شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يفعله شرب القهوة يوميًا بضغط دمك والان مع تفاصيل الخبر

بالنسبة للكثيرين، يُعتبر فنجان القهوة الصباحي طقسًا يوميًا لا غنى عنه، فهو يمنحهم الدفء والراحة، كما أن الكافيين فيه يوفر دفعة سريعة من الطاقة والتركيز مع بداية اليوم. ومع ذلك، فإن لهذه العادة المألوفة آثارًا صحية يجب التوقف عندها، خاصة فيما يتعلق بـ ضغط الدم.

القهوة وضغط الدم.. ما الرابط بينهما

وفقًا لخبراء موقع Verywell Health، فإن شرب القهوة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم المؤقت، سواء كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم المزمن أم لا، وتُظهر الدراسات أن الكافيين يُحفّز الجهاز العصبي المركزي ويزيد من إفراز بعض الهرمونات، ما يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، ومن ثمّ ارتفاع ضغط الدم.

عادةً ما تظهر هذه التأثيرات خلال 30 دقيقة إلى ساعتين من شرب القهوة، وقد تتضمن كذلك زيادة معدل ضربات القلب وتحفيز ما يُعرف باستجابة "القتال أو الهروب"، وهي استجابة جسدية تلقائية للضغط أو الخطر.

هل القهوة خطر حقيقي على من يعانون من ارتفاع ضغط الدم؟

رغم هذه الآثار، يؤكد الأطباء أن القهوة لا تسبب ارتفاعًا دائمًا أو مزمنًا في ضغط الدم لدى معظم الناس، ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بالفعل، فإن الاعتدال في تناول القهوة يصبح أمرًا ضروريًا.

ففي دراسة نُشرت مؤخرًا، تبيّن أن تناول كوب أو كوبين إضافيين من القهوة يوميًا قد يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتات الدماغية، خاصة لدى المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم في المرحلتين الثانية والثالثة. بالمقابل، لم يظهر هذا الخطر بشكل واضح عند المصابين بارتفاع طفيف أو في المرحلة الأولى.

ما الكمية الآمنة من القهوة يوميًا؟

وفقًا لخبراء الصحة، يُعتبر تناول ما يصل إلى 400 ملغ من الكافيين يوميًا – أي ما يعادل حوالي 3 إلى 4 أكواب من القهوة متوسطة الحجم (12 أونصة) – آمنًا لمعظم البالغين الأصحاء، ومع ذلك، فإن تجاوز هذه الكمية قد يؤدي إلى أعراض مزعجة، مثل:

الأرق

التوتر والقلق

الدوخة

تسارع ضربات القلب

القهوة ليست عدوًا للصحة، بل قد تكون جزءًا من نمط حياة صحي إذا تم تناولها بوعي، لكن إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فمن الأفضل استشارة طبيبك بشأن الكمية المناسبة لك، ومراقبة تأثير الكافيين على جسمك عن كثب.