، فقلت في نفسي، ربما هذا الخمول بسبب الحر فالبارحة عاد من المدرسة القريبة من البيت، مشياً على قدميه، ولاحظت مدرسته أنه أصيب بضيق النفس أثناء التمرين، وقد أخبرتني بذلك، فشعرت بالقلق عليه، خصوصاً عندما لمست برودة زائدة في يديه وقدميه، و-حتى- ضعفاً مفاجئاً بالشهية، ومشكلات في السلوك وسرعة الغضب أكثر من المعتاد، وهذا أكثر ما أزعجني، هنا قررت التصرف من خلال التحاليل المخبرية".

قرار التحاليل الطبية

قرار التحاليل الطبية



قرار التحاليل الطبية، وصلت إليه سلمى، وهي تتوقع أنه يعاني من نقص الحديد، لخبرتها في ولدها الأكبر، الذي عانى من الأعراض نفسها، فخافت من أن يصاب بحالات العدوى المتكررة، تتابع قائلة: "حسب قراءاتي أن النقص الشديد في الحديد، قد يعرض الطفل للرغبة الملحّة غير العادية في تناول المواد التي لا تحتوي على أي عناصر مغذية أو تحتوي على القليل منها، مثل الثلج أو التراب أو الألوان أو النشا وهذا ما كنت أخشاه، كما يمكن لنقص الحديد لدى الأطفال التأثير في النمو والتسبب في الإصابة بفقر الدم.

كانت الأم سميرة تستمع إلى توجيهات الطبيب باهتمام، والذي أخبرها أن الحديد يساعد على نقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم، كما يساعد العضلات على تخزين الأكسجين واستخدامه، وقال لها: "إذا كان نظام طفلك الغذائي يفتقر إلى الحديد، فإنه قد يُصاب بنقص الحديد، وهذه مشكلة شائعة بين الأطفال، تتراوح في شدتها من البسيطة إلى الحادة، يمكن أن يؤثر نقص الحديد غير المعالج في نمو الطفل وتطوره، أحياناً، يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى قلة تعداد كريات الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في الجسم عن المعدل الطبيعي، وتُسمى هذه الحالة المَرضية بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

ما مقدار الحديد الذي يحتاجه الأطفال؟

يُولَد الأطفال بمقدار من مخزون الحديد في أجسامهم، ولكنهم يحتاجون أيضاً إلى كمية ثابتة من الحديد المستمد من الطعام أو من مكملات الفيتامينات الغذائية لمساعدة الطفل على النمو بسرعة، فيما يلي إرشادات لاحتياجات الجسم من الحديد لمختلف الأعمار:

الفئة العمرية وكمِّيَّة الحديد المُوصَى بها في اليوم:

من 7 إلى 12 شهراً 11 غم

من سنة إلى 3 سنوات 7 ملغم

من 4 إلى 8 سنوات 10 ملغم

من 9 إلى 13 سنوات 8 غم

من 14 إلى 18 سنة، للفتيات 15 غم

من 14 إلى 18 سنة، للأولاد 11 ملغم

مَن هم المُعرّضون لخطر نقص الحديد؟

الأطفال الذين يشربون حليب البقر



يشمل الرُّضع الأكثر عُرضة للإصابة بنقص الحديد:

الأطفال المولودون قبل الأوان أو ذوو الوزن المنخفض عند الولادة.

الأطفال الذين يشربون حليب البقر أو الماعز قبل إتمام عامهم الأول.

الذين لا يتناولون أي أطعمة إضافية غنية بالحديد بعد إتمام 6 أشهر.

الأطفال الذين يشربون حليباً صناعياً غير مدعم بعنصر الحديد.

الأطفال الأكثر عُرضة للإصابة بنقص الحديد.

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سنة إلى 5 سنوات ممن يشربون ما يزيد على 24 أونصة (710 ملليلترات) من حليب البقر أو الماعز أو حليب الصويا يوميّاً.

الأطفال الذين لديهم مشكلات صحية معينة، مثل العَدوى المزمنة أو النظم الغذائية المقيدة.

الأطفال الذين تعرّضوا لمادة الرصاص.

الأطفال الذين لا يتناولون ما يكفي من الأطعمة الغنية بالحديد.

الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

تُعد المراهقات أكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد؛ إذ تفقد أجسامهن الحديد خلال فترة الحيض.

