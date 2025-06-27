ألغاز خفيفة للأطفال

ما هي فوائد الألغاز للطفل؟

ما هي فوائد الألغاز للطفل؟

اعلمي أن الألغاز ليست فقط وسيلة للعب والتسلية فقط بالنسبة للطفل؛ إنما هي عبارة عن مجموعة من المعلومات التي لن يحصل عليها الطفل من دون أن تدفعه للتفكير وتشغيل العقل والسؤال وتحليل كل كلمة وحرف داخل رأسه وذلك من خلال ما سمعها الطفل من أمه وطريقة نطقها عن اللغز الذي نطقته، وقد يكون الحل من خلال طريقة النطق أو أقرب من ذلك ولن يشعر بالراحة حتى يصل إلى الحل النهائي، إلا إذا استطاع حل اللغز وفك أسراره وغموضه. لاحظي أن الألغاز التي تقومين بطرحها على طفلك تجمع بين استخدام العقل بدقة وبين قضاء وقت الفراغ فيما يفيد الطفل وكل أفراد العائلة، لذلك اجعلي من مشاركتك لطفلك في طرح وحل الألغاز وسيلة ممتعة جذابة لكما معاً. توقعي أن الألغاز السهلة والخفيفة تساعد على تحسين الذاكرة عند الطفل وتزيد من التفكير والانتباه لديه، كما تساعد الطفل على زيادة ثقته بنفسه وتعزيزها في حال استطاع حل الفزورة بسرعة وبشكل صحيح، كما أن الألغاز ترفع من معدل ومستوى الذكاء عند الطفل؛ فالذكاء عند الطفل ليس بكثرة الدراسة والحفظ والقدرة على التحصيل، إنما يرتبط ذكاء الطفل باستخدام العقل ومحاولة البحث بسرعة ودقة بداخله للتوصل إلى الإجابات عن أسئلة كثيرة وبوقت قياسي.

نصائح لكي يستفيد أطفالك من الألغاز

اهتمي بأن توزعي الأدوار في الإجابة على جميع أطفالك لكي يشاركوا جميعاً وليس شخصاً واحداً.

قدّمي مكافآت بسيطة لأطفالك في حال الإجابات الصحيحة ويجب عدم المبالغة فيها، كما يجب أن تعرفي مكافآت الطفل الممنوعة وأضرارها وعشرات الطرق البديلة من خلال طلب مشورة الأخصائية التربوية.

اختاري توقيتاً مناسباً لطرح الألغاز واستبدال هذه الفقرة بمشاهدة التلفاز وقضاء الوقت أمام الأجهزة الإلكترونية من أجل الحفاظ على صحة أطفالك وقدراتهم ومهاراتهم.

نوّعي في مستوى الألغاز لكي تناسب كل أعمار أطفالك.

لا تسخري من طفلك حين لا يتوصل للإجابة ولا تبالغي بمدح من يجيب أولاً بل كوني موضوعية في التفاعل معهم.

ألغاز خفيفة يمكن حلها بسهولة

ما هو الشيء الذي كلما أخذت منه كبُر؟: (الجواب: الحفرة.) ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟: (الجواب: القلم.) ما هو الشيء الذي يمشي ويقف وليس له أرجل؟: (الجواب: الساعة.) ما هو الشيء الذي له عين واحدة ولا يرى؟: (الجواب: الإبرة.) شخص من التجار لو قمنا باقتلاع عينه طار، فمن ذلك الشخص؟ الجواب: عطار " أي مهنة العطار".

ألغاز خفيفة مستوحاة من الحيوانات

فيل

ما هو الحيوان الذي يحك أذنه بأنفه ؟ الجواب: الفيل. حيوان يعيش لمئة عام وهو من فصيلة الزواحف فما هو ؟ الجواب : التمساح ما هو الحيوان الذي يقف لعدة أشهر من دون أن ينام، أي لا يتعب ويتحمل ذلك ؟ الجواب: الحصان. ما هو الحيوان الذي يموت إذا ما شرب الماء" الجواب : الكنغر.

ألغاز خفيفة مستوحاة من الطعام

ملاعق للطعام

ما هو الشيء الذي يقرصك ولا تراه؟: (الجواب: الجوع.) ما هو الشيء الذي له رأس ويد واحدة ولكنه لا يستطيع الأكل؟: (الجواب: الملعقة.) واحدة حلوة ومغرورة تلبس 100 تنورة فمن هي؟ الجواب: هي ثمرة الخس. ما هو الشيء الذي يكون أخضر في الأرض، ويكون أسود في السوق، ولكنه يصبح أحمر في البيت؟ الجواب: الشاي. ما هو الشيء الذي تأكل منه مع أنه لا يؤكل؟ الجواب: الطبق. ما هو الشيء الذي يحبه أغلب الناس وله أشكال مختلفة في الطهي ولكن اسمه على لونه؟ الجواب: البيض.

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 يونيو 2025 08:54 صباحاً - في حقيقة الأمر إن أجمل الأوقات التي يمكن أن تقضيها في حياتك مع أطفالك هي الأوقات التي تتسم بالمرح والبهجة، والتي تستغلين بها الوقت في تشغيل تفكيرهم وفي الوقت نفسه عدم تعريضهم للإرهاق بل على العكس فمحاولة تغيير روتين اليوم هو خطوة ناجحة خاصة لو كانت هناك خطة جديدة وشيقة كل مرة.كثيراً ما أحببنا تحلقنا حول الجدة وموقد النار وقيامها بطرح ألغاز خفيفة تشعل خيالنا وتجعلنا نتقافز مثل العصافير من أجل التسابق في حلها، ولذلك لا يتوقف أطفالنا عن فعل ذلك اليوم، وقد جمعت " الخليج 365 وطفلك"والتي يمكن أن تكون فاكهة محببة بعد عناء يوم طويل وفي الأمسيات لإضفاء المرح والتغيير وأجواء المحبة الأسرية حولك، فتابعي هذه الألغاز مع أطفالك كالآتي:ألغاز للصغار وأجوبتها.. الأم تسأل والطفل يبحث ويجيب