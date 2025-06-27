شكرا لقرائتكم خبر عن 9 عادات يومية لا تتوقعها تسبب انتفاخ البطن.. بدائل لراحة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

هل شعرتَ يومًا بامتلاء معدتك أو ضيقها أو غازاتها خلال الصيف، حتى لو لم تأكل كثيرًا، من تغير عاداتك الغذائية، وحتى أبسط الأمور اليومية، او شرب المشروبات الباردة بسرعة إلى تخطي الوجبات، تؤثر بعض عاداتنا على عملية الهضم دون أن ندرك ذلك، لذا فإن بعض التغييرات البسيطة قد تجعلك تشعر براحة أكبر طوال الموسم.



وفقا لتقرير موقع onlymyhealth، نعرض فيما يلى أبرز العادات الغذائية التى تسبب الانتفاخ في الصيف

1. شرب المشروبات المثلجة

لماذا يزيد الانتفاخ سوءًا

شرب المشروبات الباردة بسرعة قد يُسبب صدمة للجهاز الهضمي، إذ يُضعف الهضم ويحبس الهواء، مما يؤدي إلى الانتفاخ.

افعل هذا بدلا من ذلك

اشرب ببطء، واختر مشروبات بدرجة حرارة الغرفة أو باردة قليلاً، مثل النعناع أو الشمر أو الأعشاب فهى مناسبة لفصل الصيف وتساعد أيضًا على الهضم.

٢. تناول الطعام بسرعة كبيرة

لماذا يزيد الانتفاخ سوءًا

عندما تتسرع في تناول الطعام، فإنك تبتلع المزيد من الهواء مع طعامك وهذا يؤدي إلى الغازات والشعور بتمدد المعدة.

افعل هذا بدلا من ذلك

امضغ الطعام ببطء، وتناوله ببطء، وتجنب القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد، دع أمعاءك تهضم الطعام بطريقة صحية.

٣. تناول المشروبات الغازية

لماذا يزيد الانتفاخ سوءًا

من المهم تجنب المشروبات الغازية لاحتوائها على غازات، فعندما تستهلك كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في جهازك الهضمي، تشعر بالانتفاخ والضيق.

افعل هذا بدلا من ذلك

استخدم الماء المنقوع بالليمون أو النعناع أو الخيار للحصول على مشروب منعش بدون فوران.

٤. الإفراط في تناول الخضراوات النيئة

لماذا يزيد الانتفاخ سوءًا

من المثير للدهشة أن السلطات النيئة (وخاصةً البروكلي والملفوف والقرنبيط) قد تكون صعبة الهضم. فهي تتخمر في الأمعاء وتسبب الغازات.

افعل هذا بدلا من ذلك

اطبخ خضراواتك على البخار قليلاً أو اختر منها مشوية، فهي أسهل على المعدة وغنية بالعناصر الغذائية.

٥. تخطي الوجبات أو تناول الطعام بشكل غير منتظم

لماذا يزيد الانتفاخ سوءًا

عند تفويت وجبات الطعام أو تناول الطعام في أوقات غير مناسبة، يُصاب جهازك الهضمي بالارتباك، مما قد يُبطئ عملية الأيض ويزيد من تراكم الغازات.

افعل هذا بدلا من ذلك

تناول وجبات صغيرة ومتوازنة على فترات منتظمة، احتفظ بوجبات خفيفة جاهزة، مثل الفاكهة،المكسرات المنقوعة أو الزبادي لتجنب فترات الراحة الطويلة.

٦. مضغ العلكة باستمرار

لماذا يزيد الانتفاخ سوءًا

يؤدي مضغ العلكة إلى ابتلاع الهواء باستمرار، وتحتوي بعض أنواع العلكة أيضًا على السكر التي تسبب الانتفاخ.

افعل هذا بدلا من ذلك

حاول مص النعناع الطبيعي أو الاحتفاظ ببذور الشمر في متناول يدك لتنشيط أنفاسك ودعم عملية الهضم.

٧. الشرب باستخدام الشاليمو

لماذا يزيد الانتفاخ سوءًا

قد يبدو الأمر غير ضار، لكن استخدامها يسحب المزيد من الهواء الذي يمكن أن يعلق في بطنك، خاصة إذا كنت تشرب بسرعة.

افعل هذا بدلا من ذلك

تخلص منها واشرب مباشرة من الكوب للتقليل من دخول الهواء.

٨. الملح الزائد و الأطعمة المعبأة

لماذا يزيد الانتفاخ سوءًا

يؤدي تناول الكثير من الصوديوم إلى احتباس الماء، مما يجعلك تشعر بالانتفاخ، خاصة في فصل الصيف عندما تتقلب مستويات الترطيب بالفعل.

افعل هذا بدلا من ذلك

قم بطهي الأطعمة الطازجة عندما يكون ذلك ممكنًا، وتحقق من ملصقات الأطعمة بحثًا عن الصوديوم المخفي، وتبلي وجباتك بالأعشاب بدلاً من الملح الإضافي.

٩. عدم شرب كمية كافية من الماء

لماذا يزيد الانتفاخ سوءًا

ومن المفارقات أن الجفاف يؤدي إلى احتباس الماء وتباطؤ عملية الهضم، وكلاهما يساهم في الانتفاخ.

افعل هذا بدلا من ذلك

احرص على شرب ٨-١٠ أكواب من الماء يوميًا. أضف الليمون أو النعناع أو التوت لإضفاء نكهة مميزة. ماء جوز الهند أيضًا مرطب رائع في الصيف.