كيف يمكن منع نقص الحديد لدى الأطفال الرضع؟

كيف يمكن منع نقص الحديد لدى الأطفال الرضع؟



إذا كنتِ تطعمين طفلك حليباً صناعيّاً مدعماً بالحديد، فمن المرجح أنه يحصل على الكمية التي يحتاجها من الحديد، أما إذا كنتِ تعتمدين على الرضاعة الطبيعية، فتحدثي إلى طبيب طفلكِ عن مكملات الحديد الغذائية للأطفال، قد يكون مكمِّل الحديد الغذائي في صورة قطرات تُعطى بكميات معينة، وتُعرف أيضاً بالجرعات، أو قد يكون الحديد مُدرجاً في مكمّلات الفيتامينات، هذا إذا كان الرُضّع المولودون بعد فترة حمل مكتملة، ابدئي بإعطاء طفلكِ مكمّل الحديد عند عمر 4 أشهر، استمري في إعطاء الطفل المكمّل الغذائي حتى يتناول حصتين غذائيتين أو أكثر في اليوم من الأطعمة الغنية بالحديد، وهي تشمل حبوب الإفطار المدعمة بالحديد أو اللحم المهروس أو البطاطا الحلوة المهروسة، إذا كنتِ ترضعين طفلك رضاعة طبيعية جنباً إلى جنب مع الحليب الصناعي المدعم بالحديد، وكانت معظم وجباته تعتمد على الحليب الاصطناعي، فتوقفي عن إعطائه المكمّل الغذائي.

الرُضّع المبتسرون، ابدئي بإعطاء طفلكِ مكمّل الحديد في عمر أسبوعين، استمري في إعطاء الطفل مكمّل الحديد حتى يتم سنته الأولى، وإذا كنتِ ترضعين طفلك رضاعة طبيعية جنباً إلى جنب مع الحليب الصناعي المعزز بالحديد، وكانت أغلبية وجباته تعتمد على الحليب الصناعي، فتوقفي عن إعطائه المكمّل الغذائي.

تقديم أطعمة غنية بالحديد، يبدأ الوالدان عادةً في تقديم الأطعمة الصلبة للأطفال الرُضّع بين عمر 4 و 6 أشهر، عندما تبدئين في تقديم الأطعمة الصلبة لرضيعكِ، أطعميه الأنواع المدعمة بالحديد، وهي تشمل حبوب الإفطار المدعمة بالحديد، واللحوم المهروسة والفول المهروس، وبالنسبة للأطفال الأكبر سنّاً، تشمل المصادر الجيدة التي تحتوي على الحديد اللحوم الحمراء، والدجاج، والأسماك، والبقوليات، والسبانخ.

نصائح لحماية الطفل من نقص الحديد

نصائح لحماية الطفل من نقص الحديد



استمعت سميرة إلى نصائح الطبيب، ونفذتها؛ إذ قال لها:

لا تقدمي للطفل كميات كبيرة من الحليب، بين عمر سنة وخمس سنوات، لا تسمحي لطفلكِ بشرب أكثر من 710 ملليلترات (24 أونصة) من الحليب يوميّاً.

قدمي الأطعمة الغنية بفيتامين C للأطفال، فهي تساعد الجسم على امتصاص الحديد، وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C الفواكه الحمضية، والشمام، والفراولة، والفلفل الحلو، والطماطم، والخضروات الداكنة.

هل يجب فحص الطفل للتحقق من نقص الحديد؟

عادةً، يُشخص نقص الحديد وأنيميا نقص الحديد باستخدام اختبارات الدم، ويوصي الأطباء بفحص جميع الرضّع للتحقق من إصابتهم بالأنيميا الناتجة عن نقص الحديد ابتداءً من سن 9 أشهر حتى 12 شهراً، وبالنسبة لمن لديهم عوامل خطورة للإصابة بنقص الحديد، يجب تكرار الفحص بعمر أكبر، وبناءً على نتائج الفحص، قد يحتاج طفلك لتناول مكملات الحديد الغذائية عن طريق الفم، أو كبسولات الفيتامينات المتعددة مرة يومياً أو إجراء المزيد من الفحوصات.

يمكن الوقاية من نقص الحديد لدى الأطفال، للحفاظ على نمو طفلك وتطوره بالشكل الصحيح، يمكنك تقديم الأطعمة الغنية بالحديد في وجبات الطعام والوجبات الخفيفة، وتحدثي إلى طبيب طفلك بشأن الحاجة إلى إجراء فحوصات أو تناول مكملات الحديد.

أفضل الأطعمة التي تحتوي على الحديد للأطفال

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص